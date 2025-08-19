“เดชอิศม์” ครวญหายใจเบา-แรงก็ผิดหมด อ้างคนสงขลารู้ดีไม่ชอบเอิกเกริก หนังสือเวียเป็นเรื่องของผู้ว่าฯ ไม่มีผลต่อการโยกย้าย

“เดชอิศม์” โอดครวญหายใจเบา-หายใจแรงยังผิด อ้าง คนสงขลารู้ดีไม่ชอบเอิกเกริก ปมหนังสือเวียนนายอำเภอจัดคิวรับ-ส่ง ยันไม่มีผลต่อการโยกย้ายผู้ว่าฯ
วันนี้(19 ส.ค.) นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีหนังสือเวียนถึงนายอำเภอให้จัดคิวมารับ-ส่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เวลาลงพื้นที่ ว่า วันนี้ต้องยอมรับว่า ตนเองหายใจเบาหรือหายใจแรงก็ผิด แต่ข้อเท็จจริงคือ คนสงขลาทราบดี ตนเองไม่ชอบเอิกเกริก อยากกลับบ้านเงียบ ๆ และไม่มีข้อราชการที่ จ.สงขลา ด้วย ส่วนเรื่องคำสั่งเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ได้โทรศัพท์มารายงานตนเองแล้วว่าไม่ได้ทำ
ส่วนที่ผ่านมาต้องมีคนไปรับ-ส่งหรือไม่ นายเดชอิศม์ กล่าวว่า มีบ้าง ไม่มีบ้าง เพราะบางคนมีเรื่องสำคัญต้องมาปรึกษา เพราะตนเองหาตัวที่อื่นยาก บางคนมาดักที่สนามบินเพื่อคุยธุระที่สำคัญ นายอำเภอไม่ค่อยคุ้นพื้นที่ เพราะต้องยอมรับว่ามาจากขั้วเดิม ขั้วเดิมเขาก็ยังพูดอยู่ว่าไม่กี่วันเขาจะกลับมา นายอำเภอเขาก็ยังหวั่น ๆ ไม่ค่อยเข้าใกล้ตนเอง
ทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจสอบการสั่งการในไลน์กลุ่มหรือไม่ นายเดชอิศม์ บอก ไม่ทราบ ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด เราทำงานใหญ่ไม่มีเวลามาดูเรื่องเล็ก ส่วนเรื่องนี้จะมีผลต่อการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยหรือไม่ นายเดชอิศม์ บอกชัด ไม่น่ามีผล