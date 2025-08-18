ไม่เหมือนตรงไหน? ลายเซ็นหนังสือสั่งนายอำเภออำนวยความสะดวก “รมช.เดชอิศม์” กับลายเซ็นผู้ว่าฯ สงขลา

จากกรณีที่นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อ้างว่าหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.3/17839 ที่มีลายเซ็นของนายโชตินิรันทร์ ลงนามเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2568 ถึงนายอำเภอเมืองสงขลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวก ให้นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ส.ค.2568 ไม่ใช่หนังสือราชจริง และตนไม่ได้เป็นคนลงนามนั้น
ล่าสุด ได้มีการเปรียบเทียบลายเซ็นในหนังสือฉบับดังกล่าว กับลายเซ็นของนายโชตินรินทร์ ในประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาหมู่เลือดอัตโนมัติฯ ลงวันที่ 20 ม.ค.2568 ซึ่งพบว่าเป็นลายเซ็นแบบเดียวกัน คือตัว ช.ช้างตัวใหญ่ และมีขีดเป็นเส้นตรงแนวนอนด้านล่าง
สำหรับหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.3/17839 ดังกล่าว นายโชตินรินทร์ได้ขอให้นายอำเภอเมืองสงขลาอำนวยความสะดวก นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีกำหนดเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และมีกำหนดเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3103 เวลา 08.25–09.50 น.
โดยให้นายอำเภออำนวยความสะดวก ดังนี้ 1. เชิญนายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมส่งนายเดชอิศม์ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานหาดใหญ่
นอกจากนี้ มีรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายังจัดคิวให้นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมต้อนรับ–ส่งนายเอชดิศม์ ที่สนามบินหาดใหญ่เป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ตามลำดับอำเภอดังนี้ 1. อ.เมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ 3. อ.สะเดา 4. อ.จะนะ 5. อ.นาทวี 6. อ.เทพา 7. อ.สะบ้าย้อย 8. อ.ระโนด 9. อ.สทิงพระ 10. อ.กระแสสินธุ์ 11. อ.สิงหนคร 12. อ.รัตภูมิ 13. อ.ควนเนียง 14. อ.บางกล่ำ 15. อ.นาหม่อม 16. อ.คลองหอยโข่ง