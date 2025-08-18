“ภูมิธรรม” ยันไม่เคยพูดจะยุบ ศบ.ทก. มอบตำรวจภาค 3 รับเรื่องฟ้องกัมพูชา ส่วนพ่อลูกฮุนให้ว่าไปตามกฎหมาย

"มท.อ้วน" เผย ที่ประชุม สมช.เกาะติดสถานการณ์ชายแดน ลั่นไม่เคยพูดยุบ ศบ.ทก. ยังต้องเจรจาเขตแดน ไม่จบง่าย รอผลประชุม RBC- GBC มอบตำรวจภูธรภาค 3 รับเรื่องร้องทุกข์ชงอัยการฟ้องแพ่ง-อาญาเขมร ส่วน “ฮุนเซน-ฮุน มาเนต” ให้ตามข้อ กม. หากจัดการเครือข่ายในไทยก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผย
วันนี้ (18ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยระบุภายหลายการประชุมว่า
ได้มีการประเมินสถานการณ์ ชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแต่ก็ไม่ได้ขยายไป แม้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่ แต่กระทรวงกลาโหม กองทัพ ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้การพูดคุยและเจรจา ส่วนเรื่องการเจรจาเขตแดนทั้งหลายยังไม่จบง่ายๆ เพราะยังต้องรอดูสถานการณ์ ซึ่งประมาณวันที่ 25 ถึง 27 สิงหาคมนี้ จะมีการหารือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ก็ยังมีการประชุมกันอยู่ ส่วนวันที่8- 10 ก.ย. ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย กัมพูชา GBC ที่เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งวันที่ 8 – 9 ก.ย.ก็จะเป็นวันเตรียมการของฝ่ายเลขานุการณ์ฯ
นายภูมิธรรมยังกล่าวว่าจะมีการติดตามและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือนให้เป็นรูปธรรม เป็นเอกภาพ และสื่อสารกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้การขับเคลื่อนที่สร้างความการสับสนและความไม่เข้าใจในหมู่พี่น้องประชาชน ด้วยกันยังมีเรื่องของกระบวนการไอโอซึ่งก็อยากฝากให้พวกเรา อย่าตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้ โดยจะดูเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ เป็นที่ตั้ง ซึ่งก็อยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย
นายภูมิธรรม ยังกล่าวว่า นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือในประเด็น การดำเนินคดี ตามกฎหมายกรณีกัมพูชาที่ใช้กำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรุกรานอธิปไตยของไทย ซึ่งเรื่องนี้มีหลายส่วนที่กระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและจะดำเนินการในการฟ้องร้องกัมพูชารวมทั้งผู้นำ โดยเป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณากันมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับเรื่องนี้โดยให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 ที่รับเรื่องราวศูนย์รวมการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน หน่วยราชการต่างๆ นิติบุคคลต่างๆในการดำเนินการร้องเรียน จากนั้นให้ส่งอัยการสูงสุด ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดจะรับหน้าที่ในการฟ้องร้องทั้งหมดจะเป็นการฟ้องในประเทศซึ่งถือเป็นการกระทบต่อความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนโดยผู้ก่อเหตุที่อยู่ภายนอกประเทศจุดสำคัญคือเรื่องนี้ เราเฉพาะฟ้องภายในประเทศเท่านั้น จะไม่ไปฟ้องที่กฎหมายระหว่างประเทศ เพราะจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ หากไม่ทำจะโดดข้อหาละเว้นการปฎิบัติหน้าที่มาตรา 157 ดังนั้นเรื่องนี้ชัดเจนแล้วว่าจะดำเนินการ โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้ดูแลคดีเป็นตัวแทนที่จะรับเรื่องราวในการที่จะฟ้อง ตัวโดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นตัวกลางในการสอบสวนตามกระบวนการทั้งหมดรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ
“การดำเนินการจากนี้ต่อไปจะต้องเฝ้าระวังให้เต็มที่มากขึ้นและยังคงดำเนินการไปตามแผนการเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าการเจรจาของทั้งสองประเทศพูดคุยจะคลี่คลายไปในทางไหนมีการปรับปรุงแก้ไขและปรับเปลี่ยนจนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเต็มที่จะมีการเปลี่ยนแปลง”นายภูมิธรรมกล่าว
ส่วนการฟ้องร้องในประเทศจะนำตัวผู้ต้องหามาขึ้นศาลได้อย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็เป็นการฟ้องที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างน้อยก็เป็นเป็นคดีชนักปักหลัง เจอที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อเข้ามายังประเทศเราก็จะดำเนินการ
สวนจะดำเนินการฟ้องร้องสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา หรือนายกรัฐมนตรีฮุน มาแนต นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ให้อัยการสูงสุด ดูแล้วไปรวบรวม แล้วดำเนินการตามข้อเท็จจริง
ส่วนจะฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าคงไม่ใช่เจตนา เป็นคดีอาญาและแพ่งซึ่งอัยการสูงสุดหลังจากสอบสวนโดยตำรวจภูธรภาค3 จะเริ่มดำเนินคดี
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส่วนเหตุใดทำไมไม่ฟ้องกฎหมายระหว่างประเทศ นั้น เพราะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในประเทศรวมทั้งสถานที่ราชการ แต่ว่าผู้ก่อเหตุอยู่นอกประเทศวันนี้เราจึงดำเนินการในประเทศที่เรามีอำนาจหน้าที่ทำได้เลย ส่วนต่างประเทศเราไม่รับขอบเขตอำนาจของศาลโลก จึงยังไม่ถึงตอนนั้น
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนักการเมืองกัมพูชา และ สมเด็จฮุน เซน ในเครือข่ายที่มีอยู่ในประเทศไทย สามารถทำได้เลยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปพิจารณาให้เหมาะสม ถ้าจะทำก็ยังพูดไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมาพูด
ส่วนถ้าทำแล้วกลัวจะรู้ตัวใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่ใช่ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้ เป็นเรื่องการดำเนินการตามปกติ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าจะดำเนินการเลยเรื่องนี้จะไม่มาพูดกัน ว่าจะไปติดตามอะไรตรงนั้น เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการและกระบวนการยุติธรรม
นายภูมิธรรม ยังย้ำว่า ยังไม่เคยพูดว่าจะยุบ ศบ.ทก.เลยสักคำ