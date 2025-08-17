สถานทูตสหรัฐ ยัน "ไมเคิล" ไม่เกี่ยวทำเนียบขาว เป็นเรื่องของเอกชน ย้ำจุดยืนหนุนหยุดยิงไทย–กัมพูชา

สถานทูตสหรัฐฯ ตอบกรณี Michael A Alfaro ชี้ไม่เกี่ยวข้องทำเนียบขาว เป็นเรื่องของเอกชน ย้ำจุดยืนหนุนหยุดยิงไทย–กัมพูชา ก้าวไปสู่สันติภาพที่ถาวร
วันนี้ (17ส.ค.) ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กรณีนาย “ไมเคิล” บุคคลซึ่งปรากฏตัวไลฟ์สดจากประเทศกัมพูชา โดยตั้งข้อสงสัยว่าเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ หรือเป็นคนใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รวมถึงอาจเป็นผู้แทนหรือสื่อมวลชนจากทำเนียบขาวหรือไม่
โฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้ชี้แจงว่า “เราไม่มีความเห็นต่อการดำเนินการของบุคคลภาคเอกชนใด ๆ” ซึ่งสะท้อนว่ากรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ในฐานะรัฐบาลหรือทำเนียบขาวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ โฆษกฯ ยังย้ำจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนให้การหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยดำรงอยู่และก้าวไปสู่สันติภาพที่ถาวร โดยระบุว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ คาดหวังว่ารัฐบาลกัมพูชาและไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อยุติความขัดแย้ง
ถ้อยแถลงยังเน้นว่า สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนรัฐบาลมาเลเซียในการประสานงานร่วมกับทั้งสองประเทศ เพื่อจัดทำกรอบข้อตกลงการหยุดยิง และวางกลไกการสังเกตการณ์ภายใต้อาเซียนในพื้นที่ชายแดน