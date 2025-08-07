ให้ภาพมันเล่าเรื่อง!กลาโหมกัมพูชาพบผบ.อินโด-แปซิฟิกของUS มะกันหนุนอุปกรณ์ไฮเทคจับตาข้อตกลงหยุดยิงเขมร-ไทย

รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเปิดเผยเมื่อวันพุธ(6ส.ค.) สหรัฐฯจะจับตาสถานการณ์ด้วยความกระตือรือร้น เพื่อรับประกันความสำเร็จและประสิทธิผลของการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย พร้อมยืนยันวอชิงตันจะมอบแรงสนับสนุนทั้งทางโลจิสติกและทางเทคนิค แก่คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน
ความคิดเห็นของเตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา มีขึ้นหลังจากเขาพบปะกับพลเรือเอกซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก (USINDOPACOM) และ เอดการ์ด คาแกน เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำมาเลเซีย ในมาเลเซีย เมื่อวันพุธ(6ส.ค.)
เขากล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯทั้ง 2 ราย เน้นย้ำพันธสัญญาของอเมริกา ผ่านความช่วยเหลือในด้านแผนการทางทหาร ยุทโธปกรณ์ ระบบประจำการ ระบบเฝ้าระวังจากอวกาศและจากท้องฟ้า และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ "แรงสนับสนุนนี้สะท้อนว่าสหรัฐฯพร้อมสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแทัจริง" เซ็ยฮากล่าว
อีกด้านหนึ่ง พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวระหว่างแถลงข่าวตอนเวลา 7.00น.ของวันพฤหัสบดี(7ส.ค.) เน้นย้ำว่าสหรัฐฯยืนยันถึงจุดยืนสนับสนุนหยุดยิง ซึ่งริเริ่มโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนำโดยมาลเซีย ประธานอาเซียน และบอกว่าอเมริกาจะจับตาการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรับประกันความสำเร็จและประสิทธิผลของข้อตกลงหยุดยิง
"เพื่อสนับสนุนการสังเกตการณ์หยุดยิง สหรัฐฯจะมอบโลจิสติกสำคัญๆและแรงสนับสนุนทางเทคนิค สำหรับจัดตั้งทีมงานเฝ้าระวังของอาเซียน(AMT) อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกเหนือจากนี้แล้ว สหรัฐฯยังพูดคร่าวๆเกี่ยวกับแรงสนับสนุนในปัจจุบัน ในั้นรวมถึงการวางแผนการทหาร, ยุทโธปกรณ์, ระบบนำส่งกำลัง ระบบลาดตระเวนทางอากาศและอุปกรณ์ทางเทคนิคล้ำสมัยอื่นๆ" พล.ท.มาลีกล่าว
พล.ท.มาลี บอกต่อว่าแรงสนับสนุนต่างเหล่านี้จากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นและความพร้อมในระดับสูงในการเข้าร่วมสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เตีย เซ็ยฮา ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม และผู้แทนทางทหารระดับสูงรายหนึ่งของกองทัพกัมพูชา ได้พบปะกับ พลเรือเอกซามูเอล ปาปาโร และเอกอัครราชทูตคาแกน ระหว่างร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย -กัมพูชา(จีบีซี) กับฝ่ายไทย
(ที่มา:แคมโบเดียเนส/เอเจนซี)