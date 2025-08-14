สภาองค์กรฯ-แรงงาน กฟผ.ผนึกพลัง ปลดแอกค่าไฟแพง จี้ออกกฎหมาย PDP หยุดอุ้มทุนพลังงาน

สภาองค์กรผู้บริโภค-แรงงาน กฟผ. ผนึกกำลัง จี้ทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้า (PDP) เป็นกฎหมาย หยุดผูกขาด-อุ้มทุนพลังงานแฉสัญญาซื้อไฟ 25 ปี ราคาแพงกว่าตลาดโลก ทำประชาชนแบกภาระ 6.5 หมื่นล้าน ตั้งข้อสงสัยกีดกัน กฟผ. เสนอราคาถูกกว่า ลดกำลังผลิตเหลือ 17% เอื้อเอกชนกินยาว
วันนี้ (14 ส.ค.) สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) แถลงข่าว “การเซ็นสัญญาซื้อไฟ 25 ปี ซื้อแพง-ไม่โปร่งใส-ใครแบกหลังอาน?” เชิญชวนประชาชนร่วมผลักดันแผนพัฒนากำลังไฟฟ้า (PDP) ให้เป็นกฎหมาย เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง กำกับดูแลการจัดหาและจัดสรรพลังงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคชี้ว่า แผน PDP ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าไฟเกินจริง และเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงาน โดยเฉพาะกรณีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกว่า 5,000 เมกะวัตต์ ในจำนวนนี้ 2,180 เมกะวัตต์ ถูกซื้อในราคาคงที่ 2.17 บาทต่อหน่วยนาน 25 ปี โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน ไม่เปิดประมูล และสูงกว่าราคาเฉลี่ยโลก ทำให้ประชาชนต้องจ่ายแพงรวม 65,000 ล้านบาท ทั้งที่ต่างประเทศมีกฎหมายและระบบประมูลโปร่งใส
ขณะที่เทคโนโลยีทำให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าถูกลง แต่รัฐกลับรับซื้อในราคาแพงและคงที่ พร้อมกีดกัน กฟผ. ไม่ให้เสนอราคาถูกกว่าเพียง 1.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งไม่เพียงกีดกันการผลิตไฟฟ้าราคาถูก แต่ยังลดกำลังการผลิตของ กฟผ. ในแผน PDP ให้เหลือเพียง 17% จากเดิม 77%
“เป็นเรื่องประหลาด และน่าฉงน รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนขายไฟฟ้าแพง ทำกำไรเอาเงินเข้ากระเป๋ายาว 25 ปีแต่กีดกัน กฟผ.ที่เสนอราคาที่ถูกกว่า และกำไรที่ได้ยังส่งเข้ารัฐด้วย และแผน PDP ของรัฐบาลยังลดกำลังการผลิตของ กฟผ.ให้เหลือ 17%” นายเชิดชัย กัลยาวุฒิพงศ์ รองเลขาธิการบริหาร สรส.
ด้าน นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการนโยบาย สภาองค์กรของผู้บริโภค มองการกีดกัด กฟผ.เข้าข่ายการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนหรือไม่ เพราะไม่เพียงกีดกัน กฟผ.ไม่ให้เสนอราคาที่ 1.50 บาท/หน่วยต่ำกว่าเอกชนที่เสนอ 2.17 บาทเท่านั้น ยังลดศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.จาก 77% ในปี 2543 เหลือ 17% ตามแผน PDP ของรัฐบาลอีกด้วย
“มีข่าวลือตลอดว่าถ้าแผนนี้ผ่านจะได้เมกะวัตต์ละล้านจริงหรือไม่ และการลดกำลังการผลิตเพื่อนำรายได้จากเดิมเป็นของ กฟผ.ไปให้เอกชนใช่หรือไม่ เป็นแผนตอบแทนกลุ่มทุนพลังงาน โดยให้ประชาชนเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟฟ้าแพงหรือไม่” นางสาวรสนา กล่าว
ทั้ง 3 องค์กรจึงเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันผลักดันให้แผน PDP เป็นกฎหมาย เพื่อป้องกันการผูกขาดและทำให้การจัดหาพลังงานโปร่งใส พร้อมลดภาระค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรม