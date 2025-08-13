ซัมซุง แถลงร่วม สภาผู้บริโภค ดูแลลูกค้า มือถือจอเขียว ทั้ง 11 รุ่น

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ สภาองค์กรของผู้บริโภค ออกมาตรการดูแลผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอาการเส้นแนวตั้งปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือซัมซุง โดยครอบคลุมสมาร์ทโฟนทั้งหมด 11 รุ่น พร้อมเสนอ 3 แนวทางให้ผู้ใช้ที่เข้าเกณฑ์ได้เลือกตามความสมัครใจ
หลังจากมีการหารือร่วมกันระหว่างซัมซุง ประเทศไทย, สภาองค์กรของผู้บริโภค และตัวแทนผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ ปัญหาที่ผู้ใช้หลายรายพบเจอเกี่ยวกับเส้นสีที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว โดยซัมซุงได้แสดงความรับผิดชอบและเสนอทางเลือกในการดูแลลูกค้าดังนี้
3 ข้อเสนอสำหรับผู้บริโภค
ผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือในรุ่นที่กำหนด สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้ 1 ใน 3 ข้อเสนอดังต่อไปนี้
1 ซ่อมฟรี - นำเครื่องเข้ารับการซ่อมแซมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง พร้อมรับประกันงานซ่อมสำหรับอาการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน
2 แลกคูปองส่วนลด - นำเครื่องเก่ามาแลกรับเป็นคูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ซื้อโทรศัพท์มือถือซัมซุงเครื่องใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมูลค่าส่วนลดจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
3 รับซื้อคืน - ซัมซุงจะรับซื้อเครื่องคืนในอัตราร้อยละ 20 (20%) ของราคาเปิดตัวในประเทศไทย ณ ขณะนั้น
การพิจารณาให้สิทธิ์จะเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือ 11 รุ่นที่เข้าเกณฑ์ ได้แก่
* Galaxy Note 20 / Note 20 5G
* Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G
* Galaxy S20 Plus
* Galaxy S20 Ultra
* Galaxy S21 FE
* Galaxy S21 Ultra
* Galaxy S22
* Galaxy S22 Plus
* Galaxy S22 Ultra
สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ทางการของซัมซุง: https://www.samsung.com/th/support/care-offers-registration.html