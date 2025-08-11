"ลุงป้อม" ปิดบ้านทำบุญวันเกิด 80 ปี "บิ๊กป๊อก-อดีตบิ๊กทหาร-ตร.-คนพปชร." โผล่เบิร์ธเดย์ชื่นมื่น

วันคล้ายวันเกิด "ประวิตร" ปิดบ้านพักส่วนตัวย่านมีบุรีทำบุญเลี้ยงเพลพระผู้ใหญ่ "ลุงป๊อก-อดีตบิ๊กทหาร- ตร.- รองหัวหน้าพรรค - สส. พปชร." โผล่เบิร์ธเดย์ชื่นมื่นในวัย 80ปี
วันนี้ (11ส.ค.) วันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในปีนี้ ได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมิงคล ที่บ้านพักปิยมิตร ย่าน มีนบุรี โดยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ แด่สมเด็จพระราชาคณะ และคณะสงฆ์ และอำนวยพร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุรรณ
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น แม้วันนี้ จะเป็นการทำบุญส่วนตัว ซึ่งพลเอกประวิตรใส่แจ๊กเก็ตสีเขียว ทักทายบรรดา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ สส. อดีตนายทหารระดับสูง นายตำรวจ ที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
อาทิพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย /พลเอกบุญสร้าง เนี่ยมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด / พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม /พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ น้องชาย และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /พลเอก.ณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม / พลตำรวจเอกเรวัช กลิ่นอักษร อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด /พลตำรวจเอกสมพงษ์ ชิงดวง อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / นายสันติ พร้อมพัฒน์ นางสาวตรีนุช เทียทอง สส.พรรคพลังประชารัฐ /นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ วันเฉลิม อยู่บำรุง สมาชิกพรรค พปชร. นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นต้น
สำหรับการจัดงานในวันนี้ พลเอกประวิตร ได้ให้แค่คนใกล้ชิดร่วมงาน และร่วมรัฐประทานอาหารที่บ้านพักเป็นการส่วนตัว