ทีมสุดซอย-DSI ลุยปราบสินค้าด้อยมาตรฐาน ยึดของกลางกว่า 6 แสนชิ้น ปิดทางโกดังลอบนำเข้า–สวมมอก.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ทีมสุดซอย จับมือ DSI ลุยปราบสินค้าด้อยมาตรฐาน ยึดของกลางกว่า 6 แสนชิ้น ปิดทางโกดังลักลอบนำเข้า–สวมเครื่องหมาย มอก.
วันนี้ (10ส.ค.) นางสาว ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีฯ และหัวหน้าชุด “ทีมสุดซอย” นำกำลังร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้าย่านบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 2 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายสำคัญในการลักลอบนำเข้าสินค้าไม่มีมาตรฐาน และสวมเครื่องหมาย มอก. ปลอม พบของกลางรวมกว่า 642,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท
การตรวจสอบพบว่า โกดังแรกของ บริษัท เอช เอส 138 จำกัด มีหลอดไฟ พัดลม เตารีด ลำโพงบลูทูธ และหลอดไฟ LED รวม 42,263 ชิ้น ส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐาน มอก. หรือมี QR Code ปลอม ส่วนโกดังของ บริษัท ดีเอส ทูลส์ จำกัด พบฝักบัวอาบน้ำ ก๊อกน้ำ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกว่า 600,000 ชิ้น ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือสวมเครื่องหมาย มอก. ปลอม เจ้าหน้าที่ได้อายัดของกลางทั้งหมด และเสนอให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องทั้งเครือข่าย
นายเอกนัฏ กล่าวว่า ปรากฏการณ์สินค้าผิดมาตรฐานที่ทะลักเข้ามาทางตลาดทั่วไปและออนไลน์ ไม่เพียงเป็นภัยร้ายแรงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งจากไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ หรือสารปนเปื้อน แต่ยังบ่อนทำลายการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเดินหน้าปราบปรามเชิงรุก ใช้เทคโนโลยี “มอก. วอตซ์” และการสแกนเชิงลึกในโรงงานและโกดัง เพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมเตรียมแก้กฎหมายให้บทลงโทษเข้มงวดขึ้น
“รัฐบาลยืนยันว่า จะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนและความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ทุกสินค้าที่วางขายในประเทศไทยต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้คนไทยมั่นใจได้ว่าชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย และผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม” นางสาวศศิกานต์ กล่าว