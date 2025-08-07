"ดีเอสไอ-สมอ." ยึดปลั๊กไฟไม่มี มอก. 500,000 ชิ้น คาโรงงานย่านบางขุนเทียน พิจารณารับคดีพิเศษ

MGR Online - ดีเอสไอ ร่วม ก.อุตสาหกรรม ตรวจสอบปลั๊กไฟไม่มีมาตรฐาน มอก. กว่า 500,000 ชิ้น เตรียมรับคดีพิเศษ ขยายผลตัวการใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ
วันนี้ (7 ส.ค.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มอบหมายให้ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค พร้อม นายวรรณชัย พรหมรักษ์ รองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค , ร.ท.ภชภณ สุพานิชวรภาชน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 1 และเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม , นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) , น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ทีมสุดซอย) และพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าตรวจสอบคลังเก็บสินค้าของบริษัท ดีเอส ทูลส์ จำกัดในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บ จำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบสิ่งของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปลั๊กไฟและเต้ารับ จำนวนกว่า 500,000 ชิ้น ที่อายัดไว้ เตรียมส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษเพื่อสอบสวนขยายผลไปยังขบวนการเบื้องหลังต่อไป
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ชุดตรวจการณ์สุดซอย) ตรวจค้นคลังเก็บสินค้าของบริษัท ดีเอส ทูลส์ จำกัด พบผลิตภัณฑ์เต้ารับ เต้าเสียบ รางปลั๊กไฟ สวิสซ์ไฟที่ไม่ปรากฏเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 602,340 ชิ้น และผลิตภัณฑ์ฝักบัวและก๊อกน้ำที่แสดงเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ถูกต้อง จำนวน 2,460 ชิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยึด อายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ ณ คลังเก็บสินค้าของบริษัทฯ พร้อมลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล เพื่อใช้เป็นหลักฐานการตรวจควบคุมและเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตาม พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คดีความผิดที่มีบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีหรือมีมูลน่าเชื่อว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีจํานวนผู้เสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปหรือมีจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชน จํานวนห้าหมื่นหน่วยขึ้นไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์จึงประสานการปฏิบัติและนำไปสู่การตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมและเชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษมาร่วมดำเนินการในวันนี้ (7 ส.ค.)
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวว่า การฝ่าฝืนเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเฉพาะปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เนื่องจากเป็นของใช้ในครัวเรือน ที่ผ่านมาจะพบเห็นข่าวเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานบ่อยครั้ง ครั้งนี้เป็นการตรวจพบของ ณ คลังกระจายสินค้า อันเป็นกระบวนการกลางน้ำ ซึ่งจะต้องมีปลายน้ำคือการนำส่งกระจายไปยังผู้บริโภค และยังมีกระบวนการต้นน้ำ คือกระบวนการผลิตหรือนำเข้า
"อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ สมอ. ในการปราบปรามดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด โดยครั้งนี้ เป็นกรณีสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ด้วยตนเอง และมอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เข้าตรวจสอบ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" พ.ต.ต.วรณัน กล่าว