“สมศักดิ์” เปิดแคมเปญปี 69 ที่พิษณุโลก ชูคนไทยอายุยืน 100 ปี – หยุดผู้ป่วยติดเตียง ดันนับคาร์บสุขภาพดี พร้อมขน 10 บูธบริการถึงพื้นที่

“สมศักดิ์” เปิดแคมเปญปี 69 ที่พิษณุโลก ตั้งเป้าคนไทยอายุยืน 100 ปี – หยุดผู้ป่วยติดเตียงดันแนวทาง “นับคาร์บ” สุขภาพดี พร้อมขน 10 บูธบริการครอบคลุมทุกช่วงวัยถึงพื้นที่ เผยร่าง พ.ร.บ. อสม. จ่อเข้าสภา 20 ส.ค.นี้ หวังสร้างความมั่นคง
วันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “บริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข” โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลก รวมถึง นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ. พิษณุโลก, อสม. และประชาชนกว่า 1,500 คน ร่วมงานอย่างคึกคัก
นายสมศักดิ์กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพ ทั้งสังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อย และการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจและสมอง จึงต้องยกระดับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่การส่งเสริม คัดกรอง ป้องกัน และรักษา เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
สำหรับโครงการครั้งนี้ กระทรวงฯ ขน 10 บูธบริการและนิทรรศการสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง คลินิกรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลินิกสุขภาพจิต ไปจนถึงบูธโรงเรียนเบาหวาน “ภูวดลโมเดล” และบูธตำรับยาไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
นายสมศักดิ์ย้ำว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป “ต้องหยุดไม่ให้มีผู้ป่วยติดเตียงเพิ่ม” พร้อมประกาศแคมเปญ “มั่นใจคนไทยอายุ 100 ปีขึ้น สวยหล่ออายุยืน” โดยชูแนวทาง “นับคาร์บ” เพื่อลดคาร์โบไฮเดรต ลดการเจ็บป่วย และยืดอายุประชาชน พร้อมเผยความคืบหน้าว่า ขณะนี้มีคนไทยนับคาร์บแล้วกว่า 41 ล้านคน ใกล้ถึงเป้าหมาย 50 ล้านคน ซึ่งจะมีการมอบรางวัลตรวจสุขภาพฟรีให้กับ อสม.ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. อสม. ที่ใช้เวลากว่า 13 เดือนจนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ พร้อมขอให้ อสม. ช่วยรณรงค์นับคาร์บเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและสร้างรายได้เข้ากองทุนนอกงบประมาณ
หลังพิธี นายสมศักดิ์ได้เดินตรวจเยี่ยมทั้ง 10 บูธบริการ ทักทาย อสม. และถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง