กัมพูชาบิดอีกแล้ว! กล่าวหาไทยกลางสหภาพรัฐสภา ละเมิดหยุดยิง-ใช้อาวุธเคมีทำคนเขมรบาดเจ็บ "วันนอร์" ประณามกลับ พร้อมแจงทั่วโลก

วันที่ 30 ก.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถ้อยแถลงโดยประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย ในฐานะประธานหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) ว่า ตนรู้สึกเสียใจ และผิดหวังอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบว่าในระหว่างการประชุมระดับสูงของสหภาพรัฐสภา ณ นครเจนีวา ในสัปดาห์นี้ ประเทศไทยได้ถูกกล่าวหาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา โดยปราศจากมูลความจริง เกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนเมื่อเร็วๆ นี้รัฐสภาไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิง และขอประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงอันเป็นเท็จ และไม่มีมูลความจริงดังกล่าว ซึ่งปราศจากความถูกต้อง ตรงข้ามกับข้อเท็จจริงตามที่กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา รัฐบาลไทยได้ฟ้องไปยังประธานอาเซียน ผู้นำสหรัธอเมริกา และผู้นำจีนแล้วรัฐสภาไทยขอเรียกร้องให้ประเทศกัมพูชาหยุดการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิด และซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลง เพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียว ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ หลักมนุษยธรรมสากล และการคุ้มครองชีวิตพลเรือน และข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดในโอกาสนี้ ตนขอขอบคุณประธานอาเซียนและประเทศต่างๆ อันเป็นพันธมิตรของเราเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนข้อตกลงเจราหยุดยิง เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2568 ประเทศไทยยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แต่จนบัดนี้ กัมพูชายังไม่ยุติการยิงอันเป็นการละเมิดข้อตกลง เราขอเรียกร้องให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงเรียกร้องให้ประธาเซียนจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์จากประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและร่วมหาแนวทางให้การหยุดยิงได้ ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้ รัฐสภาไทยขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักนิติธรรมความถูกต้องของข้อเท็จจริง สร้างสันติภาพตามข้อตกลงทุกประการ และพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาคมระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยรัฐสภาจะนำแถลงการณ์นี้ ส่งยังประธานสหภาพรัฐสภา เพื่อนำเสนอไปยังประเทศสมาชิกทั้งหลายให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงต่อไปนายวันมูหะมัดนอร์ ยืนยันว่า สิ่งที่ตนแถลงนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากทุกฝ่าย โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคมนี้ ยังคงเป็นการประชุมของสหภาพรัฐสภา ซึ่งตนจะคำแถลงภายในวันนี้ทันทีเมื่อถามถึงข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชา นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า เขากล่าวหาว่าฝ่ายไทย โดยทหารไทยได้ละเมิดข้อตกลง และมีปฏิบัติการยิงเข้าไปยังเป้าหมายที่เป็นประชาชน และทำให้ประชาชนกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต รวมทั้งโรงพยาบาล และเด็กด้วย ทั้งยังมีการระบุอีกว่า ได้มีการใช้วัตถุเคมีในการโจมตี ซึ่งข้อเท็จจริงที่เขากล่าวมาทั้งหมดเป็นความเท็จ เขาเอาสิ่งที่เขากำลังทำต่อเรา มากล่าวหาว่าเรากระทำต่อเขา รวมถึงเขาได้ขอให้ประธานอาเซียนเข้ามาตรวจสอบด้วยเมื่อถามถึงท่าทีของที่ประชุมว่า มีการโน้มเอียงไปกับข้อมูลของฝ่ายกัมพูชาหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เราไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่คำแถลงของเขาระบุเช่นนี้Statement by the President of the National Assembly of Thailand on behalf of the President of the Thai National Group to the Inter-Parliamentary Union (IPU)I am disappointed and deeply regret to learn that, during the high-level parliamentary meeting in Geneva this week, Thailand was groundlessly accused by the Speaker of the House of Representatives of Cambodia on the recent border clashes. The Thai National Assembly totally rejects and strongly condemns the misleading and groundless allegations, which are entirely untrue and contrary to the facts officially stated by the Ministry of Foreign Affairs and the Thai Government regarding the incident, including a violation of the ceasefire agreement by Cambodia, which the Thai Government has officially lodged complaints to the ASEAN Chair, the United States, and the People's Republic of China.The Thai National Assembly urges Cambodia to refrain from disseminating false or misleading information that distorts the actual situation, creates misunderstanding, and worsens tensions for its own unilateral benefit. Thailand remains firmly committed to the UN Charter, upholds universal humanitarian principles, protects civilian lives and strictly adheres to the ceasefire agreement.