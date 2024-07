“เกณิกา”เผย ป.ป.ส.ชวนเด็กรุ่นใหม่ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า"ชิงเงินรางวัลกว่า 24 ล้าน

วันนี้(4 ก.ค.)น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นกลไกทางนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเป็นนโยบายจริงจัง แบบเร่งด่วน ที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลมีความห่วงใยปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะผู้ที่ติดยาเสพติดต้องได้รับการดูแลและคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย และ ไม่กลับไปหาสิ่งเสพติดอีกน.ส.เกณิกา กล่าวว่า พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้อภัย ให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดไปเสพยาเสพติด สนับสนุนให้เข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 13 - 19 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา,อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า(school) ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม "กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ยาบ้า (Be Smart Say No To Drugs)" โดยส่งคลิปสั้น ไม่เกิน 1 นาที เข้าประกวดในคอนเซปต์ “How to say no to Yaba ?” ชิงเงินรางวัลทุกระดับ รวมมูลค่ากว่า 24,000,000 ล้านบาท โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ที่ https://www.besmartsaynotodrugs.com/register และ www.tiktok.com/@besmartsaynotodrugs?lang=en“กิจกรรมดังกล่าว ป.ป.ส.มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเยาวชน ให้ห่างไกลจากยาบ้า และรับรู้ถึงโทษพิษภัยผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างการรับรู้จึงถือเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะช่วยสื่อสาร และเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเข้าถึงเยาวชน ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังต้องการที่จะให้เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม” น.ส.เกณิกา กล่าว