ป.ป.ส. จัดกิจกรรม "Music Against Drugs 2024" ดึงคนรุ่นใหม่รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

วันนี้ (4 มิ.ย.) ณ ห้องประชุมชิดชัยฯ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ “เบล วริศรา” ศิลปินชื่อดัง แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2567 พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชน ครอบครัว ชุมชนต่อสู้ยาเสพติด " เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือน ธ.ค.2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทย แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดเป้าหมายลดความรุนแรงของปัญหาและยกเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องได้รับการแก้ไขให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ที่เร่งรัดการปฏิบัติให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นให้หมู่บ้านชุมชนมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจของประชาชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ดึงประชาชนออกจากวงจรยาเสพติดอย่างถาวรพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ เผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2567 ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคี และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อแสดงพลังและปลุกให้ทุกคนตื่นตัวลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดไปพร้อมกัน ประกอบกับในปีนี้นับเป็นวาระมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 ก.ค.2567 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงสัญลักษณ์ โดยการสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 26 มิ.ย. เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมกันทั่วประเทศพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้มีการจัดกิจกรรม "Music Against Drugs 2024" ตลอดเดือนมิถุนายน ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" ซึ่งมีทั้งกิจกรรมดนตรีในสวนและคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางที่พาเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทุกคนมาใช้เวลาว่างด้วยกันและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ครอบครัวชุมชนร่วมกันรวมแสดงพลังและปลุกให้ทุกคนลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหายาเสพติดด้าน ผศ.ดร.ปนัดดา กล่าวว่า การป้องกันยาเสพติดต้องเริ่มที่ครอบครัว ผ่านการให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางเลือก เช่น งานอดิเรก ศิลปะ การเล่นกีฬา การเล่นดนตรีหรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ตามความชื่นชอบของเด็ก เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี ใช้ชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดได้นอกจากนี้ เบล วริศรา ศิลปีนชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต "เอาปากกามาวง" กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฯ นี้ โดยดนตรีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย สร้างความผ่อนคลาย และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมดีๆ และแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยกันสำหรับกิจกรรม "Music Against Drugs 2024" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นตลอดเดือน มิ.ย. ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) พบกับศิลปิน เบล วริศรา และ Season Five , กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ สวนปทุมวนานุรักษ์ (สวนข้างห้างเซ็นทรัลเวิลด์) พบกับศิลปีน Yes indeed และ PiXXiE , ปิดท้ายด้วยกิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ ในวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับศิลปิน Fellow Fellow, Bamm และ Tilly Birds