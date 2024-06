ป.ป.ส. จัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้าชวนประกวดคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด How to say no to Yaba? ชิงเงินรางวัลรวม 24 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS) ในรูปแบบการประกวดสื่อคลิปวิดีโอสั้น (ไม่เกิน1 นาที) ในช่องทาง TIKTOK เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 13 – 19 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด How to say no to Yaba? ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 24,000,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ และ ประกาศนียบัตร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2567สมัครได้ที่ Website : www.besmartsaynotodrugs.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลล์ : besmartsayno2024@gmail.comFacebook : Be Smart Say No to DrugsTikTok :besmartsaynotodrugsโทร.098-289-8788