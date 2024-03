“เพจดัง” แซะ “สมศักดิ์ เจียม” อย่าเพิ่งยอมแพ้แอนิเมชัน 2475 ง่ายๆ “ดร.นิว” เทียบเจ็บ “ธนาธร” ชั้นสูง พวก “อดข้าว” ชั้นล่าง

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(10 มี.ค.67) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD ลงภาพโพสต์ของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ลี้ภัยคดีม.112 พร้อมข้อความระบุว่า“เจียม..อย่าเพิ่งยอมแพ้แอนิเมชัน 2475 ง่าย ๆ สิ”นอกจากนี้ ยังแชร์เพจเฟซบุ๊ก วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร ที่ระบุว่า“#ทุกคนคะ หลังจาก ลุงสมศักดิ์เจียม ปั่น Fakenews หลอกด้อมส้มจนเสียคนมาหลายรายแล้ว ล่าสุดโพสต์ออกตัวว่า ประวัติศาสตร์ช่วง 2475 ถ้าเป็นไปตามฝ่ายรอยัลลิสต์แล้วไง เถียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์ 😂😂ล่าสุดลบโพสต์ดังกล่าวแล้วค่ะ”อย่างไรก็ตาม เพจเฟซบุ๊ก 2475 Dawn of Revolution โพสต์ข้อความระบุว่าวันที่ 9 มีนาคม 2567 ทาง นาครา สตูดิโอ ได้จัดฉายพิเศษเป็นการเปิดตัว ภาพยนตร์ “2475 รุ่งอรุณแห่งการปฎิวัติ” รอบปฐมทัศน์ ในโรงภาพยนตร์เซนจูรี สุขุมวิท โดย มีแขกรับเชิญ เป็น นักวิชาการ ศิลปิน และสื่อมวลชน เข้าร่วมคับคั่งประชาชน จะสามารถ รับชมแอนิเมชัน 2475 รุ่งอรุณแห่งการปฎิวัติ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทางFacebook: https://www.facebook.com/2475animationYoutube : https://www.youtube.com/@2475AnimationTikTok : https://www.tiktok.com/@2475animationขณะเดียวกัน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก "Suphanat Aphinyan" ระบุว่า“ภาระของไพร่ที่ไม่ใช่ธนาธรและครอบครัว? นายธนาธรมักชี้นำความคิดยัดเยียดภาระให้สาวกอยู่เสมอ แต่ตัวเองและครอบครัวกลับไม่ทำ ตอนหลานสาวต้องคดี ม.112 ก็รีบสารภาพและไม่ทำผิดซ้ำ เอาตัวรอดแบบสบายๆ สไตล์สามนิ้วชนชั้นสูง ต่างจากสามนิ้วชนชั้นล่างที่ชอบทำผิดซ้ำซากแล้วก็ไปปั่นดราม่าอดอาหารในคุก”