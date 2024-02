“ดร.อานนท์” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ร่วมไลน์กรุ๊ป “คนเสื้อแดงไม่เอาส้มล้มเจ้า” “ดร.นิว” ซัด 3 นิ้วไม่กี่คน ผลักปัญหาให้ทั้งประเทศ!

“ดร.อานนท์” ประกาศร่วมไลน์กรุ๊ป “คนเสื้อแดงไม่เอาส้มล้มเจ้า” เพื่อสู้กับขบวนการล้มล้างการปกครองฯ ระบุ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง จุดยืนต่อ “ระบอบทักษิณ” ยังเหมือนเดิม “ดร.นิว” ซัด “3 นิ้ว” ไม่กี่คน ผลักปัญหาให้คนทั้งประเทศ!น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (27 ก.พ. 67) ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ระบุว่า“แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างผมถูกแอดไลน์เข้าไปในกลุ่มที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงและเสื้อสีอื่นๆ ไม่เอาไม่สีส้มส่วนตัวอานนท์นั้นไม่อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร ทำบาปหนักหนาสาหัสไว้กับประเทศชาติได้เลย รวมไปถึงการโกงชาติของระบอบทักษิณด้วยและอานนท์ก็ไม่อาจจะทนได้กับขบวนการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของพรรคการเมืองส้มๆ ได้เลยเช่นกัน พวกนี้เซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันน้องๆ คนเสื้อแดง เขารักและเชียร์ทักษิณ และเกลียดส้มล้มเจ้า เขาเชิญอานนท์เข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วสนทนาปราศรัยสอบถามข้อมูลความห่วยแตกเฮงซวยของส้มล้มเจ้า อานนท์ก็ตอบไปตามที่รู้ น้องๆ เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็เอาไปได้เลยถามว่า น้องๆ คนเสื้อแดงไม่เอาส้มล้มเจ้า เขาจะรู้ไหมว่าอานนท์ก็ไม่อาจจะทนทักษิณ ชินวัตร ได้เช่นกัน แต่ในเมื่อน้องๆ เขามองว่าเรามีจุดร่วม คือ ไม่เอาส้มล้มเจ้าเหมือนกัน ก็น่าจะคุยกันได้ ในเมื่อน้องๆ เขาแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างพยายามพูดคุยกับอานนท์ และมีสิ่งที่เราจะพอพูดคุยกันได้ ผมก็พูดคุยกับเขาดีๆผมยังวิจารณ์ระบอบทักษิณอยู่ทุกวัน แต่ผมก็ไม่ไปโพสต์ลงในห้องไลน์นั้น น้องๆ เสื้อแดงบางคนเขาเชียร์ทักษิณ ด่าส้มล้มเจ้า ผมก็เลือกอ่านเฉพาะที่เขาด่าส้มล้มเจ้า แล้วไถผ่านที่น้องๆ เขาเชียร์ทักษิณไป เพราะเราไม่เห็นด้วยเลย แต่ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องแตกหักกันจุดยืนผมยังเหมือนเดิม ไม่เอาระบอบทักษิณ ไม่เอาส้มล้มเจ้า แต่เราต้องอยู่ร่วมกันได้แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ไม่ล้ำเส้นของกันและกัน ให้เกียรติกันและกัน เท่านี้แหละครับผมขอย้ำอีกครั้งว่า ผมไม่ได้เชื่อในทฤษฎีการเอาสีแดงมาสู้กับสีส้มแต่อย่างใด แต่เราต้องเป็นประชาธิปไตยและใจกว้างพอที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับถ้าเราพอคุยกันรู้เรื่อง แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างกันได้ ไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่ง ผมอาจจะเปลี่ยนใจเขาได้ก็เป็นได้ มันเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจค่อยๆ ทำไป ไม่บู่มบ่าม ไม่กระโดดเข้าไปกลางใจเขาเพื่อไปเปลี่ยนใจเขาในทันทีทันใด นั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับFoot in the door technique ค่อยๆ ซึมเข้าไปครับ”ขณะเดียวกัน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า“ทุเรศเกินไปแล้ว ปัญหาของสามนิ้วไม่กี่คน แต่ผลักให้เป็นปัญหาของคนทั้งประเทศ ศาลเคยให้ประกันตัวตั้งหลายครั้งแล้วแต่ทะลึ่งทำผิดซ้ำซากไม่รู้จบ คนเป็นพ่อก็ไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนลูก เพิ่งจะโผล่มาหลังพรรคก้าวไกลไม่กล้าออกหน้าช่วยประกันตัว ประเทศไทยมากกว่าที่ถูกเครือข่ายนี้จับเป็นตัวประกัน”