นายกฯ ชวนเพื่อนบ้านเลิกใช้ค่าแรงขั้นต่ำดึงนักลงทุน มุ่งชูศักยภาพที่หลากหลายทั้งโครงสร้างพื้นฐาน-โลจิสติกส์

วันนี้(18 ม.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความใน เฟซบุ๊ก และ X(ทวิตเตอร์) ระหว่างเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส สวัตเซอรืแลนด์ ว่า “สิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำเสมอทั้งในเวทีผู้นำและเวทีธุรกิจต่าง ๆ คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งระบบของไทยเปรียบเสมือนปิรามิด ข้างบนผมไม่ห่วง แต่ฐานข้างล่างปิรามิดที่เป็นเหมือนฐานของประเทศ ตรงนี้ผมให้ความสำคัญครับ ในเวที Learning from ASEAN ผมได้อธิบายว่า ไทยมีศักยภาพการดึงดูดนักลงทุน หลายด้านไม่ใช่เรื่องค่าแรงที่ต่ำ ซึ่งผมได้พยายามแก้ปัญหาและปรับค่าแรงให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน“การชักชวนนักลงทุนด้วยค่าแรงที่ต่ำ ไม่เกิดประโยชน์ต่อแรงงานไทย ศักยภาพ ทักษะต่าง ๆ ที่จะไม่ได้พัฒนาและกลายเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำ ที่แก้ยากยิ่งกว่า ซึ่งผมได้คุยถึงปัญหาค่าแรงต่ำกับผู้นำอาเซียน ท่านนายกฯ มาเลเซีย กัมพูชาและเวียดนาม ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนแล้ว ไม่ขายนักลงทุนด้วยค่าแรงที่ต่ำ ไทยเองสามารถดึงดูดนักลงทุน นักท่องเที่ยว ด้วยศักยภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบ Infrastructure, Clean Energy, Healthcare, International School, No Corruption, Skilled Labour และที่สำคัญรัฐบาลเร่งการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business รวมไปถึงโครงการ Landbridge ที่จะยกระดับ Logistics ให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านนี้ด้วยครับ”