นายกฯ พบ "บิลเกตส์" เสนอเปิด Data Center ของ Microsoft ในไทย หวังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

วันนี้ (18ม.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการปฏิบัติภารกิจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยระบุว่าความหวังของผม คือ การได้บริษัทใหญ่มาลงทุนเปิด Data Center ในประเทศ ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาคครับจังหวะได้พบ Mr. Bill Gates ผมจึงไม่พลาดโอกาสที่จะนำเสนอศักยภาพของประเทศ และความเป็นไปได้ในการเปิด Data Center ของ Microsoft ในไทย ตามที่ผมได้เคยพูดคุยกับ Mr. Satya Nadella CEO คนปัจจุบันไปแล้วที่ซานฟรานซิสโกครับขณะเดียวกันยังโพสต์อีกว่า ระหว่างทานอาหารเช้าเพื่อลุยภารกิจดาวอสวันสุดท้ายต่อ ได้พบกับ Dr. Tan See Leng Minister for Manpower และ Second Minister for Trade and Industry ของสิงคโปร์ เข้ามาทักทายและพูดคุยสั้นๆ เห็นว่าท่านชอบมาพักผ่อนที่ประเทศไทยครับ 🙂