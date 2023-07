นายกฯ ชมศักยภาพเยาวชนแรงงานไทยในการแข่งขันระดับอาเซียน มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (28 ก.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมผลงานเยาวชนแรงงานไทยในการเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 WorldSkills ASEAN 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยไทยได้รับเหรียญรางวัลมาได้ทั้งสิ้น 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สะท้อนศักยภาพของแรงงานไทย พร้อมส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถแรงงานให้มีทักษะตามมาตรฐานสากลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 180 คน จากภูมิภาคอาเซียน ใน 22 สาขาด้านแรงงาน โดยประเทศไทยได้ส่งเยาวชนอายุไม่เกิน 22 ปี เข้าร่วมเเข่งขันทั้งหมด 24 คน ใน 12 สาขาด้านแรงงาน (https://worldskillsasean.org/2023/about/competitors/thailand/) ซึ่งมีรางวัล ดังนี้- 3 เหรียญเงิน ได้แก่ สาขาการแต่งผม (Hairdressing) สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (รูปแบบทีม)(Mobile Robotics)- 3 เหรียญทองแดง ได้แก่ สาขาการประกอบอาหาร (Cooking) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning)- 9 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ได้แก่ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Mechanical Engineering - CAD) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Electrical Installations) สาขาประกอบอาหาร (Cooking) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น (Refrigeration and Air Conditioning) สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) สาขาการแต่งผม (Hairdressing) สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology)- รางวัล Best of Nation สาขาการแต่งผมทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาฝืมือแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills International: WSI) จากทั้งหมด 85 ประเทศสมาชิก ที่มีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้หารือถึงแนวทางการจัดการแข่งขันในอนาคต และแนวทางการพัฒนาการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งได้เสนอให้จัดการแข่งขันทักษะที่สนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ทักษะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความโดดเด่นและสาขาอาชีพที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถแทนที่ได้ นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยังมีแนวคิดที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Pool) ให้สามารถทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างการแข่งขันให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและน่าเชื่อถือตรงตามมาตรฐานสากล“นายกรัฐมนตรีชื่นชมเยาวชนแรงงานไทยทุกคนในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมขอบคุณทีมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมเยาวชนไทยสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยเชื่อมั่นว่า ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติ ซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในรุ่นต่อไป ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผ่านแนวนโยบายการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยเน้นพัฒนาทักษะใหม่ทั้ง Upskill /Reskill และ New Skill ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโลก” นางสาวรัชดา กล่าว