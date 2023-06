"อนุทิน" บินด่วน "ขอนแก่น" ส่งทีมแพทย์ทำภารกิจหัวใจติดปีก เลื่อนรับหนังสือ กกต.

วันนี้(24 มิ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 07.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้นำ นพ.พัชร อ่องจริต แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และทีมแพทย์ เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อผ่าตัดรับอวัยวะนำมามอบให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวส่งผลให้ นายอนุทิน ต้องปรับกำหนดการเดิม ที่ช่วงเช้า ต้องเข้าไปรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ กกต. จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เพื่อเปิดทางทำภารกิจหัวใจติดปีก ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน ช่วยเหลือทีมแพทย์ และผู้ป่วยขณะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายอนุทิน มีข้อความระบุว่าเช้าวันนี้ บินมารับอวัยวะหัวใจกับคุณหมอพัชร อ่องจริตที่ขอนแก่น เส้นทางการบินอากาศดีมาก ได้รับการสนับสนุนในการเคลียร์เส้นทางบินให้มีระยะทางที่สั้นที่สุดจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ Air Trafic Controller ทุก Station เป็นอย่างดียิ่งเพราะทุกคนทราบดีว่า ภารกิจขนส่งหัวใจนี้ ทุกวินาทีมีความหมายในฐานะที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานของกระทรวงคมนาคมตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณในความร่วมมือของ ATC ทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ซึ่งในส่วนที่ผมได้ร่วมบินขนส่งหัวใจและอวัยวะอื่นๆมากว่า 60 เที่ยวบิน ได้ทราบจากคุณหมอพัชรว่าคนไข้เปลี่ยนหัวใจทุกรายรอดชีวิตและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันที่ดีสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในภารกิจ #หัวใจติดปีก กันอีกครั้งที่เราจะได้เห็นหัวใจที่เกือบจะต้องหยุดเต้นจากผู้บริจาค กลับไปเต้นในร่างกายของผู้รับบรืจาคและมีชีวิตต่อไป TOGETHER WE CAN เสมอครับ#ภารกิจหัวใจติดปีก ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้ขับเครื่องบินส่วนตัวสนับสนุนทีมแพทย์ ในการรับส่งอวัยวะจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการเรียกชื่อภารกิจนี้ว่า"ปฏิบัติการหัวใจติดปีก" ซึ่งเป็นการสนับสนุนกรณีรับ-ส่งเคสเร่งด่วนที่เครื่องบินพาณิชย์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ โดยที่ผ่านมาสามารถส่งต่ออวัยวะแก่ทีมแพทย์และช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายคน จากการขึ้นบินกว่า 60 เที่ยวบิน