“อนุทิน” ปัดข่าวซีก รบ.เดิม เสนอชื่อ ปธ.สภา แข่ง เผย ภท.ยัง ไม่ได้รับการประสาน

เมื่อเวลา 10.50 น.วันที่ 23 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย ในการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในวันที่ 24 มิ.ย.ตน ได้นัดสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ที่ได้รับเลือกตั้งไปรับหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากนั้นวันที่ 25 มิ.ย. จะมีการประชุมเพื่อปฐมนิเทศส.ส.ใหม่ที่พรรคภูมิใจไทย ก่อนที่และจะไปรายงานตัวต่อสภา ในวันที่ 26 มิ.ย.เมื่อถามว่า ในการปฐมนิเทศจะมีการพูดถึงเรื่องทิศทางการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้เป็นวาระ เป็นการนัดพบกันก่อน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ส.ส. ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้มาพบกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อถามต่อว่า ในเรื่องการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของซีกรัฐบาลเดิมอาจจะเสนอชื่อขึ้นมาแข่งเป็นประธานสภาด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า มีด้วยหรือ ตนไม่ได้รับการประสานอะไรทั้งสิ้น และในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมให้เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยเมื่อถามย้ำว่า หากมีการเสนอชื่อสองคนจะทำอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ค่อยว่ากัน อย่าเพิ่งคิดไปก่อน ทั้งนี้ การเมืองทุกอย่างอะไรก็ตามเป็นประโยชน์กับประเทศ และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งเลือกภูมิใจไทยและไม่เลือกภูมิใจไทย นั่นคือทิศทางที่พรรคภูมิใจไทยจะพิจารณาให้ไปในแนวทางนั้น เราทำอย่างนี้มาโดยตลอดไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อถามอีกว่า คุณสมบัติประธานสภาควรจะเป็นผู้ที่มีอาวุโสหรือเป็นเด็กใหม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวขอดูแคนดิเดตก่อน ยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นแคนดิเดต การรักษามารยาทในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มองใครในพรรคของเรา เพราะมารยาททางการเมืองอย่างที่บอกเมื่อถามถึงกรณีมีกระแสข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะเป็นนายกฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบเลย ไม่ได้พูดคุยกันเลย ในส่วนของบรรดาหัวหน้าพรรค เพราะยังไม่ถึงเวลาพูดคุย คาดว่า คงจะได้พบกันอีกครั้งในวันเปิดสภา วันที่ 3 ก.ค.นี้เมื่อถามอีกว่า ขณะนี้การเมืองจับจ้องไปที่พรรคภูมิใจไทย ว่า จะเป็นพรรคตัวแปร นายอนุทิน กล่าวว่า จองทุกทีเลย ไม่ต้องจองหรอก พรรคภูมิใจไทยทำตามมารยาททางการเมืองตลอด และตั้งแต่การเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ก็ทำตามที่ตนพูดมาตลอด ว่าเราเคารพมารยาททางการเมือง และทำตามมารยาทที่ดีทางการเมืองเมื่อถามต่อว่า หากทางการเมืองมีการเชิญพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า มันยังไม่มีเมื่อถามย้ำว่า และถ้าหากมีเพื่อให้ไปเติมเสียง จะได้ไม่ต้องใช้เสียง ส.ว.นายอนุทิน กล่าวว่า มันจะมีได้อย่างไร ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามหัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งท่านก็บอกว่า ขณะนี้ไม่จำเป็นและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พรรคภูมิใจไทย มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนั้นเมื่อถามอีกถึงกรณีมีกระแสข่าวออกมาว่า มีการพูดคุยกับนายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไปถามคนที่พูดเมื่อถามด้วยว่า ส่วนตัวมองเกมการเมืองในช่วงเดือน ก.ค.และ ส.ค. อย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างให้มันเป็นไปตามปฏิทิน ซึ่ง กกต. ได้รับรอง ส.ส.เรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าเป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และน่าจะทำให้การขับเคลื่อนในกระบวนการทางรัฐสภา และการฟอร์มรัฐบาลที่เกิดขึ้นให้ไม่มีการขาดช่วง ซึ่งตนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เราก็ควรให้ความร่วมมือในทุกๆ ทางเมื่อถามต่อว่า คิดว่าเส้นทางสดใสหรือไม่ในการจัดตั้งรัฐบาลและคิดว่าจะจัดตั้งได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราพูดตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงปัจจุบัน So far so good (จนถึงตอนนี้ดีมาก) ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น และในหลายเรื่องสามารถทำได้เร็วขึ้นก็ต้องชื่นชม กกต. ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่มีการรับรอง ตนก็ดีใจนั่งลุ้น ว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าไปรายงานตัวที่สภาเมื่อถามว่า ได้เก็บของบนห้องทำงานตึกบัญชาการ 1 และที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวติดตลกว่า “ไม่มี เดินเข้ามามีกล่องไม้จิ้มฟันอันเดียว ยังใช้ไม่หมดเลย”