"บิ๊กป้อม" ไฟเขียวทวงคืนสิทธิ์พื้นที่ชาวบ้านอุทยานฯทับลาน

จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ในวันที่ 23 ก.พ. 2566 โดยเป็นรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ใช้แผนที่ดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาให้ยุติ โดย One Map แบ่งพื้นที่ทั่วประเทศ ออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 11 จังหวัดนั้นรายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 2 กลุ่มจังหวัด จำนวน 22 จังหวัด และกลุ่มที่ 3 อยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม. โดยตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเร่งรัด การดำเนินงานดังกล่าว ให้ครบถ้วนทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2567 โดยวาระแรกที่จะนำเข้าพิจารณาคือ ปัญหาที่ดินในอุทยานแห่งชาติทับลาน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรีทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้ความเห็นไว้ในชั้นต้นในกรณีอุทยานฯทับลานว่า ควรดำเนินการตามแนวทางที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนที่บริสุทธิ์ และจะได้ใช้มาตรการนี้กับพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกแถลงการณ์เรื่อง การแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ใจความหลักระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อและช่องทางแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี ผ่านกระบวนการ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)โดย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาแล้วเห็นว่า ประชาชน ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจริง จึงได้ มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ ลงวันที่ 6 ส.ค.62 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวเขตให้ถูกต้อง โดยยึดถือแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543ต่อมา ครม.ได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน คือ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นหน่วยงานหลัก รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปพิจารณา ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีความคืบหน้า และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยให้กรมอุทยานแห่งชาติฯเร่งรัดการดำเนินการตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และให้สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.