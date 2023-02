เปิดฉากเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียฤดูกาลใหม่ 21-22 ก.พ.นี้ ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้คอนเนคท์ กรุงเทพฯ

วันนี้(19 ก.พ.)หน่วยงานภาพยนตร์รัสเซีย (ROSKINO) โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียเปิดฤดูกาลใหม่ปี 2023 พร้อมฉายในประเทศไทย ระหว่าง 21-22 กุมภาพันธ์ ที่โรงภาพยนตร์ LIDO Connect โดยในงานได้นำภาพยนตร์รัสเซีย 3 เรื่อง 3 รส มาให้ผู้ชมชาวไทยได้ชมกันฟรีๆ ซี่งครั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียเป็นครั้งที่สองจากครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งมีผู้ชมเข้าร่วมมากกว่าหนึ่งพันคนโอลกา ลูบิโมวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้นำเสนอภาพยนตร์รัสเซียร่วมสมัยในประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมมั่นใจว่าเทศกาลภาพยนตร์รัสเซียจะไม่เพียงทำหน้าที่เป็นกลไกในการทำให้ผู้ชมชาวไทยให้รู้จักภาพยนตร์รัสเซียเท่านั้น แต่ยังจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์รัสเซียและไทยอีกด้วย”สำหรับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เทศกาลภาพยนตร์รัสเซียจะเปิดฉากด้วยภาพยนตร์ดราม่าการแข่งขันหมากรุกสุดมันส์ จากผู้กำกับอเล็กซี่ ซีโดรอฟ “คู่เดือดเกมส์อัจฉริยะ - The World Champion” (ผลิตโดย TRITE Studio ของ Nikita Mikhalkov จากช่อง “Russia 1”, Central Partnership และด้วยการสนับสนุนของ กองทุนโรงภาพยนตร์) ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัล "Golden Eagle" อันทรงเกียรติของรัสเซีย โดยได้รับรางวัลใน 5 สาขา ได้แก่ "ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม" "ผู้อำนวยการสร้างยอดเยี่ยม" และ "ดารานำชายยอดเยี่ยม"ส่วนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ผู้ชมจะได้พบกับภาพยนตร์เรื่อง “พาลมา สี่ขาหัวใจเพชร - A Dog Named Palma” และแอนิเมชั่นสำหรับเด็กเรื่อง “นักสืบเชิร์ปกับรังผึ้งทองคำ - Detective Chirp & the Golden Beehive”กำหนดการฉายภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์รัสเซีย ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้คอนเนคท์วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์19.00 น. “คู่เดือดเกมส์อัจฉริยะ - The World Champion”วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์15.00 น. “นักสืบเชิร์ปกับรังผึ้งทองคำ - Detective Chirp & the Golden Beehive”19.00 น. “พาลมา สี่ขาหัวใจเพชร - A Dog Named Palma”ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/RFF