“ทรูวิชั่นส์ นาว” จัดเต็ม อัดแน่น หนังใหม่น่าดู ตลอดเดือนก.พ.

ยังคงส่งมอบความสุข ความสนุกกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ "ทรูวิชั่นส์ นาว" สตรีมมิ่งช่องดังระดับโลก ที่ขนทัพหนังดี หนังเด่น มาส่งกันให้ถึงที่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เรียกได้ว่าถูกใจเรื่องไหน กดดูเรื่องนั้น ดูได้ทุกที่ ทุกเวลาTHE DESPERATE HOUR (ฝ่าวิกฤต วิ่งหนีตาย) เอมี่ คาร์ (นาโอมิ วัตส์) จ็อกกิงตอนเช้าอยู่และเพื่อนเธอโทรมาแจ้งข่าวร้ายสุดสะพรึง เจ้าหน้าที่กำลังล่าตัวมือปืนกราดยิง ซึ่ง โนอาร์ ลูกชายวัยรุ่นของเธออาจเป็นหนึ่งในคนที่โดนลูกหลง แม้ว่าจะอยู่ลึกกลางป่า แต่ เอมี่ ก็มีแต่ความวิตกอยู่ในหัวใจ เธอไม่ยอมสิ้นหวัง ทำมันทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่OFFICIAL COMPETITION มหาเศรษฐีอีโก้สูง ตัดสินใจที่จะสร้างภาพยนตร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา เป้าหมายของเขาคือ ต้องการให้หนังได้รับเลือกเข้าฉาย และร่วมเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เขาได้จ้างโปรดิวเซอร์สาวมั่นที่เก่งที่สุดในวงการ นักแสดงฮอลลีวู้ดเจ้าของรางวัลออสการ์ เจ้าพ่อละครเวที โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่า ทีมงานในฝันของเขา ล้วนแต่ไม่ลงรอยกันTHE END OF THE PALE HOUR (หยุดรักไว้ที่วันนั้น) เรื่องราวของชายหนุ่ม ที่ตกหลุมรักหญิงสาวที่เขาพบในงานปาร์ตี้ แต่เมื่อเธอจากเขาไปโดยไม่ได้ร่ำลา และทำให้เขาต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่สบายใจWHAT SHE LIKES (ฉันวาย นายเกย์ ขอหัวใจอย่าเซย์โน) จุน เด็กหนุ่มที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้ผู้หญิงมาตั้งแต่แรก แต่ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัว และต้องมาเจอกับ มิอุระ หญิงสาวที่ชื่นชอบการอ่านนิยาย โดยเฉพาะนิยายวายแบบชายรักชาย จนกระทั่งทั้งสองคนใกล้ชิดกัน และทำให้ มิอุระ ตกหลุมรัก จุน เข้าให้อย่างจัง จนท้าทายความเชื่อมั่นของ จุนลงไปC'MON C'MON (ลุงครับ "รัก" คืออะไร) นักข่าววิทยุบ้างานที่กำลังทำโปรเจกต์ออกเดินทางสัมภาษณ์คนหนุ่มสาวไปทั่วประเทศ เกี่ยวกับ "ความหวัง" และ "วันพรุ่งนี้ " เขาได้รับการติดต่อจากน้องสาว ผู้ไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปี เธอต้องการให้เขาดูแล หลานชายวัย 8 ขวบ ทั้งสองร่วมออกเดินทางไปทั่วประเทศพร้อมการค้นหาความหมายของคำว่า "รัก" บนโลกใบนี้JOHN LEWIS: GOOD TROUBLE (จอห์น ลูอิส : บุรษกล้าขวางโลก) ภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตโดย CNN บอกเล่าชีวิต และวีรกรรมของ จอห์น ลูอิส อดีตสมาชิกรัฐสภาผู้ล่วงลับ ที่ต่อสู้เพื่อสังคมและความถูกต้องมากกว่าค่อนชีวิตของเขา จนทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล