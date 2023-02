นายกฯพบผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ขอบคุณหอการค้าฯหนุนภาครัฐทุกมิติ ชูท่องเที่ยวขับเคลื่อนศก.

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce) หอการค้าทั่วประเทศ จำนวน 77 คน จาก 77 จังหวัด เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังผู้แทนหอการค้าไทยและ YEC รายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของ YEC รวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วมของ YEC ในงาน APEC CEO SUMMIT 2022 โดยนายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ต่อจากนั้น ผู้แทน YEC นำเสนอความคืบหน้าโครงการแผนงานนำร่อง จำนวน 2 โครงการ ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ซึ่งมาจากการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ได้แก่ 1) โครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) จ.ระยอง เป็นโครงการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connect the dots ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2566 2) โครงการ Lampang Smart Public Transportation (Moove Lampang) จ.ลำปาง เป็นโครงส่งเสริมการเดินทางให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านยานพาหนะในการเดินทางได้อย่างสะดวก มีราคาที่เหมาะสม และได้มีการเปิดตัวโครงการ Smart Public Transportation เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และนำเสนอ 3 โครงการ ที่กำลังขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัด ประกอบด้วย 1) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จ.ชลบุรี ที่ได้มีการขับเคลื่อนโครงการโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ YEC Business Network ขึ้น ในกลุ่ม YEC ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารทั้ง Value Chain จากทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานกับสมาชิก ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งให้ความรู้ด้านธุรกิจอาหารกับสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป 2) โครงการศูนย์คัดแยกขยะเพื่อความยั่งยืน จ.ตรัง โดยศูนย์รักษ์ตรัง เป็นศูนย์รวมในการคัดแยกขยะของจังหวัดตรังส่งต่อเข้าสู่วงจร Circular Economy ที่เป็นศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อผลักดันจังหวัดเข้าสู่ BCG Economy เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นธนาคารขยะสร้างรายได้ให้ชุมชน และ 3) โครงการ Bangkok The legend กรุงเทพฯ นำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ผ่านอาหาร ด้วยการสแกน QR Code ซึ่งสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และยังทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ยกระดับ Street Food Thai Organic ที่ปลอดภัย ปัจจุบันได้ดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร พร้อมทำ Application เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว โดยโครงการที่นำเสนอมีเป้าหมายสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนรุ่นใหม่ 2) ด้านการค้า การลงทุน ค้าชายแดน 3) ด้านเกษตรและอาหาร และ 4) ด้านท่องเที่ยวและบริการจากนั้น ผู้แทนอาสาสมัคร YEC งาน APEC CEO SUMMIT 2022 กล่าวถึงความประทับใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทำให้ได้เรียนรู้เข้าใจระเบียบปฏิบัติการวางแผนการทำงาน รวมทั้งการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมแสดงความขอบคุณและขอภาครัฐให้ความสำคัญกับ YEC ได้มีโอการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ YEC หอการค้าไทยกล่าวขอบคุณภาครัฐเอกชน ที่ให้โอกาส YEC จากทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในอนาคตมีโครงการเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม young ในต่างประเทศเพื่อเป็นแรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายหลังรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณและชื่นชมในการดำเนินการของ YEC นับเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งขอบคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าทั่วประเทศ ที่เป็นภาคีสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในทุกมิติ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับพื้นที่และท้องถิ่นที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกันหลายฝ่ายและทุกระดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญและมุ่งเน้นมาโดยตลอด และได้ติดตามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่สภาหอการค้าฯ นำคณะ YEC เข้าพบ พร้อมนำเสนอแผนงานโครงการและมุมมองของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาจังหวัดในปีที่ผ่านมา รู้สึกยินดีที่มีการนำโครงการต่าง ๆ มาขับเคลื่อนสานต่อให้เป็นรูปธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศและภาคเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังรายงาน และข้อเสนอแนะการทำงานให้ทราบอยู่เสมอในช่วงการตรวจราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณทีม YEC ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือการประชุมเอเปค (APEC 2022) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้แทนประเทศต่าง ๆ นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาของประเทศในทุกมิติ แม้หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก แต่รัฐบาลมีความตั้งใจในการทำให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมและทำให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น แสวงหารายได้เข้าประเทศมากขึ้นพร้อมดูแลสวัสดิการของประชาชนในทุกกลุ่ม เพื่อให้ประเทศก้าวสู่ระดับแนวหน้าของอาเซียน ซึ่งในขณะที่ประเทศกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ นั้นย่อมมีโอกาส การร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าไปด้วยกันจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประเทศดีขึ้น ประชาชนมีความสุข ยืนยันว่าประเทศไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเผชิญกับปัญหาโรคอุบัติใหม่โควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์สงครามการค้า ความขัดแย้ง สถานการณ์สงคราม ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลง แต่ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มาได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน สถานการณ์การเงินการคลังมีความแข็งแกร่งขึ้น รัฐบาลดูแลผู้มีรายได้น้อย ดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัยโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส รวมทั้งความเท่าเทียมทางกฎหมายโดยไม่ถูกลิดรอนและคำนึงถึงความเป็นธรรม โดยการทำให้ประชาชนมีความสุข ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่แม้จะเผชิญปัญหา แต่ยืนยันว่ารัฐบาลยังคงมีความมุ่งมั่นเพื่อทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอให้คนรุ่นใหม่ร่วมช่วยกันเพื่อนาคตของประเทศไทย โดยการแก้ปัญหาในอดีต ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งความเป็นไทย พร้อมเน้นย้ำการดำเนินโครงการของ YEC ขอให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ YEC เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และเป็นผู้เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อประเทศ ร่วมขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าไปด้วยกัน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักคุณค่าของประวัติศาตร์ชาติไทยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ด้วยการสนับสนุนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวโดยใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) พร้อมกับการนำแนวคิด BCG Model มาส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ควบคู่กับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างคุณค่าและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน พร้อมเน้นย้ำว่า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นับเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งตลอดมา พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทุกคนได้อย่างทั่วถึง