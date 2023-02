โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดี ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนอยากมา

วันนี้ (6 ก.พ.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ประเทศไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝัน ของนักท่องเที่ยวจีนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝัน (Dream Destination) ที่ต้องการมาเยือนหลังมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ซึ่งล่าสุด ทางการจีนได้ประกาศเปิดประเทศ และอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวและบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ทั่วประเทศจีน รวมถึงธุรกิจตั๋วเครื่องบิน-โรงแรม ดำเนินกิจการจัดการท่องเที่ยวสำหรับชาวจีนแบบหมู่คณะ ไปยัง 20 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดแคมเปญเพื่อดึงดูด และมีมาตรการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากลยุทธ์ “China is Back” ดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยร่วมกับภาคเอกชนจัดแคมเปญใหญ่ Two Lands, One Heart (ไทย-จีน ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน) ส่งเสริมการตลาดดึงนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในลักษณะ Worldwide Platform และสานต่อกลยุทธ์ Celebrity Marketing ตลอดจนเร่งฟื้นเที่ยวบินรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน และร่วมกับพันธมิตรขายแพ็กเกจท่องเที่ยว ทั้งเดินทางข้ามชายแดนทางบก (R3A) รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว และเรือครุยส์แม่น้ำโขง ทั้งนี้ ททท. ตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนในปีนี้นอกจากนี้ ภาคเอกชนของไทยและจีนได้ร่วมมือกันผลักดันการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไทยจะมีการจัดมหกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเพื่อจัดทำแผนและแคมเปญการท่องเที่ยวระหว่างกัน และในเดือนมิถุนายน 2566 ไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก ครั้งที่ 16 ซึ่งคาดว่าจะมีนักธุรกิจจีนจากทั่วโลกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3,000 คน มูลค่าเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท และดึงดูดการค้าการลงทุนอีกมหาศาล“นายกรัฐมนตรียินดีที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว และมีสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทยในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากถึง 11 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 5.31 แสนล้านบาท ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยขอให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ คำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข และเป็นเจ้าบ้านที่ดี” นายอนุชาฯ กล่าว