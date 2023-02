บริการสุด VIP! สุวรรณภูมิเปิด Premium Services ผ่านแอปฯ SAWASDEE by AOT จ่าย 2,500 บาท จัดการกระเป๋า-รถกอล์ฟรับถึงประตูเครื่อง

“สกาย ไอซีที” ผู้รับพัฒนาแอปฯ “SAWASDEE by AOT” ของ ทอท. เปิดบริการจองใช้ Premium Services “สุวรรณภูมิ” ผ่านแอปฯ SAWASDEE by AOT จ่าย 2,500 บาท มีผู้ช่วยส่วนตัว รถกอล์ฟไฟฟ้ารับถึงประตูเครื่อง รับสัมภาระ ผ่าน ตม.แบบ Fast laneนายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สกาย ไอซีทีเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ภายใต้แนวคิด GATEWAY TO THAILAND มุ่งส่งมอบประสบการณ์เดินทางสุดพิเศษแก่นักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้เชื่อมต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Lifestyle ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล เปิดตัวบริการใหม่ “Premium Services” มอบบริการสุดพิเศษ ช่วยอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งขาเข้า-ออกประเทศทั้งนี้ Premium Services ให้บริการในส่วนของบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลสัมภาระและทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว และบริการ Buggy รถกอล์ฟไฟฟ้าที่มอบความสะดวกรวดเร็วให้นักท่องเที่ยว ด้วยบริการนำส่งตั้งแต่ประตูทางออกเครื่องจนถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือจุดต่อเครื่องโดยนักท่องเที่ยวสามารถจองใช้ Premium Services ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT เพื่อนัดหมายก่อนรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมรับส่วนลดพิเศษสำหรับ Premium Package บริการ Butler & Buggy ในราคาเพียง 2,500 บาทนายขยลกล่าวว่า สกาย ไอซีที ยังได้ผนึกความร่วมมือกับ กลุ่มทรู เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ในด้าน Digital Lifestyle เชื่อมต่อทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับ SAWASDEE by AOT สู่ Must Have Thailand Travel App ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งในและนอกสนามบิน รองรับการกลับมาของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนอกจากนี้ สกาย ไอซีที ยังจัดแคมเปญ “โหลด ลุ้น รับ กับแอป SAWASDEE by AOT” เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันบน App Store และ Play Store ได้ที่ https://sawasdee.ai/qv2Io6 รับทันทีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ Honda Civic บัตรกำนัลที่พักโรงเเรมสุดหรู ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โอมากาเสะสุดพรีเมียม และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท** ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 66ด้านนางสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบริษัทในการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไทยเข้ากับ Digital Lifestyle ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มทรูให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับกลุ่มลูกค้าทรูแบล็ค ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า Buggy มูลค่า 1,200 บาทฟรี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สามารถกดรับโค้ดใช้บริการฟรีได้จากแอปพลิเคชันทรูไอดี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66-31 ม.ค. 67