“เพจดัง” แซะ “พท.” เลือดไหลสวน “แลนด์สไลด์” อดีตแฟนสาว “ส.ส.ณัฐวุฒิ” วอน อย่าเอาความรักของตนเป็นเครื่องมือการเมือง

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (12 ม.ค. 66) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพพรรคเพื่อไทย ท้าทายเลือดไหลไม่หยุด พร้อมข้อความระบุว่า“บอกมา... รับคำท้าไม่ว่าหน้าไหน”ทั้งนี้ ล่าสุด นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู ลาออกจากพรรคเพื่อไทย และเตรียมย้ายไปร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย เนื่องจากพรรคไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่จะให้ขยับไปสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อขณะที่ น.ส.ณิชชา บุญลือ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย อดีตคนรักของนายณัฐวุฒิ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “พลอย ณิชชา บุญลือ” ถึงผู้บริหารพรรคเพื่อไทย มีรายละเอียดว่าเรียน ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่เคารพ รวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านค่ะก่อนอื่นพลอยขอพูดจากใจจริงๆ ค่ะ การที่พลอยออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ลำบากใจ และเจ็บปวดเป็นอย่างมากค่ะ เพราะเรื่องส่วนตัวของพลอย กลายเป็นเรื่องไม่ส่วนตัวอีกต่อไปวันนี้พลอยขอออกมาพูดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนนึงค่ะ หลังถูกบางพรรคนำชื่อไปอ้างเพื่อปิดโอกาส ส.ส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ซึ่งเป็น “อดีตคนรัก” ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในนามพรรคเพื่อไทย ระบุถูกบีบให้ลาออกจากพรรคไทยสร้างไทย แลกกับการให้อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ ได้ลงเลือกตั้งที่เขตสาม จ.หนองบัวลำภู เช่นเดิมค่ะกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่ถูกนำชื่อของพลอยไปกล่าวอ้างว่า เป็นสาเหตุที่พรรคเพื่อไทย ตัดสินใจไม่ส่ง นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี อดีต ส.ส.หนองบัวลำภู ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 3 จังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจาก พลอยสังกัดพรรคไทยสร้างไทย และมีความสัมพันธ์เป็นคนรักกับนายณัฐวุฒิค่ะระหว่างเข้ามาทำงานทางการเมือง พลอยก็เหมือนคนปกติทั่วไป ที่มีความรักกับ อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ ได้พบรักกันอย่างเปิดเผย ไม่เคยทำเรื่องผิดศีลธรรมแต่อย่างใด ตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่พรรคอนาคตใหม่ และไม่เคยถูกโจมตี หรือใช้เป็นเครื่องมือใดๆ เพราะทุกคนมองว่าเป็นสิทธิส่วนตัว และเราเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และได้คบหาอย่างเปิดมากกว่า 3 ปี ทุกอย่างราบรื่น ใช้ชีวิตแบบคู่รักหนุ่มสาวทั่วไป แต่พิเศษกว่าตรงที่เราเป็นนักการเมืองทั้งคู่ อาจถูกจับตามากกว่าคู่อื่นๆอย่างไรก็ตามค่ะ เมื่อย้ายมาอยู่กับพรรคไทยสร้างไทย ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ กลับถูกกลุ่มผู้บริหารของพรรคที่สังกัด เรียกไปพูดคุย เพื่อขอให้พลอยลาออกจากพรรคไทยสร้างไทย และถูกเรียกไปพบอีกหลายครั้ง และกดดัน อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ จนความรักของพลอยเริ่มมีปัญหาขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนคู่รักปกติได้อีกต่อไป กลายเป็นคู่รักที่ต้องปิดบัง ต้องกดดัน ต้องเสียความรู้สึก เพื่อให้พลอยลาออกจากพรรคไทยสร้างไทย เพื่อจะเป็นเครื่องการันตีให้ อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ ได้ลงเขตตามเดิม ทั้งที่ อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ และครอบครัวเป็นตระกูลทางการเมืองและอยู่ที่พื้นที่เขตนี้มามากกว่า 24 ปี และชนะการเลือกตั้งที่เขตนี้มากว่า 40,000 คะแนน เอาชนะฝ่ายเผด็จการได้อย่างขาดลอย เพราะทำพื้นที่อย่างหนัก และเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของชาวหนองบัวลำภูสุดท้ายเมื่อเราทั้ง 2 ทนแรงกดดันไม่ไหว อดีต ส.ส.ต้องเลือกอนาคตทางการเมือง ต้องเลือกประชาชนในเขต ต้องเลือกทำงานให้ประชาชน และเพื่อรักษาสถานภาพในการยืนยันในการลงเป็นผู้สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ ดังนั้น ความสัมพันธ์ของเราสองคน จึงกลายเป็นแค่อดีต เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาระยะเวลาหนึ่ง แต่กลุ่มผู้บริหารดังกล่าว ก็ยังไม่จบเช่นนั้น เพราะเมื่อพลอยไปลงพื้นที่ เหตุกราดยิงหนองบัวตามคำสั่งของพรรคไทยสร้างไทยในฐานะ #รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ที่รับผิดชอบในเรื่องของ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้พิการก็ได้กลายเป็นชนวนความคิด ให้คนเหล่านั้นอ้างเป็น “เครื่องมือทางการเมือง” เข้าใจไปเองว่า พลอยยังคบหากับอดีตส.ส.อยู่ และได้ประกาศเอาบุคคลอื่นมาลงเขตแทน ทั้งที่ นายณัฐวุฒิ ยังคงดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ ณ ตอนนั้นพลอยจึงอยากสอบถามไปถึงผู้บริหาร ของอดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ ว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่นำพลอยไปเป็นเหตุผลข้อกล่าวอ้าง เพื่อไม่ให้อดีตคนรักของพลอย ลงสมัคร ส.ส. เขต 3 เช่นเดิมนั้น เพราะแท้จริงๆ ผู้บริหารพรรคดังกล่าว ต้องการให้บุคคลอื่นที่เปลี่ยนสีเปลี่ยนขั้ว มาลงแทนใช่หรือไม่ คนที่เคยเป่านกหวีด คนที่เคยมาขับไล่อดีตนายกของประชาชน พวกท่านต้องการคนแบบนี้จริงๆ หรือจึงต้องหาเหตุผลนำเรื่องส่วนตัวมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนมีความสับสนเกิดขึ้นทั้งนี้ พลอยขอพูดในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง และปกป้องเกียรติของนักการเมืองเพราะ ในสังคมทุกวันนี้ ยังมีภาพจำของคำว่านักการเมืองที่ไม่ดีนัก เด็กๆ และประชาชนยังมีความคิดที่ติดลบกับอาชีพนักการเมือง ทั้งเรื่องการโกงกิน ทั้งเรื่องชู้สาว ทั้งเรื่องการเห็นเงินสำคัญกว่า เสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชน พลอยจึงขอเรียกร้องไปยังผู้บริหาร พรรคการเมืองที่อดีต ส.ส.ณัฐวุฒิ เคยสังกัด ว่า หยุดเอาความรักที่บริสุทธิ์ของพลอยไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง หยุดโจมตีคนด้วยเรื่องส่วนตัว และหันมาทำการเมืองเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะนอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก The METTAD ยังโพสต์ภาพข่าว นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก อดีตแกนนำ นปช. (เสื้อแดง) ที่เพิ่งถูกศาลสั่งจำคุก 5 ปี 4 เดือน ในคดีชุมนุมปี 53 ได้ไปขึ้นเวทีปราศรัยช่วย นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.สังกัดพรรคภูมิใจไทย ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมตัดพ้อว่า เวลาต่อสู้เพื่อให้เขา แต่เวลาเฉาไม่มีใครดูแล วันนี้ขอเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร ขอมาช่วยเพื่อนดีกว่า โดยเพจ The METTAD ได้ระบุข้อความประกอบภาพว่า “กูนั่งขำอยู่ 3 นาที”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่า“ทำไมคนจึงมองว่า รทสช. กับ พปชร. จะแบ่ง ส.ส. กันคนละครึ่ง เสน่ห์และพลังใจการจูงใจคนลงคะแนนเสียงของ 2 ลุง มันเท่ากันเหรอคะ คนไหลออก ไหลเข้า ใน 2 พรรคนี้มันเท่ากันเหรอคะการมองว่า รทสช. จะได้ ส.ส. ไม่เกิน 50 คน เป็นการมองเหมือนประหนึ่งว่าฉากทัศน์การเมืองมันนิ่ง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงทำไมไม่ดูว่าหลังจากลุงตู่ขยับและมีความชัดเจนขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ช่างปรามาส รทสช. กันจังนะ ต้องไล่ลุงตู่ให้ได้สินะ กลัวกลับมาอีกสมัยสินะกระแส “ลุงตู่อยู่ต่อ ให้ประเทศไทยไปต่อ” จะไม่มีความหมายเลยหรือ Fc ลุงตู่ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ลุงตู่อยู่ต่อให้ประเทศไทยได้ไปต่อนะคะ”แน่นอน, ถนนทุกสายมุ่งสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นาน ทุกกระแสการเมือง จึงเข้าสู่เส้นทางของการเลือกตั้งเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น กรณีการยุบสภา จะเกิดขึ้นหรือไม่ เวลาไหน การเลือกตั้งเวลาไหน แต่ทั้งหลายทั้งปวง ยังขึ้นอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลกระนั้น อีกกระแสที่มีการจับตามองกันมากที่สุด ก็คือ การย้ายพรรคของ ส.ส. และการลาออกจาก ส.ส. โดยเฉพาะการย้ายพรรค หรือ ที่เรียกกันว่า “เลือดไหล” เกิดขึ้นกับแทบทุกพรรคแต่พรรคที่ถูกจับตามองมากที่สุด กลายเป็นพรรคเพื่อไทย เนื่องเพราะเพื่อไทย ประกาศชนะเลือกตั้ง แบบ “แลนด์สไลด์” หรือ ถล่มทลาย รวมทั้งตั้งเป้าที่จะได้ ส.ส.ถึง 251 ที่นั่ง ดังนั้นเมื่อยังเลือดไหลไม่หยุด โอกาสแลนด์สไลด์ ยังจะมีอยู่หรือไม่ จึงถูกตั้งคำถามอย่างไรก็ตาม วันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า ใครจะชนะเลือกตั้ง ได้ ส.ส.ตามเป้าที่ต้องการหรือไม่ แต่อย่างน้อย การย้ายพรรคของ ส.ส. ก็บ่งบอกอนาคตของแต่ละพรรคได้เป็นอย่างดีเช่นกัน