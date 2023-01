สธ.จัดทำคู่มือกัญชาสำหรับนักท่องเที่ยว หวังสร้างความเข้าใจ-ใช้อย่างปลอดภัย

ตามนโยบาย Health for wealth สุขภาพดี เศรษฐกิจยั่งยืนของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเป้าในการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจนั้น มี "พืชกัญชา" เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยถึงประโยชน์ของกัญชา ที่จะสามารถนำมาใช้ทางสุขภาพได้ ทำให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชามีตลาดรองรับที่ชัดเจน เมื่อประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปลดกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับฐานเดิมที่ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลกอยู่แล้ว จึงคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการกัญชากันเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เกิดการใช้กัญชาในทางที่ถูกกฏหมายและปลอดภัยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงแนวทางการสื่อสารเรื่องกัญชากับนักท่องเที่ยวว่า "กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดในการใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของกฏหมาย ซึ่งมีการควบคุมการใช้กัญชาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันกัญชาทางการแพทย์จึงได้จัดคู่มือเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นได้จัดทำเป็นฉบับออนไลน์ชื่อ "10 Things Tourists need to know about cannabis in Thailand" เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านเวบไซด์ และแฟนเพจกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงยังได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดท่องเที่ยว ให้ช่วยเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดแสดงไว้ที่ศูนย์นักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลกัญชาที่ถูกต้อง และจะจัดทำเป็นภาษาอื่นๆ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซียเพิ่มเติม เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในต้นปี 2566 ที่ประเทศจีนจะเปิดประเทศ คาดว่านักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักจะเดินทางเข้ามามากขึ้น เราจึงต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องนี้""การสื่อสารนั้น เราสื่อสารทั้งข้อดี ข้อจำกัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับผู้ป่วยต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามารับการรักษาด้วยยากัญชาของประเทศได้ทราบว่าจะไปที่แหล่งใดได้บ้าง เพราะเมดิคัลฮับ หรือการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติในประเทศไทยก็นับเป็นธุรกิจที่เติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังไม่ได้ผลจากการรักษาด้วยยามาตรฐาน ก็สามารถที่จะเดินทางมารักษาที่ประเทศไทย เพื่อเข้ารับบริการ ซึ่งเราก็มีทั้งยากัญชาในรูปแบบสารสกัดเข้มข้น และตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้ผู้ป่วยได้เลือก ผสมผสานไปกับการบริการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากประเทศอื่น ที่เราทำจุดนี้ให้ดี ให้นักท่องเที่ยวใช้ให้ถูกต้อง ปลอดภัย กลับไปถูกกฏหมายประเทศเขา ก็จะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยสามารถมร้างรายได้ได้อย่างนั่งยืน" รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าว