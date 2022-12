“ปวิน” เปิดปฏิบัติการจองเวร “หมอเหรียญ” แพร่บทความใน ซิดนีย์ เมลเบิร์น และเพิร์ท อีกฝ่ายเตรียมฟ้องกราวรูด

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(5 ธ.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ของ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้ต้องหาคดี 112 ซึ่งหลบหนีอยู่ในต่างประเทศ โพสต์ข้อความระบุว่า“พอนะคะ บทนางเอก ถูกกระทำอย่างเดียว ไม่มีแล้วค่ะอีkwai”พร้อมแชร์ข่าว ประชาไท Prachatai.com ระบุว่า“ปวิน” เผย ‘สื่อออสเตรเลียหลายสำนัก’ แพร่บทความวิจารณ์ ‘‘พลตรีเหรียญทอง’ ทั้งในซิดนีย์ เมลเบิร์น และเพิร์ท เหตุเป็นผู้นำขบวนล่าแม่มด หลังเจ้าตัวประกาศจะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ออสเตรเลีย โดย ‘ปวิน’ ย้ำ จะไม่ยอมถูกล่าฝ่ายเดียวอีกต่อไปโดยเนื้อหาระบุว่า วันนี้ (5 ธ.ค.) เวลาประมาณ 07.00 น. ‘ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์’ รองศาสตราจารย์แห่งศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้ลี้ภัยทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊กว่า สื่อออสเตรเลียหลายสำนักตีพิมพ์บทความวิจารณ์ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และเคยเป็นผู้นำจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ลงหน้าหนึ่งทั้ง หนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald และ The Age โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง ที่เป็นผู้นำขบวนการล่าแม่มดบุคคลต่างๆ ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ โดยใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 เป็นเครื่องมือดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงใช้มาตรการทางสังคมบีบบังคับ กดดันนายจ้างให้เลิกจ้างงานผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้เห็นต่างทางการเมือง ในบทความมีบทสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยไทย 2 คนในออสเตรเลียที่เป็นผลมาจากการกระทำของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง รวมทั้งรายงานถึงความพยายามของ ปวินในการเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธการเข้าเมืองของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง ด้วยเวลาประมาณ 10.00 น. ปวิน โพสต์เพิ่มเติมว่า สื่อออนไลน์ท้องถิ่น WAtoday ตีพิมพ์บทความวิจารณ์ พล.ต.นพ.เหรียญทอง เช่นกัน สำหรับสื่อออนไลน์สำนักนี้มีความสำคัญตรงที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ท ซึ่งเป็นเมืองที่อดีตผู้นำจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้ประกาศว่าจะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุสำหรับความเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลออสเตรเลีย ปวิน โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า เย็นนี้ (5 ธ.ค.) ที่หน้า Town Hall ของออสเตรเลียจะมีกิจกรรมออกมาร่วมเรียกร้องรัฐบาลออสเตรเลียให้ปฏิเสธการเข้าเมืองของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง และต่อมามีการอัปเดตสั้นๆ ว่า“งานประท้วงอีเหรียญทองเย็นนี้ที่ซิดนีย์ จะมีช่อง ABC และ SBS ไปทำข่าวค่ะ”ขณะที่ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระุว่า "เพื่อนทนายความชาวออสเตรเลียนแนะนำให้ผมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีที่ นาย คริส บาร์เร็ตต์ นักข่าวหนังสือพิมพ์ ซิดนี่ย์มอร์นิงเฮอราลด์ ที่ได้เขียนบทความหมิ่นประมาทให้ร้ายใส่ความเท็จลงในหนังสือพิมพ์ ซิดนี่ย์มอร์นิงเฮอราลด์ เมื่อเช้าวันที่ 5 ธ.ค.65 นี้และให้คำแนะนำว่าให้ผมประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินจากค่าแรงเป็นชั่วโมงซึ่งประมาณแล้วผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มงกุฎวัฒนะ มีอัตรา 200 ออสเตรเลียนดอลล่าร์ต่อชั่วโมง นับจากวันเวลาที่บทความนี้ถูกตีพิ่มพ์ เมื่อเวลา 05.00 AM ของวันที่ 5 ธ.ค.65 จนกว่าบทความนี้จะถูกถอดถอนอย่างเป็นทางการตามกฎหมายจากบทความข่าวหมิ่นประมาทให้ร้ายดังกล่าวโดย นาย คริส บาร์เร็ตต์ นั้นกฎหมายต่างประเทศไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพต่อสื่อสารมวลชนที่จะกระทำการใดตามอำเภอใจ ละเมิดสิทธิโดยการกล่าวเท็จที่ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ทำนองเดียวกันทนายความฝ่ายไทยแนะนำให้ดำเนินคดีอาญาต่อศาลไทย ต่อผู้กระทำความผิด ทั้งนาย คริส บาร์เร็ตต์ , นาย ปวิน , นายกฤตนัย และนายพิศาล ด้วยพลตรี เหรียญทอง แน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน)5 ธ.ค.65 เวลา 15.30 น."ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความระบุว่า“แชร์มาตรงนี้ละกัน คุณหมอเข้ามาอ่านบ่อย 😅https://www.facebook.com/allsome/posts/pfbid0XcGfxUnQCJ3L7JaRrdNtkYoJ84UuDGuwhqAt8YSuoBJKvwQL2UrPVqxKUS3su3eNlกะแล้วมึงต้องลบ กูเลยแคปไว้”ทั้งนี้ เมื่อ12 พ.ย. 2565 เพจเฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ของ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โพสต์ข้อความกรณี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาประกาศเตรียมย้ายประเทศไปใช้ชีวิตหลังเกษียณ ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดยระบุว่า“เรื่องของเหรียญทองไม่จบแค่นี้ ที่ผ่านมา วีรกรรมของไอ้สัสนรกตัวนี้มีมาก นี่ดิชั้นเพิ่งเขียนใบรับรองให้น้องคนหนึ่งที่โดนคดี 112 ที่ต้องหนีมาแคนาดา น้องไปเขียนคอมเมนต์ในเพจหนึ่ง และอีเหรียญทองทำการล่าแม่มด ตั้งแต่ไปบีบบังคับให้บริษัทน้องไล่น้องออก (น้องทำงานหลายบริษัท ถูกไล่ออกหมดเลย) และยังส่งให้คนมาฟ้อง 112 จนต้องหนีมาแคนาดา ทำให้ชีวิตคนๆ หนึ่งต้องพัง แต่อย่างที่บอก นี่คือตัวอย่างเดียวเท่านั้น...ดิชั้นอยากเจอหน้ามันที่ออสเตรเลียต่ะ ปกติดิชั้นไปออสเตรเลียทุกปี และดิชั้นก็ไปเพิร์ธบ่อย อยากรู้ว่า เมื่อเราต่างอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายเหี้ยๆ มึงจะทำอะไรกูได้ บนผืนแผ่นดินออสเตรเลีย มึงกับกูเท่ากัน มึงไม่มีอภิสิทธิ์หรือใบเบิกทางที่มึงได้เหมือนที่มึงอยู่ที่เมืองไทย ที่มึงได้มาโดยการโหนสถาบันกษัตริย์ในการทำร้ายผู้อื่น...เอาละค่ะ ยกแรกกำลังเริ่มดิชั้นจะใช้พลังที่มีทุกอย่างในการทำให้กระบวนการย้ายไปออสเตรเลียของมึงต้องประสบกับอุปสรรคนานัปการค่ะ เรามาลองสู้กันสักตั้งค่ะ”นอกจากนั้น นายปวิน ยังแชร์ข่าว กรณี นพ.เหรียญทอง โพสต์ขอบคุณคณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ได้ไปยื่นหนังสือสถานทูตญี่ปุ่น จัดการนายปวิน พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า “ถึงตอนดิชั้นยื่นหนังสือสถานทูตออสเตรเลียจัดการมึงบ้างนะคะ อย่าเพิ่งรีบตาย กูเพิ่งเริ่ม.....”แน่นอน, นี่ถือเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องจากที่ “ปวิน” เคยประกาศไว้ และกัดไม่ปล่อย รวมถึงชัดเจนว่า การต่อสู้ของศึกชนช้างระหว่าง ผู้นำ “ปฏิปักษ์กษัตริย์” กับ ผู้นำ “ปกป้องกษัตริย์” จะไม่มีใครยอมใครและออมมือให้แก่กันเหนืออื่นใด ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่อยู่ยาก โลกก็กำลังอยู่ยากด้วย?