บางจากจับมือ JCCP-COSMO Oil ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสู่เป้า NET Zero 2050

บางจากฯ จับมือ JCCP สถานทูตญี่ปุ่น และ COSMO Oil ลงนามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality 2030 และ Net Zero 2050นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น และ นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ Mr. NAOKI TOMOTAKE Senior General Manager, Japan Cooperation Center for Petroleum and Sustainable Energy, (JCCP) ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ JCCP สำหรับโครงการ “Technical Collaboration for Operation Improvements in Bangchak Refinery” ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ตามแผนงาน “BCP 316 net” ของกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อรองรับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ Breakthrough Performance เน้นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ลงได้ร้อยละ 30 โดยมี Mr. Shotaro Sano Commercial Attache จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Mr. KAZUYOSHI KANEDA, Cosmo Oil Co., Ltd. เป็นสักขีพยาน นับเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากฯ กับ JCCP ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมและธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 เมื่อเร็วๆ นี้