จ่อซบภท.อีกราย "ไพจิต" ส.ส.พท.หลายสมัย เปิดตัวต้อนรับ "อนุทิน" สักการะพระธาตุพนม

วันนี้ (23 ต.ค) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ หรือ โตโน่ นักร้องและนักแสดงชื่อดังที่ทำกิจกรรมว่ายน้ำโขงระดมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนมประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อกิจกรรม One man and the river "หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" เมื่อวันที่ 22ต.ค.นั้นล่าสุด ช่วงสายวันนี้(23ต.ค.65) นายอนุทิน พร้อมด้วยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่ 2 และส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีนายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนมหลายสมัย พรรคเพื่อไทย มาให้การต้อนรับทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านายไพจิต อาจมีแนวโน้มมาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากขณะนี้ได้ส่งนายชูกัน กุลวงษา รองนายกอบจ.นครพนม และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับนายไพจิต ลงสมัคร ส.ส.นครพนม เขต 4 กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว