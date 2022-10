“อนุทิน” ขอบคุณ “โตโน่” ยกเป็น “ฮีโร่คนไทย” ชี้ยอดเงินบริจาค 57 ล้านบาท สะท้อนภาพคนไทยรักกันไม่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ (22 ต.ค.) ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ภายหลังจากนายภาคิน "โตโน่" คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง สามารถบรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขง ระดมเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้ชื่อกิจกรรม One man and the river หนึ่งคนว่าย หลายคนให้นายอนุทิน กล่าวว่า นายโตโน่ มีความประสงค์จะช่วยเหลือระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ นี่คือฮีโร่ของเรา ตอนแรกระบุว่าเป้าหมายอยู่ที่ 6 ล้าน ล่าสุด ได้เงินบริจาคแล้วกว่า 57 ล้านบาท มันแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความรักมีความสามัคคี และพร้อมช่วยเหลือกันโรงพยาบาลนครพนม จะนำเงินบริจาคจากนายโตโน่ ในนามของคนไทย มาจัดซื้อจัดหาสิ่งที่ยังขาดเพื่อพัฒนางานให้บริการประชาชนที่ตนมาในวันนี้ เนื่องจากทางจังหวัด และทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เชิญให้มา ต้องขอขอบคุณทุกท่าน พี่น้องประชาชนทุกคน และ ทีมงานที่ช่วยกันจนภารกิจลุล่วง"ในนามของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความคารวะต่อนายโตโน่ ขอให้ดำรงความดีเช่นนี้เอาไว้ นายโตโน่คือฮีโร่ ใครก็ตามที่ทำอะไรแล้วไม่ส่งผลเสียหายแก่คนไทยและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม นี่แหละคือฮีโร่ นี่แหละคือวีรบุรุษ อาทิ นายโตโน่ ที่จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข"ผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่ากรณีที่นายโตโน่ ต้องระดมทุนช่วยเหลือนั้นหมายความว่างบประมาณ ด้านการสาธารณสุข ไม่เพียงพอใช่หรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า เราไม่ได้ขาดแคลน เรามีงบประมาณที่จัดส่งไปอยู่แล้ว แต่เมื่อได้งบตรงส่วนนี้เข้ามา ก็จะช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น เป็นการเสริมความสามารถในการดูแลประชาชน