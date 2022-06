“สนธิรัตน์” จี้รัฐเร่งดัน “วาระแห่งชาติ” แก้ราคาน้ำมัน หวั่นดีเซลไทยอาจแตะ 60 บาท/ลิตร

วันนี้การแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันยังขาดการบูรณาการร่วมกันยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนได้ ผลกระทบเรื่องน้ำมันแพงเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องประชาชน เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่

วันนี้ (27 มิ.ย.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย และอดีต รมว.พลังงงาน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ย้ำถึงข้อเสนอให้รัฐบาลผลักดันการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้หยิบยกการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานในต่างประเทศ ที่บ่งชี้ว่า มีปัจจัยส่งให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอาจพุ่งสูงถึง 180 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ราคาชายปลีกน้ำมันดีเซลในไทยอาจจะขึ้นถึง 60 บาทต่อลิตร โดยมองว่า ขณะนี้ภาครัฐยังคงแก้ไขปัญหาอย่างไรการบูรณาการ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน และจะกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงปัญหาปากท้องประชาชนด้วยโดยนายสนธิรัตน์ได้โพสต์ข้อความดังนี้“ราคาน้ำมัน ต้องเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วครับบอกเลยว่า วันนี้ถ้าถามว่ามีใครได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมากไหมครับ คำตอบคงเป็นว่า ไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบขอเล่าสถานการณ์ราคาน้ำมันให้ฟังว่ามีที่มาที่ไปอย่างนี้ ก่อนโควิด ราคาย้อนหลัง 5 ปี ราคาน้ำมันไม่สูงมาก ราคาสูงสุด 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วง ต.ค. 61 และราคาสวิงระหว่าง 40-60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปี 2558-2563พอมีสถานการณ์โควิด การขนส่ง เดินทางหยุด ราคาน้ำมันลดลงไปเป็นติดลบ ช่วง เม.ย. 2563 -37.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสถานการณ์โควิดที่รุนแรงลดลง ราคาขึ้นก็มาเรื่อยๆ จนเกือบ 61%มีข้อมูลจาก US Energy Information Administration (EIA) (หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา) ว่า สัปดาห์ก่อน น้ำมันแพงขึ้นจากเดือนที่แล้ว 11% และแพงจากปีก่อนถึง 70%ธนาคารโลกบอกว่า วิกฤตพลังงานรอบนี้ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 1973 เลย สรุปง่ายๆ ว่า วันนี้น้ำมันราคาแพง เพราะ 1. การผลิตและอุปทานน้ำมัน ไม่เพิ่ม 2. แต่ความต้องการปริมาณน้ำมัน เพิ่มหลังโควิดขึ้นมาก และ 3. ช็อกจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนการคาดการณ์ราคาจาก IEA, US EIA, Bloomberg, The Washington Post บอกว่า ราคาอาจขึ้นถึง 120-150 ดอลลาร์ หรือ อาจจะ 180 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สิ้นปีนี้ (ปัจจุบันราคาราว 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล)ขนาด US Energy Information Administration (EIA) ที่เคยบอกว่า น้ำมันจะลงลง 98.20$ แต่ก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเลขประมาณการณ์นี้ “มีความไม่แน่นอนสูง”จากข้อมูลการคาดการณ์ของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า ราคาน้ำมันที่ขึ้น 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้น 25 สตางค์ ต่อลิตร ดังนั้น ถ้าขึ้นเป็น 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดีเซลก็อาจจะขึ้นอีก 7.50 บาท เกือบ 50 บาทต่อลิตร ถ้าขึ้นเป็น 180 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดีเซลก็อาจจะขึ้นอีก 15 บาทเกือบ 60 บาทต่อลิตร คนไทยอาจได้เห็นน้ำมันดีเซลลิตรละ 60 บาทเห็นข้อมูลนี้แล้ว จะไม่ให้ผมบอกได้อย่างไรว่า ราคาน้ำมัน ต้องเป็นวาระแห่งชาติดังนั้น การแก้ปัญหาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแต่วันนี้ ทั้งกระทรวงพลังงาน พาณิชย์ คลัง และคมนาคม ยังคงต่างคนต่างเดิน เพราะปัญหาผลกระทบต่างๆ มาจากปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ร่วมมือกันก็ยากที่จะแก้ไขให้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับ