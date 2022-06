จับโป๊ะเห็นๆ! “ทอน-ก้าวไกล” จอมบิดเบือน ปมวัคซีน คดี112 อ้างปิดปากคนเห็นต่าง “คุกคามทางเพศ”แค่รำคาญ?

แค่จอมบิดเบือน? “ทอน” บิดเบือน ม.112 ห่วงการใช้กฎหมายกับคนเห็นต่างกับรัฐ “ธันวา” ดีดปาก ต้องการเชื่อมโยงไปถึงสถาบัน เพื่อให้สังคมเกิดข้อครหา “ปชช.”ไม่พอใจ “ก้าวไกล” ไม่กล้าแม้แต่ใช้คำว่าคุกคามทางเพศน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(6 มิ.ย.65) เพจเฟซบุ๊ก THE STANDARD โพสต์ประเด็น ธนาธรขึ้นศาลตรวจหลักฐานคดี ม.112 ไลฟ์วัคซีนโควิด ไม่กังวลเรื่องคดี แต่ห่วงการใช้กฎหมายกับคนเห็นต่างกับรัฐเนื้อหาระบุว่า “วันนี้ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า จำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยเดินทางมาพร้อม กฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 จำเลยไลฟ์เฟซบุ๊กหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิดบนเพจคณะก้าวหน้าและเพจส่วนตัว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิดของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันฯธนาธร เปิดเผยก่อนขึ้นห้องพิจารณาคดีว่า วันนี้นัดตรวจพยานหลักฐาน ตนไม่มีข้อกังวลใจใดๆ ส่วนเรื่องการเตรียมพยานหลักฐานให้เป็นหน้าที่ของทางทีมทนาย แต่ตนมีความกังวลใจเกี่ยวกับการใช้มาตรา 112 ในภาพรวมมากกว่า เพราะตนเชื่อว่า การใช้มาตรา 112 ในยุคปัจจุบันภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความต้องการใช้มาตรานี้เพื่อหยุดการวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่ต่อต้านรัฐบาล คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลธนาธร กล่าวต่อว่า จะเห็นได้ว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ถูกฟ้องในคดีการเมืองไม่ว่าจะเป็นคดีมาตรา 112 คดีมาตรา 116 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อการรักษาอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ต้องแลกด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกโดยรวม ตนเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง#TheStandardNews”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก ผศ.ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ โพสต์ภาพพร้อมแชร์ความเห็นจากเพจเฟซบุ๊ก Thanva Krairiksh - ธันวา ไกรฤกษ์ ที่ระบุว่า“คดีไลฟ์สดวัคซีนพระราชทาน ถูกใช้เป็นข้อหาการเมือง ปิดปากคนวิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์ ???..คุณธนาธร บอกการใช้ม.112 ในยุคปัจจุบันก็เพื่อหยุดการวิพากษ์วิจารณ์คนที่ต่อต้านรัฐบาล เพื่อรักษาอำนาจของลุงตู่ โดยต้องแลกด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหากเป็นเช่นนั้นจริง ผมคงโดนมาตรา 112 เล่นงานด้วยแล้วครับ เพราะผมโพสต์ด่ารัฐบาลเรื่องวัคซีนโควิด เรื่องเตียง เรื่องยา เรื่องการนำส่งผู้ป่วย ทุกวัน ออกข่าวเป็น 10 ครั้งที่ต่างกันคือ ผมไม่ได้เอาไปโยงกับสถาบันคุณต้องยอมรับก่อนว่า คุณต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะรัฐบาล หรือคุณต้องการจะเชื่อมโยงไปถึงสถาบัน เพื่อให้สังคมเกิดข้อครหา ด้วยหากคุณไม่เริ่มต้นจากการยอมรับแล้ว ประเด็นมันก็จะผิดเพี้ยนไปอย่างที่กำลังกล่าวอยู่ว่ารัฐบาลใช้มาตรา 112 ปิดปากคน..รัฐบาลเฮงซวย..รัฐบาลล้มเหลวเรื่องการจัดหาวัคซีน..มีนักการเมืองได้ผลประโยชน์จากงบโควิดผมเคยพูด และก็ยังพูดปาวๆได้เหมือนเดิม ไม่เห็นมีใครมาปิดปาก หรือยัดคดีอะไรให้ผมเลยสรุป อย่าบิดเบือนหรือโยงใยกันให้มั่วซั่วเลยครับ สังคมจะได้ไม่เข้าใจผิด และเกิดตรรกะที่ผิดเพี้ยนกล้าทำ กล้ารับ กล้าชน ไปเลยดีกว่า อาจชนะคดีก็ได้ ..แต่ถ้าแพ้ ก็แพ้อย่างมีเกียรติ ครับ”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น ทัวร์ลงสนั่น!? ปชช.ไม่พอใจ “พรรคก้าวไกล” แถลงเหมือนปกป้อง ส.ก.คุกคามทางเพศ แถมโพสต์ข้อความไร้มารยาท ก่อนลบทิ้ง!?#ก้าวไกล #คุกคามทางเพศ #ไร้มารยาทโดยระบุรายละเอียดในเว็บไซต์สถาบันทิศทางไทย ว่าสืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ใช้เฟสบุ๊ก “Nada chaiyajit” อดีตลูกจ้างที่เคยร่วมงานกับ สมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) พรรคก้าวไกล เขตวัฒนา ได้ร้องเรียนว่า ถูก ส.ก.คุกคามทางเพศต่อมา พรรคก้าวไกล ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยว่า จากหลักฐานที่ปรากฏ พบว่ามีการสนทนาทางไลน์ ณ วันที่ 25 ก.ย. 64 ที่เข้าข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศด้วยวาจาและกระทบต่อความรู้สึกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ร้องเรียน ซึ่งไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมคุกคามทางเพศทำให้ทางด้านเพจสาธารณะชื่อดัง The METTAD นำคลิปช่วงหนึ่งในแถลงการณ์ของพรรคก้าวไกลออกมาเปิดเผย พร้อมทั้งโพสต์ข้อความเหน็บแนมว่า “คำว่า คุกคามทางเพศ สั้นๆ ง่ายๆ แต่ไม่กล้าพูด”ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก ที่เฝ้าติดตามในประเด็นนี้มาตลอด ต่างเกิดความไม่พอใจ และค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับแนวทางพรรค ที่เหมือนจะชูประเด็น ปกป้องการคุกคามทางเพศ มาโดยตลอด แต่พอคนในพรรคตนเองทำบ้าง กลับมีบทลงโทษที่เบาเกินไป ทำให้มีประชาชนจำนวนมากต่างออกมาแสดงความคิดเห็น เช่น“ไม่เก่งเหมือนตอนซัดพรรคประชาธิปัตย์เลยครับ, ไม่เป็นไรๆ ถือซะว่าครั้งแรก ลดให้ 90% , พยานสร้างได้ แต่หลักฐานสร้างยาก อันสุดท้ายชัดจนรู้สึกว่า คำให้การพยานอ่อนเลย ไม่มีใครทำผิดครั้งเดียวหรอก”ที่น่าสนใจคือมีประชาชนบางส่วนมองว่า เรื่องการคุกคามทางเพศนั้น มีความผิดในคดีอาญาตามกฎหมาย ก็ควรจะลงโทษตามกฎหมาย“คดี เข้าข่าย คุกคามทางเพศ เป็นคดีอาญา, เข้าข่ายขาดจริยธรรมของนักการเมือง ถ้าหากเข้าข่ายกระทำความผิด ควรลงโทษตามกฎหมาย ใช่หรือไม่. ท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน ท่านเคย ทำงานอะไรบ้าง เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างซื่อสัตย์”หลังจากโดนทัวร์ลงอย่างหนัก เนื่องจากเพจของ พรรคก้าวไกล ไม่กล้าที่จะโพสต์ข้อความ “คุกคามทางเพศ” พร้อมทั้งมีการโต้เถียง ใช้วาจาค่อนข้างไม่เหมาะสมกับผู้เข้าไปสอบถาม โดยโพสต์ในเชิงประชดว่า“ขออภัยกรณีดังกล่าว แอดมินลบทวิตแล้ว เนื่องจากเป็นการตอบสั้นเกินไป มีท่าทีที่ไม่ดี และหลายคนคาดหวังให้มี ครับ/ค่ะ ด้วย ขอสอบถามในที่นี้เลยว่าคาแรคเตอร์ทวิตเตอร์พรรค จะลงท้ายด้วย ครับ หรือ ค่ะ ดี? จะใช้ตรงกันสม่ำเสมอขออภัยกรณีที่เกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆ ครับ/ค่ะพร้อมทั้งโพสต์ข้อความประชดแกมเย้ยอีกครั้งว่า ผู้บังคับบัญชาทำโทษโดยการ ตัดเน็ต 24 ชั่วโมงหลังจากนั้นต่อมาทางด้านเพจของ พรรคก้าวไกล ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นการขอโทษ ที่มีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งได้มีการลบออกแล้ว โดยมีรายละเอียดว่า“พรรคก้าวไกลขออภัยประชาชนทุกท่านที่แอคเคาท์ของพรรคได้ทวีตข้อความที่ไม่เหมาะสม เป็นจำนวน 2 ทวีต เราได้ลบทวีตดังกล่าวแล้ว และจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก”แน่นอน, ประเด็นที่น่าตอกย้ำให้เห็นก็คือ การ “บิดเบือน”สาระสำคัญและความจริง ซึ่งทั้งนายธนาธรและพรรคก้าวไกล ต่างอ้างเสมอว่า พวกตนต้องการสร้างการเมืองใหม่ โดยนักการเมืองน้ำดี หัวก้าวหน้า และเป็นคนรุ่นใหม่ แต่สุดท้ายสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ ก็แทบมองไม่เห็นความหวังที่จะฝากเอาไว้ได้เลยเพราะสิ่งที่แสดงออกให้เห็นอยู่ในเวลานี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับความเป็น “ศรีธนญชัย” ของ นักการเมืองแบบเก่า? เพียงแต่ยุคนี้เขาเรียกให้ดูหรูหรามีราคา ไม่โบราณว่า “วาทกรรมหลอกเด็ก” เท่านั้นเองและเมื่อจับได้ไล่ทัน ก็จะรู้ว่า เป็น “ของจริง” อย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่ ผู้อ่านย่อมรู้ดี!?