นายกฯ ถึงกรุงโตเกียวประชุม Nikkei Forum รอกล่าวปาฐกถาบ่ายนี้

วันนี้ (26 พ.ค. 65) เวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เตรียมเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค.65 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของบริษัท Nikkei โดยมีกำหนดกล่าวปาฐกถาในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งการการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก ได้แก่ Redefining Asia’s role in a divided world (การทบทวนบทบาทของเอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย)โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ แสดงวิสัยทัศน์ต่อการรับมือกับความท้าทาย - ความชะงักงันของภูมิภาคเอเชียและไทย รวมถึงการก้าวข้ามสถานการณ์ความท้าทายเหล่านี้ที่ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน เพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคเอเชียต่อไป