นายกฯเตรียมเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 ที่กรุงโตเกียว

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ตามคำเชิญของบริษัท Nikkeiการประชุม International Conference on the Future of Asia หรือ Nikkei Forum จัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 โดยบริษัท Nikkei Inc. ซึ่งเป็นสื่อรายใหญ่และมีอิทธิพลในกลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก ได้แก่ Redefining Asia’s role in a divided world (การทบทวนบทบาทของเอเชียในโลกที่แบ่งฝ่าย) ได้เชิญผู้นำรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง และนักวิชาการชั้นนำของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตามหัวข้อของการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 26 เมื่อปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้จึงถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นครั้งแรกทั้งนี้ มีผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ที่ตอบรับเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 27 นี้ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ตุน ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด) ขณะที่ ประธานาธิบดีศรีลังกา นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ตอบรับเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นการเยือนในรอบ 3 ปีของนายกรัฐมนตรี หลังจากการเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 และจะเป็นโอกาสพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายคิชิดะ ฟูมิโอะ อีกครั้ง ภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2565นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง โดยจะเดินทางถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)