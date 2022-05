โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เตรียมเดินทางร่วม Nikkei Forum พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมเพื่อความร่วมมือในการรับมือ และก้าวข้ามผ่านความท้าทายร่วมกัน





วันนี้ (24 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งประกอบด้วย บุคคลสำคัญ อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของบริษัท Nikkei ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นครั้งแรก และเป็นการเข้าร่วมการประชุมฯ ในรอบ 9 ปีของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ญี่ปุ่น



โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด) เป็นต้น และนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการรับมือกับความท้าทายและความชะงักงันของภูมิภาคเอเชีย และไทย และการก้าวข้ามสถานการณ์ความท้าทายเหล่านี้ โดยทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน เพื่อภูมิภาคเอเชียที่จะยังคงเข้มแข็งต่อไป



โดยการเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ นายรัฐมนตรียังจะได้พบหารือกับ นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น อีกครั้ง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2565