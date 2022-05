นายกฯ เป็น ปธ.เปิดงานสัมมนาวิชาการ"ความปลอดภัยทางถนน"ก่อนนำคณะลัดฟ้าไปญี่ปุ่นค่ำนี้

เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร หวังผลักดันติดตามประเมินผลควบคู่บังคับใช้ด้านกฎหมายเพื่อความปลอดภัยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากร ให้ได้ภายใน ปี 2570



ขณะที่ในเวลา 22.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565