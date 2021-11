"No plan B"เป็นเหตุ "ลุงตู่" ถูกหาว่าก็อปสปีช "โอบามา" ดรามาเลยบังเกิด **ซัดกันเองแล้ว 'สมศักดิ์ เจียม' ผิดหวัง “ทักษิณ” เรื่อง ม.112 “สามนิ้ว” แซะอยากกลับบ้านจนตัวสั่น

ข่าวปนคน คนปนข่าว

กลับมาจากการร่วมประชุมระดับผู้นำ รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ที่สก็อตแลนด์ ก็เจอ ดรามารอต้อนรับสำหรับ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ถูกจับตา-จับผิด ทุกฝีก้าว ทุกอิริยาบท ทั้งภาษากายที่ยิ้มแหยๆ หรือสุนทรพจน์ ที่กล่าวบนเวทีระดับโลกล้วนแต่เป็นประเด็นพูดกันในโลกโซเชียลฯโดยเฉพาะสปีชของลุง ถูกชาวโซเขียลฯจับผิดนำไปเทียบกับ “บารัค โอบามา” อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เคยกล่าวถึงปัญหาโลกร้อนไว้เมื่อปี 2558 หาว่า ลุงลอกการบ้านโอบามา ชนิดที่ต้องเรียกว่า "ก็อปเกรดเอ"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ บนเวที COP 26 ตอนหนึ่งว่า "ผมขอย้ำว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องของการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ เพราะเราจะไม่มีโลกที่สอง ซึ่งเป็นบ้านของพวกเรา เหมือนโลกนี้อีกแล้ว"ส่วนสปีช ของโอบามา ตอนนั้นมีว่า "เราคือคนรุ่นแรกที่รับรู้ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วเราก็เป็นคนรุ่นสุดท้ายยังทำอะไรกับมันได้อยู่ เรามีบ้านแค่หลังเดียว เรามีดาวเคราะห์แค่ดวงเดียว...ไม่มีแผนสอง"เมื่อวรรคทอง ‘โอบามา’ “No plan B” วรรคทองของลุง ก็ "No plan B" เรื่องมันก็เลยเกิดเป็นดรามาขึ้นมา ถามกันว่าเป็นความบังเอิญ หรือจงใจลอกมางานนี้ "สมชัย ศรีสุทธิยากร" อดีต กกต.และสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย โพสต์แสดงความคิดเห็นว่า"ตอนเค้าอ่านคำเท่ๆ ที่ทีมงานร่างให้นี่ เค้ารู้มั้ยว่า มันก๊อปของผู้นำโลกคนอื่นมา สงสารท่านผู้นำจริงๆ และ ต้องโทษทีมงานสนับสนุนที่เป็นฝ่ายราชการประจำSpeech แบบนี้ ฝ่ายการเมืองคงไม่มีปัญญาไป research แล้วร่างให้นายกฯ ฝ่ายราชการประจำ ก็คงตื่นเต้นและประหม่าเกิน เพราะเป็น Speech ระดับโลก เลยอาจต้องจ้าง organizer หรือทีมวิชาการมาช่วยเขียนคนเขียนก็ช่างชุ่ย เจอคำเท่ๆ ของผู้นำสหรัฐฯ พูดไว้เมื่อ 6 ปีก่อน นึกว่าไม่มีใครรู้เลย “ก๊อป” มาเต็มๆ ใส่ปากท่านผู้นำที่อ่านไปไม่รู้เรื่องไป แถมอ่านเป็นภาษาไทย เพื่อหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ในสำเนียงอินเตอร์แบบท่านพังครับ อุตส่าห์แพร่ภาพดีๆ ตอนจับมือทักทายใครต่อใครให้เป็นที่ภาคภูมิใจคนไทยแล้ว มาตายตอนจบช่วงนี้ เคราะห์ไม่ดีหลายเรื่องแล้ว ไปทำบุญบ้างก็ดี"ขณะเดียวกัน มีอีกหลายความเห็นไปในทำนอง ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นคนร่างคำกล่าวให้กับนายกฯ ซึ่งในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นคนในกระทรวงต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่ง สปีชครั้งนี้ กลับใช้ความสามารถในการลอกเลียนแทน ใครนะ ช่างทำกับนายกฯได้ขนาดนี้ ถ้าเป็นนิสิตที่เรียนกับเรา จะได้ F ไปกินทันที“ฝ่ายเชียร์ลุง” และเหล่าโซเชียลเพจไอโอ ก็พยายามไฝว้กลับแทนลุงว่า สปีชในเรื่องนี้ ใช้กันในกลุ่มรณรงค์ เรื่อง climate change มาตั้งนานแล้ว “โอบามา” ก็จำคำพูดของคนอื่นมาพูดเหมือนกันใครคนนั้นนั่นก็คือ “บัน คี มูน” อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่เป็นคนพูดคนแรกกับสื่อที่หน้าสำนักงานใหญ่ยูเอ็น นครนิวยอร์ก เมื่อปี 2557 และเขายังกล่าวอีกในหลายเวทีเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดย “บัน คี มูน” ย้ำเสมอว่า “There is no plan B, because we do not have planet B”ถ้าจะกล่าวหา “ลุงตู่”ลอก “โอบามา” ก็ต้องกล่าวหาโอบามา ด้วยสิที่ลอก “บัน คี มูน” มันถึงจะยุติธรรมส่วน “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเจอสื่อถูกถามเรื่องนี้ ก็ตอบว่า การเดินทางไปประชุมครั้งนี้ตัวเองมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปด้วย โดยทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติตัว การเตรียมการต่างๆ ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศ โดย "ดอน ปรมัตถ์วินัย" รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมคณะไปด้วยสปีชที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็ว่ากันไป ไม่ให้ความสนใจ ที่มีบางคนออกมาพูดว่าเหมือนกับคนนั้นคนนี้ คำว่า "ผู้นำ" เขาคิดเหมือนกันก็ได้ ตรงกันก็ได้ แล้วก็จำไม่ได้ว่าใครพูดอะไรไป ซึ่งก็ถามกระทรวงการต่างประเทศว่า มีปัญหาอะไรหรือไม่ ในเรื่องของการใช้คำว่า plan B คำว่า plan B เป็นศัพท์ของกระทรวงการต่างประเทศ เวลาพูดหรือทำอะไรต่างๆ ก็จะมีทั้ง plan A และ plan B ซึ่งทุกประเทศก็ใช้เหมือนกันสรุปว่า งานนี้ผู้นำคิดตรงกันได้ ...ลอกหรือไม่ลอก ใครก็อปใครก็แล้วแต่จะคิด..จบนะจ๊ะหลังพรรคเพื่อไทย เปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็กของ “ทักษิณ ชินวัตร” เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ในการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อ 28 ต.ค. ที่ขอนแก่น คอการเมืองก็เดาทางว่า นี่คือ “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” ที่ “ทักษิณ” ได้วางตัวเอาไว้ เพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นฐานสอดรับกับวันที่ 31 ต.ค. “ม็อบสามนิ้ว” ชุมนุมกันที่แยกกราชประสงค์ งานนี้ “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เล่นใหญ่ กรีดเลือด เรียกร้อง “ปล่อยเพื่อนเรา” และ “ยกเลิก ม.112”จากนั้น “ชัยเกษม นิติสิริ” ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ก็เขียนจดหมายเปิดผนึกในนามพรรค ย้ำว่าต้องแก้ไข “มาตรา 112 และ มาตรา 116” ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมนี้ โดยอ้างในเรื่องความล้าสมัย กม.ถูกบิดเบือนโดยกระบวนการยุติธรรมเพื่อลิดรอนสิทธิ เสรีภาพประชาชนโซเชียลฯ และผู้ติดตามการเมืองวิพากษ์ทันทีว่า “เพื่อไทย” เปิดหน้าสู้แล้ว บ่งบอกจุดยืนว่าอยู่ตรงข้ามสถาบันฯ เพื่อ “เอาใจ” โจ๋สามนิ้วเรื่องนี้ ก่อกระแสให้เกิดความเห็น 2 ฝ่ายชัดเจน ทั้งในส่วนของพรรคการเมือง และตัวบุคคล ซึ่งก็ได้เห็นกันไปแล้ว โดยในโซเชียลฯ ก็จะมีแต่กลุ่ม “สุดโต่ง” อย่างพวกสามนิ้วที่ยกย่องเชิดชู แต่คนที่ไม่เห็นด้วยนอกจากจะถล่มพรรคเพื่อไทย แล้วยังลามไปถล่ม “อุ๊งอื๊ง”ด้วยล่าสุด “ทักษิณ”เห็นท่าไม่ดี เลยออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ ม.112 โดยเห็นว่า ม.112 ไม่ได้มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่คน พร้อมแนะทั้งฝ่ายที่จะให้ยกเลิก เพราะความโกรธ กับฝ่ายที่ไม่ยอมให้แตะเลย หยุดดรามาแล้วมาร่วมกันหาทางออก โดยเสนอให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนก่อนดำเนินคดี และควรมีกระบวนการพูดคุยกับคนที่เห็นต่างคราวนี้ “ทัวร์ลง” ที่ “พี่โทนี่ วู้ดซั่ม” ทันที ยิ่งพวกสามนิ้วสุดโต่ง เห็นแล้วจี๊ดขึ้นสมอง ตาขวางกลับหลังหันทันที จากที่เพิ่งเชียร์อยู่หยกๆ ก็ถล่มกันแบบไม่ไว้หน้า บอกว่าที่รีบออกมากลับลำอย่างนี้ คงอยากกลับบ้านจนตัวสั่นไม่เพียงเท่านั้น “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” ศาสดาของพวกสามนิ้ว ซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศส ก็ออกมาเล่นด้วย ... บอกว่าอ่านเรื่อง ม. 112 ที่ทักษิณเขียนแล้ว ผิดหวัง และเหลือเชื่อ!!เขาเองเคยพูดไว้กับทูตสหรัฐฯ "หนึ่งในวาระของเขา...คือการถอดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากประมวลกฎหมายอาญา ประเทศไทยไม่สามารถอ้างความเป็นประชาธิปไตยได้ ตราบใดที่ยังมีการขู่จะเล่นงานด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"ถ้าข้างบนนี้เป็นการพูดอย่างลับๆ และพูดครั้งนี้ เป็นการพูดเป็นทางการ ไม่กล้าให้ เลิก 112 ก็ควรพูดจาให้ดีกว่านี้ประการแรก กฎหมายไม่มีปัญหา? นี่เป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังจนชวนเบื่อ ถ้าไม่มีปัญหา เหตุใดจึงมีขึ้นใหม่ หลังการปราบปรามนักศึกษาเมื่อ 6 ตุลา ?ประการต่อมา แค่คุยทำความเข้าใจก็หมดเรื่อง? ทักษิณ ตามการเมืองไทยอยู่หรือเปล่า? กฎหมาย 112 ที่ใช้กันจนเกร่อนี้ ใช้เพื่อสกัดกั้นข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ในเมื่อไม่ยอมพิจารณาข้อเสนอนี้ แล้วปัญหากฎหมาย 112 จะหมดไปหรือ ? นี่เขียนด้วยความเหลือเชื่อจริงๆ...โพสต์นี้ของ “สมศักดิ์ เจียม” สาวกเข้ามากรี๊ดสะใจกันมากสำหรับพรรคเพื่อไทย เมื่อ “พี่โทนี่” ส่งสัญญาณมาอย่างนี้ ก็รีบประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน แล้วก็มีมติออกมาว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่ดำเนินการแก้ ม.112 “พรรคเพื่อไทย”จะไม่เป็นตัวตั้งตัวตี แต่ถ้าสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เป็นสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่จะทำได้จากเรื่อง ม.112 นี้ จะทำให้แผนดึงคนรุ่นใหม่มาสนับสนุน “อุ๊งอิ๊ง” สำเร็จหรือไม่ หรือขาดทุนย่อยยับ ก็คงต้องติดตามดูกันต่อไป