นายกฯ พอใจ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ปลื้ม "รัสเซล โครว์" ดาราฮอลลีวูดทวีตข้อความชมไทย หลังบินถ่ายทำภาพยนตร์

วันนี้ (15 ต.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลื้มใจกรณีนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง “รัสเซลส์ โครว์” เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ในปี 2000 ที่ได้ทวีตข้อความและภาพลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว@russellcroweซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.7 ล้านบัญชีรายชื่อ หลังจากที่ได้บินเข้ามาในประเทศไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์และได้อยู่ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ Phuket Sandbox โดยใด้ทวิตข้อความหลายข้อความชื่นชม โครงการ ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ Phuket Sandboxเช่น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ ทวีตว่า “รัฐบาลไทยมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เรียกว่า Sandbox Quarantine ถ้าคุณได้รับวัคซีนครบตามจำนวน คุณสามารถบินไปยังภูเก็ตและเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรี” นอกจากนั้น ในวันต่อมาก็ได้ ทวีตข้อความและภาพสถานที่ท่องเที่ยวและทิวทัศน์ที่สวยงามของ จ.ภูเก็ต ตลอดจน เดินทางต่อมายัง กรุงเทพมหานคร อาทิ “Phuket dreaming” “Go and look at Phuket” “Lost in Bangkok” “Bangkok dreaming” และ ชื่นชมความเป็นมิตรของคนไทยและอาหารไทยที่มีความพิเศษอันโดดเด่น นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะภูมิใจและขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้ง ราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน ที่ร่วมกันทำให้สำเร็จ จนวันนี้มีดาราระดับโลกเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ และชื่นชมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่ บรรยากาศ ความสวยงามของทะเล แสงอาทิตย์ และยังคงพร้อมจะแก้ปัญหาไปด้วยกัน ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยเป็นแหล่งสำคัญที่ต่างชาติอยากเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งเราก็ปลดล็อกให้ดำเนินการได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยเร็วที่สุด ถ้าเราทำดีเราจะได้สิ่งที่ดีตอบแทน และฝากทุกคนให้ความร่วมมือกับรัฐบาล รัฐบาลพร้อมที่จะพาทุกคนไปข้างหน้า พร้อมาเดินหน้าเปิด