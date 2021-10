“จัสติน บีเบอร์” จัดเต็มปล่อย MV ใหม่ “Ghost” คว้าดารารุ่นใหญ่ “ไดแอน คีตัน” ร่วมแสดง

(Justin Bieber)ซูเปอร์สตาร์คนดัง จัดเต็มปล่อยมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ “Ghost” ที่ได้ดารารุ่นใหญ่อย่าง “ไดแอน คีตัน”(Diane Keaton) เจ้าของรางวัลออสการ์ร่วมแสดงนอกจากนี้จัสตินยังออก “The Complete Edition” ของสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 6 อย่าง “Justice” ที่ปัจจุบันมียอดสตรีมรวมทั่วโลกมากกว่า 3.3 พันล้านสตรีมและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มแห่งปีโดยอัลบั้มนี้มีเพลงฮิตที่ได้ยินไปทุกที่อย่าง “Peaches”, “Lonely”, “Holy”, “Anyone”, “Hold On” และอีกมากมาย“The Complete Edition” มีทั้งหมด 25 เพลงและ 3 เพลงใหม่เป็น Bonus Track อย่าง “Red Eye”, “Angel Speak” และ “Hailey” ที่เป็นชื่อภรรยาคนสวยของจัสติน บีเบอร์สำหรับ “Ghost” ถือว่าเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกสุขปนเศร้าอย่างท่อน “So if I can’t be close to you, I’ll settle for the ghost of you” ที่แปลว่า “หากฉันไม่สามารถอยู่ใกล้ๆ เธอได้ ฉันก็จะเตรียมใจยอมรับกับการที่เธอจะหายไป”จัสติน ได้กล่าวว่าถึงเพลง “Ghost” ว่า “เป็นหนึ่งในเพลงที่ emotional ที่สุดของผม มันพูดถึงการสูญเสียคนที่เรารักไป ถึงแม้มันจะเศร้าแต่ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้ก้าวต่อไป”ขณะที่อีกไฮไลท์สำคัญของเพลงนี้ก็คือการได้ดารารุ่นใหญ่อย่าง “ไดแอน คีตัน”(Diane Keaton) เจ้าของรางวัลออสการ์มาร่วมแสดงในมิวสิควิดีโอเพลงนี้อีกด้วยนอกจากนี้จัสติน บีเบอร์ ยังได้ปล่อยภาพยนตร์สารคดีทาง Amazon อย่าง “Justin Bieber: Our World” ที่แฟนๆ จะได้ชมคอนเสิร์ต NYE T-Mobile ของหนุ่ม “Justin Bieber” เมื่อต้นปีรวมถึงเบื้องหลังและการทำงานในอัลบั้ม “Justice” แบบเน้นๆอีกด้วย ห้ามพลาดสามารถรับชมได้ทาง Amazon Prime