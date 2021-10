“Billkin” เปิดตัวเพลงใหม่ “เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever)”พร้อมโชว์ Live Session ให้ฟังกันสด ๆ เป็นครั้งแรก!!

อบอุ่นประทับใจสุด ๆ สำหรับการเปิดตัวเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปิน Billkin (บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) โดย OPPO ร่วมกับ นาดาว มิวสิค เผยโปรเจกต์สุดพิเศษ ในเพลง เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever) กับดนตรีแนว Soul-Pop ฟังสบาย ในคอนเซ็ปต์โรแมนติกที่พูดถึง ความรัก ความสำคัญ ของการเก็บเรื่องราวและความทรงจำ โดยในเพลงนี้ Billkin ใช้น้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งในพาร์ตดนตรีเป็นการร่วมงานกับ Jurassic.Pew (ปิ้ว กษิเดช ฤทธิ์งาม) ศิลปินจากวง TELEx TELEXs ที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ ดูแลทำนอง และเรียบเรียงดนตรีให้ทั้งหมด ส่วนพาร์ตเนื้อร้องดูแลโดย โป โปษยะนุกูล ที่รับหน้าที่เป็น Executive Producer ควบคู่ไปกับ ย้ง (ทรงยศ สุขมากอนันต์) ซึ่งในมิวสิควิดีโอเพลงนี้กำกับโดย ปราชญ์ โรจนสินวิไล และภูรินทร์ ตรีธรรมพินิจBillkin กล่าวว่า “สำหรับเพลง เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever) เป็นเพลงแนว Soul-Pop ที่ค่อนข้างโรแมนติก เนื้อเพลงเล่าถึงความรู้สึกเกี่ยวกับความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับความรัก ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว ถ้าเรามีโอกาสได้ย้อนกลับมาดูอีกครั้ง สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราเคยทำมา ๆ เหตุการณ์ที่เคยดูธรรมดา บางทีอาจจะมีคุณค่า ให้ความรู้สึกพิเศษ มีความหมายลึกซึ้งถ้าเราสามารถบันทึก และย้อนกลับไปดูได้อีกครั้ง โดยในมิวสิควิดีโอเพลงนี้ เรายกกองถ่ายไปถ่ายทำกันที่เขาใหญ่ ขอบอกเลยว่าบรรยากาศสนุกสนานมาก ๆ เลยครับ และที่ดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ คือในเอ็มวีเพลงนี้ ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ อาปุ๊ มนตรี ที่มารับบทคุณพ่อ ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อลูกสาว ซึ่ง ซิดนีย์ สุพิชชา นางเอกของเรื่องนี้ ก็อยากทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเช่นกัน อยากฝากให้ทุกคนติดตามชมเอ็มวีเพลง เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever) ได้ทาง YouTube Channel : Nadao Music และติดตามฟังเพลงนี้ได้ทาง คลื่นวิทยุต่างๆ และ Streaming ได้ทุกช่องทางเลยครับ”โดยในพาร์ตของการเปิดตัว งานนี้ ศิลปิน Billkin ขอทำเซอร์ไพรส์ ด้วยโชว์สุดพิเศษ Live Session โดยนำเพลงของตัวเองมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันแบบสด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลง I ไม่ O (IXO) ที่นำมาร้องในแนวบอสซาโนวา , เพลง เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever) เพลงใหม่ล่าสุดที่นำมาร้องให้ฟังเป็นครั้งแรก!! ปิดท้ายด้วยเพลง You are my everything OST.รักฉุดใจนายฉุกเฉิน เพลงแรกในชีวิต ที่ทำให้ใครหลายคนรู้จักตัวตนของ Billkin มากขึ้น โดยครั้งนี้นำมาร้องให้ฟังในเวอร์ชันเปียโน สามเพลง สามอารมณ์ที่ทำเอาผู้ชมฟินกันไปตาม ๆ กัน ก่อนที่ Billkin โดนเซอร์ไพรส์กลับ ด้วยเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก้อนโต ที่นำมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดในวัย 22 ปีเต็ม ถือเป็นการปิดท้ายงานด้วยความประทับใจสุด ๆ