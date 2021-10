อยู่คนเดียวเป็นเหตุ!! แร็ปเปอร์เสียงละมุน “NERVE” ลงมือแต่งเพลง ”ผ่านคืนนี้”

มีใจรักในการร้องแร็ปตั้งแต่มัธยมปลาย และฝึกฝนร้องแร็ปแบบ Old School ในแบบดุดันจากการฟังเพลงของ Eminem และเพลง Lose Yourself จากภาพยนตร์เรื่อง 8 Miles เป็นการปลุกไฟในตัวของ แร็ปเปอร์หน้าใหม่ NERVE (เนิร์ฟ-ณัฐวุฒิ มุงคุณกาล) ในเส้นทางการการร้องและแต่งเพลงแร็ป เคยฝ่าฝันเวทีการแข่งขันมาหลายเวที จนเป็น 1 ในผู้ผ่านเข้ารอบการออดิชั่นเป็นศิลปินสังกัดค่าย Kool Sup พร้อมโชว์ฝีมือเขียนเพลงที่ถ่ายทอดความเป็นตัวเองกับ “ผ่านคืนนี้” ...หนุ่ม NERVE ขอเล่าที่มาที่ไปของการทำเพลงครั้งนี้ให้ฟังว่า .. “เพลง “ผ่านคืนนี้” เป็นเพลงที่ผมทำมาตั้งแต่ช่วงที่ออดิชั่นกับค่าย Kool Sup ครับ ซึ่งพี่ๆ ทีมงานเค้าชอบทั้งเนื้อหาและบีทดนตรี เพลงนี้ผมแต่งในช่วงที่โควิด-19 เริ่มระบาดช่วงแรกๆ พอดี เกิดมาจากช่วงนั้นเราไม่ได้ไปไหน ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ห้อง คนเดียว แต่ละวันตื่นมาก็ทำอะไรแบบเดิม มันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกเหงา ปนกับอารมณ์ความน้อยใจตัวเอง คือเราอยู่ในห้อง หันไปทางไหนก็จะเจอแต่ห้องสีเหลี่ยมเดิมๆ บรรยากาศเดิมๆ ช่วงนี้การที่เราได้เจอเพื่อนอยู่ กับเพื่อนมันหายไป เราก็เลยเอาความรู้สึกตรงนี้มาระบายลงในเพลง ใช้เวลาเขียนไม่ถึง 2 ชั่วโมงครับ ซึ่งพอได้คุยกับพี่ทีมงานว่าอยากให้เราเอาเพลงนี้มาทำเป็นเพลงเปิดตัวเรากับค่าย ก็มีปรับแก้เนื้อกับซาวน์ดนตรีเพิ่มอีกให้มีลูกเล่นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งผมก็ชอบมากๆ ที่สำคัญผมยังได้ทำมิวสิควิดีโอด้วย เป็นเรื่องราวความเหงาของผมที่อยู่คนเดียวและต้องผ่านเรื่องราวในแต่ละวันแต่ละคืนไปให้ได้ครับ เพลงนี้ผมตั้งใจทำมากๆ ตื่นเต้นและดีใจมากๆ ที่มีโอกาสได้ทำเพลงในฐานะศิลปินค่าย KOOL SUP ด้วย ผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วย นะครับ”มาร่วม “ผ่านคืนนี้” ไปกับหนุ่ม NERVE (เนิร์ฟ-ณัฐวุฒิ มุงคุณกาล) อีกหนึ่งศิลปินสายแร็ป หน้าใหม่จากค่าย KOOL SUP ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=Ri_gb4Y5Ar8 #ผ่านคืนนี้ #NERVE #KOOLSUP