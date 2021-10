Carrera Three Hands นาฬิกาคู่ใจเรือนใหม่ของ “ไรอัน กอสลิ่ง”

TAG Heuer ถือเป็นแบรนด์แรกที่ ไรอัน กอสลิ่ง เลือกจับมือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วย และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในนาทีนี้คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเขาอีกแล้ว ทั้งสไตล์และตัวตนที่มีความคล้ายคลึงกับ สตีฟ แม็คควีน ซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับตำนานของ TAG Heuer ในขณะเดียวกันไรอันยังสะท้อนความเท่แบบผู้ชายในรูปแบบใหม่ ที่มีทั้งความอ่อนไหวและความลึกลับน่าค้นหา อีกทั้งยังดูมั่นใจแบบไม่ต้องพยายาม

ด้วยความกล้าที่จะแตกต่าง ไรอันจึงก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในนักแสดงแถวหน้าของวงการฮอลลีวูด และคงมีนักแสดงเพียงไม่กี่คนที่เลือกรับบทนำที่ท้าทายตั้งแต่ช่วงเข้าวงการแรก ๆ เฉกเช่นเขา ไม่ว่าจะเป็น The Believer, Half Nelson และ Lars And The Real Girl ซึ่งเขาได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม รวมถึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ และรางวัลลูกโลกทองคำ จนสร้างชื่อเสียงในฐานะนักแสดงหนุ่มที่น่าจับตามองที่สุดในฮอลลีวูดอีกด้วย หากแต่ Drive คือภาพยนตร์ที่เขาถ่ายทอดความเป็น TAG Heuer ได้อย่างแข่งแกร่ง ดุดัน และเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญจากนักแสดงชื่อดังสู่มิติใหม่ของนักแสดงนำชาย

จากภาพยนตร์มิวสิคัล La La Land ภาพยนตร์ไซไฟในตำนาน Blade Runner 2049 สู่ภาพยนตร์ชีวประวัติของนีล อาร์มสตรอง First Man ไรอันไม่เพียงกล้าที่จะรับบทที่แตกต่างออกไปจากเดิมแต่ยังกล้าเล่นฉากโลดโผนแทนสตั๊นท์แมนเองทั้งหมดใน Drive และ The Place Beyond The Pines รวมถึงรับบทเป็นสตั๊นท์แมนในโปรเจกต์ใหม่อย่าง The Fall Guy อีกด้วย และพลาดไม่ได้กับ The Gray Man ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการรับบทบู๊แอ็คชั่นที่จัดหนักจัดเต็มที่สุดเท่าที่เขาเคยแสดงมา

ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ฝีมือของไรอันมักถูกนำไปเทียบชั้นกับ สตีฟ แม็คควีน นักแสดงในตำนานผู้ล่วงลับที่หลงใหลในมอเตอร์สปอร์ต และการแสดงผาดโผน ซึ่งนอกจากทั้งคู่จะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็น Style Icon ที่โดดเด่นอีกด้วย

โดยในแคมเปญไรอันสวมใส่เรือนเวลาคอลเลกชันใหม่จากตระกูล Carrera อย่าง Carrera Three Hands นาฬิกาสายสปอร์ตสุดหรูที่สะท้อนประวัติศาสตร์ด้านการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่อยู่คู่กับแบรนด์มาอย่างยาวนาน ตระกูล Carrera ถือเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสปอร์ตและความสง่างามเหนือกาลเวลาเพราะนอกจากจะมีดีไซน์เรียบหรู ดูสะอาดตาแล้วยังมีความเที่ยงตรงแม่นยำอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ตระกูล Carrera จึงกลายเป็นที่จดจำในทันทีและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนาฬิการะดับไอคอนนิคมาเป็นเวลากว่า 60 ปีตั้งแต่รุ่นแรกถูกคิดค้นขึ้นโดยแจ็ค ฮอยเออร์ในปี ค.ศ. 1963

ไรอัน กอสลิ่ง กล่าวว่า “ผมรู้สึกประทับใจกับดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลาที่ดูสะอาดตา และเรียบง่าย ด้วยความที่ผมเติบโตมากับการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างประหยัด ผมจึงเลือกอะไรที่เรียบง่าย ทนทาน และสามารถใช้งานได้นาน ไม่ต้องตามเทรนด์ใหม่ตลอดเวลา”

โดยในคอลเลกชันใหม่นี้ถูกปรับแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมด 13 แบบ พร้อมตัวเลือกทั้งหมด 4 รุ่น นอกจากนี้ยังไม่ลืมที่จะหยิบยกรายละเอียดอันเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาโครโนกราฟ TAG Heuer Carrera Heuer 02 ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วมาอีกด้วย

ตัวเรือนของนาฬิกาทำจากสแตนเลสสตีล มาพร้อมสายแบบสแตนเลสรูปตัว H และสายหนังลายจระเข้สีน้ำตาล รวมถึงสีพื้นหน้าปัดทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีดำ สีน้ำเงิน สีขาว และสีเงิน โดยทุกเรือนใช้โลโก้ Carrera แบบใหม่ เสริมด้วยเข็มนาฬิกาที่หนาคมชัดกว่าเดิมเพื่อให้อ่านเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้น

รุ่น Date ขนาด 39 มิลลิเมตร และรุ่น Day Date ขนาด 41 มิลลิเมตร ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไก Calibre 5 automatic มาพร้อมตัวเรือนและขานาฬิกาแบบใหม่ โดยรุ่นขนาด 39 มิลลิเมตรมาพร้อมหน้าต่างบอกวันที่บริเวณตำแหน่ง 6 นาฬิกา ในขณะที่รุ่นขนาด 41 มิลลิเมตรจะมีหน้าต่างบอกวันและวันที่บริเวณตำแหน่ง 3 นาฬิกา ซึ่งทั้งสองรุ่นมีการดีไซน์กรอบหน้าต่างวันที่ให้บางลง

รุ่น Twin-Time ขนาด 41 มิลลิเมตร ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไก Caliber 7 automatic เสริมด้วยเข็มบอกเวลาต่างไทม์โซนปลายเรียวแหลมเพื่อให้อ่านเวลาได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเติมเต็มความหรูหราและดีไซน์สปอร์ตด้วยวงแหวนสเกล 24 ชั่วโมง สองสี (สีเงิน-น้ำเงิน) เพื่อบอกเวลากลางวันและกลางคืนอีกด้วย

รุ่น Date ขนาด 29 มิลลิเมตร ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไก Calibre 9 automatic มาพร้อมสายนาฬิการูปตัว H และตัวเรือน รวมถึงขานาฬิกาแบบใหม่ มีหลักชั่วโมงให้เลือกทั้งแบบเม็ดเพชร และแบบสะท้อนแสงเคลือบ Super-LumiNova® ซึ่งสืบทอดมาจาก Carrera รุ่นออริจินัล พร้อมหน้าต่างบอกวันที่บริเวณตำแหน่ง 6 นาฬิกา

เป็นเวลากว่า 60 ปีที่ แจ็ค ฮอยเออร์ ได้ผลักดันให้เหล่าผู้หลงใหลในกีฬามอเตอร์สปอร์ตก้าวข้ามขีดจำกัดภายในจิตใจและจิตวิญญาณของตนเอง โดย Carrera มีจุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการให้นักแข่งรถสามารถอ่านเวลาได้ทันทีแม้อยู่ภายใต้แรงกดดันขณะแข่งขัน แจ็คเกิดปิ๊งไอเดียหลังจากการแข่งขันแรลลี่ในปี ค.ศ. 1958 เนื่องจากเขาทำผลงานตกอันดับจากที่หนึ่งสู่อันดับที่สามเพียงเพราะไม่สามารถอ่านเวลาได้อย่างถูกต้อง ความชัดเจนและความแม่นยำจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของ TAG Heuer เสมอมา อนึ่ง Carrera ในภาษาสเปน แปลว่า ถนนและการแข่งขัน แต่อีกนัยหนึ่งหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและวิถีแห่งการเดินทางที่เป็นดั่งแรงขับเคลื่อนให้ผู้สวมใส่ขีดเส้นทางเดินของตัวเอง และก้าวข้ามทุกขีดจำกัด