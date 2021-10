แชตหลุด “ทะลุแก๊ส” ยิงหัว จนท.คฝ.มาจากฝั่งเรา? “บุ้ง สามนิ้ว” ใส่ร้าย “บ้านเกิดเมืองนอน” เหยียด “ตุ้ย AF” แรง

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (7 ต.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น โซเชียลแห่แชร์! แชตหลุดก๊วนทะลุแก๊ส สารภาพ มือลั่นไกใส่ จนท.คฝ.มาจากฝั่งเรา?โดยระบุว่า จากกรณีวานนี้ (6 ต.ค. 64) เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้เข้ากระชับพื้นที่ภายในซอยต้นโพธิ์ แฟลตดินแดง กทม. ทำให้เจ้าหน้าที่ คฝ.ถูกคนร้ายซุ่มยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิด จนได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 นาย ทราบชื่อต่อมาคือ ส.ต.ต.เดชวิทย์ เล็ทเทนสัน ผบ.หมู่ กก.อารักขา 1 ยังคงได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ รพ.ตำรวจ ในห้องไอซียู แพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองเรียบร้อย ล่าสุด อาการพ้นขีดอันตรายแล้วต่อมาในโลกโซเชียลได้พร้อมใจกันส่งกำลังใจถึง ส.ต.ต.เดชวิทย์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการเผยแพร่แชตไลน์ที่อ้างว่า เป็นไลน์กรุ๊ปของกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊ส โดยมีการพูดคุยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ คฝ.ถูกลอบทำร้ายขณะเข้ากระชับพื้นที่ บริเวณใต้แฟลตดินแดง ว่า มีการจัดฉากแน่นอน เพราะต้องจับคนก่อเหตุได้ในเวลานั้น แต่ขณะนี้ยังจับไม่ได้ ซึ่งก็มีหนึ่งในสมาชิกได้ออกมาตอบกลับว่า อันนี้คุณควรยอมรับ 1 สิ่งก่อนว่า กระสุนมาจากทางฝั่งพวกเรา และเราไม่ควรปกป้อง ไม่งั้นพวกเราจะซวยไปด้วย ต้องว่ากันด้วยความจริงอย่างไรก็ตาม สังคมโซเชียล ยังมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างมาก อาทิ ขอให้ปลอดภัยครับ…ท่าน ผบ. ต้องดำเนินการตามกฎหมายในทุกรูปแบบแล้วครับ…ประชาธิปไตยคือการมีสิทธิทำผิดกฎหมาย..คงไม่ใช่มั้ง..ทำเพื่อคนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วผบช.น.คนใหม่อย่าแข็งนอกอ่อนในเหมือน ผบ.ตร.? ช่วยกู้เกียรติและศักดิ์ศรีตำรวจไทยคืนมาด้วยขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น “บุ้ง ปกรณ์” ป้ายสีเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ปลุกฆ่า ปชช. อย่างที่เคยเกิดขึ้นใน มธ. แถมเหยียด “ตุ้ย AF” อย่างร้ายแรงเนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ทางเพจ YouTube บ้านเกิดเมืองนอน 2564 ได้เผยแพร่เพลงใหม่ ที่ชื่อว่า บ้านเกิดเมืองนอน 2564 EP.1 ROCK Full Version ซึ่งขับร้องโดย แมว จีระศักด์, อี๊ด ฟลาย, อู๋ ธรรพ์ณธร, สน เดอะสตาร์, ตุ้ย เกียรติกมล, ตี๋ วิวิศน์ซึ่งเป็นเพลงร็อกปลุกพลัง ทำให้เกิดกระแสชื่นชมเป็นจำนวนมาก เพราะเพลงดังกล่าวค่อนข้างปลุกใจให้รักประเทศไทย รักทุกอย่างในความเป็นชาติไทย ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยต่อมา นายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ เสี่ยบุ้ง หนึ่งในท่อน้ำเลี้ยงของม็อบคณะราษฎร ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีว่าเพิ่งได้ฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ที่สลิ่มตั้งใจทำออกมาชนกับโปรเจกต์ # 5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟ้าสางเราจะไม่พูดถึงเนื้อเพลงกับมิวสิก vdo ที่ทำออกมานะ เพราะแม่งทั้งห่วยทั้งเห่ย ดูแล้วฮา เหมือนดูฮาไม่จำกัดแต่ที่จะพูดถึงคือแม่งตั้งใจปล่อยออกมาให้ตรงกับวันที่ 6 ตุลา ซึ่งเป็นวันล้อมฆ่าประชาชนในธรรมศาสตร์ในแง่ของการ propaganda นี่คือ ความพยายามจะชี้นำว่าการล้อมฆ่าประชาชนในตอนนั้น คือ เรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพราะวีรเวรในวันนั้นคือการรักษาชาติ การฆ่าคือสิ่งที่สมควรต้องมีความส้นตีนแค่ไหนกัน ถึงกล้าทำอะไรแบบนี้อีกเรื่องคือนักร้องที่มาร่วมโปรเจกต์ห่วยๆ เห่ยๆ อันนี้ คนอื่นๆ ช่างมัน แต่กุสนใจอยู่คนนึง คือ ตุ้ย AF…อะไรคือลูกชาวบ้านลูกแม่บ้านลูกคนจนเป็นสลิ่มตัวเองเกิดมาในชนชั้นกรรมกร ปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็ก การเข้าถึงการศึกษาก็แย่ พ่อแม่ก็ลำบาก บ้านช่องก็เช่าเค้าอยู่ ไม่มีที่ทางเป็นของตัวเอง แม้แต่ตารางนิ้วเดียว สวัสดิการรัฐก็ไม่เคยได้รับ ชีวิตหาอะไรดีไม่ได้เลยจนมาวันนึงโชคดีประกวดชนะ ชีวิตเปลี่ยน มีทุกอย่างที่คนนึงฝันจะมีแบบหลังตีนเป็นหน้ามือในพริบตาแทนที่จะเข้าอกเข้าใจในชาวบ้าน ผ่านไป 10 กว่าปี เสือกโดนระบบกลืนกลายเป็นสลิ่มไปซะงั้นวันนี้ออกมาร้องเพลงรับใช้นาย เพราะอยากยกตัวเองเป็นอีลิท อยากให้ชนชั้นอีลิทยอมรับ อยากเทียบชั้น อยากถูกมองว่า เป็นพวกเดียวกันแต่ในความเป็นจริง ตุ้ยเมิงมันก็แค่ม้าใช้ที่เค้าเอาไว้ใช้งาน ไม่ได้มีราคาอะไรในสายตาชนชั้นอีลิทเลยสักนิดเมิงมันลูกชาวบ้านหลานชาวนาไอ้ตุ้ย…ชีวิตกุสบายกว่าเมิง กุยังไม่เป็นสลิ่มเลยตุ้ยกุรังเกียจกุขยะแขยงอะไรแบบนี้มากๆ#คนจนที่เป็นสลิ่มแม่งเป็นอะไรที่อุบาทว์ที่สุดแล้วที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น “ณวัฒน์” หลุดปาก ประเทศสัญชาติที่ 2 ขนาด “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ยังไม่มีปัญญา!?เนื้อหาระบุว่า หลังจาก นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ออกมาเปิดเผยถึงกรณี “ฮาน เลย์” มิสแกรนด์เมียนมา 2020 ที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านเผด็จการทหาร บนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์ 2020 จนมีหมายจับจากทางการเมียนมาอย่างเป็นทางการแล้ว อายุความของหมายจับประมาณ 10 ปี เราต้องทำเรื่องลี้ภัยอย่างเป็นทางการโดย ณวัฒน์ เล่าว่า เขาให้การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมิสแกรนด์เมียนมาเต็มตัว จนได้ลี้ภัยไปประเทศแคนาดา และ “ฮาน เลย์” จะเป็นพิธีกรภาคสนาม มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2021 ในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะบินไปที่ประเทศแคนาดาเพื่อลี้ภัย“ผมเป็นคนซัปพอร์ตทุกอย่าง เพิ่งรู้ว่า การลี้ภัยเนี่ยเอกสารมันเยอะเหลือเกิน ผมให้น้องอยู่กับพวกเราอีกซีซันหนึ่ง คือ น้องจะทำพิธีกรภาคสนามให้กับเราในมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ ครั้งนี้ และน้องก็เตรียมเก็บกระเป๋าประมาณปลายเดือนธันวาคม หรืออย่างช้าที่สุดก็ต้นมกราคม น้องจะเดินทางไปสู่ประเทศที่ 3 น้องจะไม่ใช่พม่าแล้ว การไปครั้งนี้ก็คือเป็นแคนาเดี้ยน นี่คือวิถีแห่งประชาธิปไตย”และยังได้ชี้แจงถึงปมการลี้ภัย ที่มีภาพของตนเองไปโผล่ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ว่า ไม่ได้ลี้ภัย แต่ยอมรับว่า มีการคิดจะขอสัญชาติเพิ่ม และหนึ่งในคำตอบสำคัญของคำถาม ประเทศที่ตอบรับคือประเทศอะไร นายณวัฒน์ ตอบว่า ประเทศในเครือสหราชอาณาจักร “ผมไม่ได้ปิดบังใครมันเป็นเรื่องจริง ตอนนี้ประเทศที่เขามาตรฐานสูงๆ ประชาธิปไตยสูงๆ เขาตอบรับง่ายนะครับ โดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการปฏิวัติมา”ทำให้น่าจับตามองว่า ประเทศปลายทางที่นายณวัฒน์ ทำเรื่องขอสัญชาติ คือประเทศใด หรืออาจจะเป็นประเทศแคนาดา เหมือนกับที่ยื่นเอกสารขอลี้ภัยให้ “ฮาน เลย์” มิสแกรนด์พม่า เพราะเป็นประเทศที่อยู่ในเครือสหราชอาณาจักร ตามที่เจ้าตัวบอกใบ้ไว้ เมื่อสามารถขอสัญชาติได้ นายณวัฒน์ จะเป็นบุคคลที่ถือ 2 สัญชาติ และสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ได้ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทั้งนี้ การยื่นสัญชาติในเครือสหราชอาณาจักร ไม่ชัดเจนว่าเงื่อนไขจะมีความยาก หรือง่ายแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ ต้องเตรียมเอกสารจำนวนมาก และต้องมีเหตุผลเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเคยมีประเด็นของบุคคลสำคัญทางการเมืองไทย พยายามที่จะทำเรื่องขอลี้ภัยในประเทศอังกฤษ แต่ไม่สำเร็จ นั่นก็คือ อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่เคยมีประเด็นหนีคดีจำนำข้าว ทำให้น่าตั้งข้อสงสัยว่า ขนาดระดับยิ่งลักษณ์ น้องสาวทักษิณ ที่มีเงินทองมากมายมหาศาล ยังทำเรื่องทั้งขอลี้ภัย และยื่นขอสัญชาติไม่ได้ แล้วนายณวัฒน์ จะทำได้หรือไม่ หากจะมีการยื่นขอสัญชาติกับประเทศในเครือสหราชอาณาจักร แม้นายณวัฒน์จะอ้างว่า เขาตอบรับง่ายก็ตามและหากย้อนไปเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา มีการให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งยืนยันถึงสถานะของน้องสาว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ว่า มีสัญชาติใหม่เป็นชาวเซอร์เบีย และตัวนายทักษิณเอง ก็มีสัญชาติมอนเตเนโกร...แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ ความรุนแรง ที่เกิดจากม็อบทะลุแก๊ส การต่อสู้ของสองขั้วขัดแย้ง ระหว่าง ฝ่ายปกป้องสถาบัน กับฝ่ายม็อบสามนิ้ว และแถมด้วย ใครบางคนที่โหนกระแส “สามนิ้ว” สร้างค่าสร้างราคาให้ตัวเอง จนถึงขั้น หาทางหนีทีไล่เอาไว้แล้ว นั่นคือ สัญชาติที่สอง ทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวสุ่มเสี่ยงอะไรกับเขาเลย อย่างมากก็แค่แสดงความเห็นหมิ่นประมาทผู้อื่นเท่านั้นแต่ทำตัวเหมือน คนแรกๆ ที่ต้องลี้ภัย หรือ หลบหนีออกนอกประเทศ?กลับมาที่ประเด็นสำคัญ คือ การใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ คฝ.ของ ม็อบทะลุแก๊ส โดยมีการลอบยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสนั้น ถือว่า เป็นสัญญาณอันตรายสำหรับสองฝ่ายเพราะยังไม่แน่ชัดว่า แท้จริงแล้ว เป็นคนของม็อบ หรือ มือที่สามกันแน่ เพราะอย่าลืม เคยมีคนวิเคราะห์เอาไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้อาวุธ และมีคนบาดเจ็บล้มตาย ไม่ว่าฝ่ายใด เมื่อนั้นความรุนแรงจะยกระดับขึ้นตามมา และเป็นสิ่งที่คนบางกลุ่ม ที่หนุนหลังม็อบทะลุแก๊สต้องการอย่างมาก เพราะมันจะนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงขึ้น ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการใช้อาวุธ เพื่อต่อสู้และป้องกันตัวเองจากนั้น ชั้วขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ที่เป็นกลุ่มหนุนหลังอยู่แล้ว ก็จะผสมโรง และนำไปสู่ความวุ่นวายในบ้านเมืองในที่สุดเหนืออื่นใด ถ้าขืนยังปล่อยให้ “ทะลุแก๊ส” หรือ “สามนิ้ว” ใช้วิธีรบแบบกองโจรได้ ถึงขนาดใช้สมรภูมิกลางเมืองเป็นสนามรบ สถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงขึ้น จะทำให้รัฐบาลไม่มีทางเลือก ที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด เหมือนที่ผ่านมา ไม่เชื่อคอยดู!เพียงแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าข้างใครเท่านั้นเอง!!!