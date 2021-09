ทั้งเงินทั้งคน! “บุ้ง” แฉเด็ก “พท.” อยู่เบื้องหลังม็อบ “แดง-ส้ม” เชียงราย ฟาดกันเดือด “3 นิ้วกร่าง” อ้างลูก ผบ.ตร.

จาก “แอมมี่” แฉเงินสนับสนุน ถึง “บุ้ง ปกรณ์” แฉ คนที่อยู่เบื้องหลังม็อบ คือเด็กปั้น “พท.” ชัดมั้ยใบเสร็จ “อีแอบ” อดีตสามนิ้ว “แดงเชียงราย” ฟาด ผู้สมัคร ก้าวไกล ไล่ประยุทธ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เสื่อมหนัก! สามกีบอ้างเป็นลูก ผบ.ตร.น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(21 ก.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “บุ้ง ปกรณ์” แฉยับ เด็กที่อยู่เบื้องหลังม็อบ คือเด็กปั้นในโครงการ ของ “พรรคเพื่อไทย”โดยระบุว่า หลังจาก นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ ออกมาเป็นเผย ว่า พรรคเพื่อไทย ได้มีการสนับสนุนเงินทุนกลุ่มผู้ชุมนุมสามนิ้ว ทำให้เกิดกระแสจี้ตรวจสอบยุบพรรคในเวลาต่อมา ก่อนที่แอมมี่จะลบเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่พูดถึงเรื่องนี้ออก คือ“สำหรับผม การเรียกร้องครั้งนี้มันมีค่า มากกว่า ผลประโยชน์นานาประการ โควตา ส.ส. ที่ใช้ในการประกันตัว ต้องยกให้ก้าวไกล แต่ก้าวไกล ก็ขี้เหนียว กลับกันเป็นเพื่อไทยที่สู้ไปกราบไป ที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้าง”ทั้งนี้ในวันที่ 19 ก.ย.64 นายปกรณ์ พรชีวางกูร หรือ เฮียบุ้ง หนึ่งในท่อน้ำเลี้ยง ที่คอยสนับสนุนม็อบในช่วงแรกร่วมกับ ทราย-อินทิรา เจริญปุระ แต่ในช่วงหลัง ได้เว้นระยะห่างการชุมนุม ไม่เข้าร่วมเหมือนในช่วงแรกๆ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตเงินบริจาคของกลุ่มผู้ชุมนุม ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกัน เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย โดยเปิดเผยว่า เด็กปั้นพรรคเพื่อไทย อยู่เบื้องหลังม็อบทั้งนั้น“เพื่อไทยไม่ควรทำการเมืองกล้าๆกลัวๆ ไม่ต้องกลัวว่ามาแตะม็อบแล้วจะโดนยุบอะไรหรอก ถ้าโดนยุบเพราะต่อสู้ ยังไงพวกเราก็เลือกแน่ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเคยสนับสนุนอะไรในการต่อสู้มาเยอะเยอะ แต่ไม่เคยประกาศออกสื่ออะไรใดๆ ทุกๆครั้งเลือกที่จะวางเอาไว้เงียบๆ แล้วเดินออกไปแต่มันไม่ใช่ ถ้าคุณจะเอาเสียงคนรุ่นใหม่ ซึ่งมันมีหลายล้าน แล้วเสียงกลุ่มนี้ทั้งหมดอยู่ในม็อบ คุณก็ต้องปล่อยหมัดโปรโมตตัวเองบ้างเด็กที่อยู่เบื้องหลังม็อบหลายๆคน ก็เด็กในโครงการ The Change Maker ทั้งนั้นคุณแม่งปล่อยพรรคอื่นขย่มแบบนี้มาเป็นปีๆกุแม่งไม่อยากจะพูดหรอกนะ แต่คือมันทนไม่ไหวไง เพราะกุเป็นคนที่เห็นและทุกอย่างมันผ่านมือกุคนที่ช่วยมากที่สุด เสือกเป็นคนที่ถูกด่าว่าไม่ทำห่าอะไรเลยมากที่สุดแบบนี้มันไม่ถูก…จะปล่อยให้เป็นเรื่องคนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ มันไม่ได้ทุกวันนี้เราสู้กันด้วยสื่อ คุณต้องสื่อโว้ยยยย”ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น เซียนแว่น ขุดลึก แฉผู้สมัคร “ส.ส.ก้าวไกล” ชอบเหยียดคนอื่น ที่ออกมาไล่ประยุทธ์ เพราะผลประโยชน์เนื้อหาระบุว่า กำลังกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรง เมื่อผู้ที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมไม่ว่าจะเป็น “แอมมี่ แกนนำราษฎร” หรือ “เฮียบุ้ง ท่อน้ำเลี้ยง” ได้ออกมาแฉพรรคเพื่อไทย ว่ามีการสนับสนุนเรื่องเงินทุกการชุมนุม รวมถึงยังได้มีการส่งเด็กในโครงการ The Change Maker ซึ่งเป็นโครงการเยาวชนของ พรรคเพื่อไทย เข้าไปอยู่เบื้องหลังการจัดม็อบ ทำให้พรรคเพื่อไทย เริ่มนั่งไม่ติด เพราะมีสิทธิส่งเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบได้ต่อมาด้าน พรรคก้าวไกล ก็เริ่มโดนฝ่ายสนับสนุนเสื้อแดงออกมาแฉเป็นการเอาคืนบ้าง เมื่อ นายสราวุทธิ์ กุลมธุรพจน์ หรือ เซียนแว่น นักเคลื่อนไหวการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อดีตแกนนำม็อบกลุ่มราษฎร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เล่นงาน ผู้สมัคร ส.ส.ก้าวไกล เชียงราย ในทำนองว่า แท้ที่จริงแล้ว ผู้สมัครคนดังกล่าวนั้น ที่ออกมาไล่นายกฯ แค่เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยระบุว่าอ้าว ไหนมึงบอกตาสว่างนานแล้ว รู้นานแล้วว่าเสื้อแดงไม่ใช่คนไม่ดีปี 2020 มึงยังโพสด่าเสื้อแดงอยู่เลยกูอยากได้หลักฐานที่เสื้อแดงยุให้ผู้บริสุทธิ์ก่อความรุนแรงจังเลยสรุป…. ปี 2020 ก็ยังเป็นสลิ่มอยู่พอมาสมัคร ส.ส.พรรคส้ม พรรคก้าวไกล สาขาเชียงราย พรรคก้าวไกล – Move Forward Party กลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปซะงั้น หรือจริงๆแล้วมึงแค่เกลียดประยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจมึงได้รับผลกระทบด้วยแค่นั้นอ่อ….. มึงไม่ชอบแกนนำแดง นั้นปัญหาของมึง แต่ระวังส้นตีนคนเสื้อแดงเชียงรายบ้างนะ คนเสื้อแดงเชียงรายรักพี่ณัฐวุฒิทุกคนนอกจากนี้ นายสราวุทธิ์ ยังได้โพสต์ภาพ และข้อความของผู้สมัครคนดังกล่าว ครั้งเมื่อลงพื้นที่ โดยผู้สมัครคนดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่า “กูคิดถูกใช่มั้ย มาช่วยงานพรรคเนี่ย พวกมึงเคยเห็นกูเดินขนาดนี้มะ แม่งปกติบันไดชั้นเดียวกูยังใช้ลิฟท์เลย” ทำเอาหลายๆคนถึงกับอึ้งว่านี่หรอคือความคิดของผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร ที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน มันเหมาะสมแล้วจริงๆหรือ?ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์กรณีหนุ่มกร่าง อ้างเป็นลูกผบ.ตร. หัวร้อนใส่จนท.รพ. ที่แท้เป็นแกนนำสามนิ้ว โดนคดีอื้อโดยระบุว่า จากกรณีเฟซบุ๊ก Nattawut Somboonsup ได้เฟซบุ๊กไลฟ์ที่โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า ตนมีความประสงค์ต้องการล้างแผล พอดีมาเที่ยวที่ชะอำ แต่ไม่ล้างแผลไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไร ขอให้ผู้ชมช่วยแชร์ ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่พยายามห้าม และเขายังอ้างว่าจะโทรหาอธิบดี เมื่อเพื่อนกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ประกันจ่าย ชายในคลิปก็กล่าวว่า เงินสดกูก็จ่ายได้ มีกี่ล้านกูก็จ่ายได้ และพยายามถามเจ้าหน้าที่พยาบาลว่าให้เหตุผลอะไร ไม่อย่างนั้นจะแจ้งความ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ รปภ. เข้ามาดึงตัวเพื่อระงับเหตุ ชายคนดังกล่าวพยายามกล่าวว่า ผมเป็นคนป่วย ผมเป็นแผล จะทำแบบนี้ไม่ได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ เข้ามาระงับเหตุ ชายคนดังกล่าวอ้างว่า ต้องการถามถึงจรรยาบรรณ เมื่อมีคนเจ็บทำไมทำแบบนี้ และระบุว่า “ผมนามสกุลสมบูรณ์ทรัพย์นะ พ่อผมก็เป็น ผบ.ตร. ลองดู ผมขอล้างแผลดีๆ ผู้หญิงด้านในตอบผมว่า ไม่ให้ เพราะเหตุผลอะไร ผมขอถามความรู้สึกว่า ถ้าเป็นญาติของคุณทำอย่างไร หรือโรงพยาบาลรัฐทำแบบนี้กับประชาชน ผมจะได้ไปร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขเลย” กลายเป็นที่วิจารณ์แก่ชาวโซเชียลฯ จำนวนมากจากการตรวจสอบ เฟซบุ๊กต้นทาง Nattawut Somboonsup พบว่า เป็นของ นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์ อายุ 24 ปี แกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ALL PEOPLE ENDGAME ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ราษฎร หรือ ม็อบ 3 นิ้ว ที่เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรากฏเป็นข่าวครั้งแรกในการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่า เยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 ก่อนที่จะปราศรัยร่วมกับกลุ่มอื่นๆ หลายเวที และยังเป็นแกนนำจัดการชุมนุมที่แยกกิ่งแก้วปัจจุบัน นายณัฐวุฒิ ถูกดำเนินคดีในการชุมนุมหลายคดี เช่น คดีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 คดีการชุมนุมที่แยกกิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 18 และ 24 ต.ค.63 และคดีการชุมนุมที่ที่ท่ารถตู้ต่างจังหวัด ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 พื้นที่ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานีนอกจากนี้ กรณีอ้างว่า เป็นลูกของ ผบ.ตร. จากการตรวจสอบพบว่า พล.ต.อ.ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ อดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เพราะ พล.ต.อ.ธานี สมรส กับ นางชัชชมา สมบูรณ์ทรัพย์ มีบุตรสาวหนึ่งคน และไม่มีบุตรชายชื่อณัฐวุฒิ ตามที่นายณัฐวุฒิกล่าวอ้างแต่อย่างใดแน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ มีคนออกมาแฉว่า พรรคเพื่อไทย อยู่เบื้องหลังม็อบ ทั้งให้เงินสนับสนุน อย่างที่ “แอมมี่” ออกมาเปิดเผย และ มีเยาวชนในโครงการปลุกปั้นของพรรคเพื่อไทย ไปช่วยจัดการม็อบอยู่เบื้องหลังทั้งสองเรื่อง ทำให้เห็นได้ชัดว่า นี่คือ ใบเสร็จสำคัญที่จะบอกได้ว่า ใครคือ “อีแอบ” หนุนหลังม็อบ หรือ บงการม็อบหรือไม่???ความจริง “อีแอบ” อาจมีมากกว่า หนึ่ง ซึ่ง “แอมมี่” ก็พูดถึงพรรคก้าวไกล เหมือนกัน ว่า ส.ส.ใช้ตำแหน่งช่วยประกันผู้ต้องหา ไม่มีเงินช่วยเพราะจี้เหนียวที่สำคัญ การออกมาเปิดเผยของ “บุ้ง-ปกรณ์” ดูเหมือนหวังดีกับพรรคเพื่อไทย โดยอ้างทุกอย่างผ่านมือเขาหมด เขารู้เขาเห็นทุกอย่าง สอดรับกับที่รู้กันว่า เขาเป็นนอมินีหรือตัวแทนในการจ่ายเงิน จนได้ฉายา “ท่อน้ำเลี้ยง” และบุ้ง-ปกรณ์ ก็ทนไม่ได้ ที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกพูดถึงเรื่องช่วยเหลือม็อบ ทั้งที่ช่วยมากกว่าใคร จึงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ประเด็นที่น่าคิดก็คือ “บุ้ง-ปกรณ์” คงไม่เข้าใจคำว่า “สู้ไปกราบไป” คือ หมายความว่า แม้เห็นด้วยกับม็อบสามนิ้ว แต่ก็ไม่อยากมีปัญหากับสถาบันฯ จึงไม่กล้าเปิดเผยเรื่องดังกล่าวอีกทั้ง สิ่งที่ “ทักษิณ” ปฏิเสธมาตลอด คือ ไม่ใช้วิธีสกปรกทางการเมือง ไม่ว่าจะแอบสนับสนุนม็อบ หรือ ซื้อส.ส. ดังนั้น การปิดเป็นความลับ ก็เพื่อที่จะได้สร้างความชอบธรรมให้กับการโกหก แต่ดูเหมือนถูกแฉออกมาหมดแล้วดังนั้น เมื่อ “คนใน” แฉก็ทำให้น่าเชื่อถือ และเมื่อม็อบสามนิ้ว มีผู้ลงทุน มีคนหนุนหลัง ระดับพรรคการเมืองใหญ่ และมีมหาเศรษฐีระดับหลายหมื่นล้านเป็น “นายใหญ่” พรรค คงพูดไม่ได้อีกแล้วว่า สู้เพื่อ “ประชาธิปไตย” เลิกหรอกชาวบ้านเสียเถอะ ว่าทำเพื่อประชาชน เพราะเห็นอยู่ทนโท่ว่าทำเพื่อใคร“ใคร” ในที่นี้ ก็อาจมีการสมคบคิดกันได้ ถ้ามีหุ้นส่วนทางการเมืองเกิดขึ้น สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จริง-ไม่จริงไม่รู้ แต่คนไทยต้องคิดและใช้วิจารณญาณเอง