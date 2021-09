“ณวัฒน์” หนุน 2 พส. เทียบ “อดีตพุทธอิสระ” แห่แบนข่าวสามสี ช่องดัง “โยงมั่ว” ดาราจีน “พิษ 112” ก้าวไกล เจ๊ง?

โหน 2 พส. “ณวัฒน์” ออกตัวหนุนเต็มที่ นำภาพเทียบ “อดีตพุทธอิสระ” เจอสอนผู้เผยแพร่ธรรมที่ถูกต้อง ไร้จรรยาบรรณ! แห่แบน ข่าวสามสี ช่องดัง แปลมั่ว สาระกฎหมาย โยงดาราจีน “ก้าวไกล” เจอพิษ 112 ส.ส.เตรียมย้ายเพียบน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(7 ก.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น ไม่พลาด “ณวัฒน์” ออกตัวหนุน 2 พส. ปลุกคนวิจารณ์เทียบ “อดีตพุทธอิสระ”โดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีพระนักเทศน์ชื่อดัง พระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง ที่ไลฟ์สอนธรรมะผ่านเพจเฟซบุ๊กด้วยบรรยากาศสนุกสนาน และขำขัน ซึ่งหลังมีการไลฟ์พร้อมกัน 2 รูป เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนเข้ามาชมกว่า 2 แสนคน ซึ่งต่อมาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความเหมาะสม มีพระผู้ใหญ่ออกมาทั้งติและชม เช่น พระเทพปฏิภาณวาที หรือ เจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ และ พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว นอกจากนี้ก็ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียล ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม ที่กิจของพระสงฆ์จะทำเช่นนี้รวมทั้ง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก หนุน 2 พระสงฆ์ คือ พระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง โดยระบุว่า “เห็นมีกระแสช่วงนี้บอกพส. ไม่เหมาะสม ทั้งสองภาพนี้บอกอะไรกับสังคมบ้าง เพียงแค่ต่างวัตถุประสงค์ และพส. แต่ละรูป แค่ต่างกรรมต่างวาระในอดีตและปัจจุบัน สาธุ”ซึ่งนายณวัฒน์ มีการนำภาพของอดีตพระพุทธอิสระ มาเปรียบเทียบ กับ 2 พส. นอกจากนี้ยังโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับพระมหาไพรวัลย์ และ พระมหาสมปอง เพื่อสนับสนุนให้คนดูต่อไปทำให้มีชาวโซเชียลที่ติดตามเพจของนายณวัฒน์ เข้ามาคอมเม้นต์ด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม พาดพิงไปถึงอดีตพระพุทธอิสระด้วยอย่างไรก็ตามทางด้านอดีตพระพุทธอิสระ ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็น 2 พส.เช่นกัน โดยระบุว่า “ถามมา ตอบไป”ถาม ท่านรู้สึกยังไงกับเฟซบุ๊กไลฟ์ ของมหาสองรูปที่แสดงธรรม ออกมาเล่นตลกให้คนดู?ตอบ พฤติกรรมส่อถึงตัวตนของผู้กระทำ ผู้มีปัญญา มองแล้ว เห็นแล้ว รู้แล้ว ก็พอเข้าใจได้ว่า พระธรรมวินัยนี้คงจะไปหวังอะไรกับคนเก้อยากถาม ดราม่าที่เกิดขึ้นในกรณีเฟซบุ๊กไลฟ์ของมหาทั้งสองนี้ท่านมองอย่างไร?ตอบ ก็มหาออกมาพูดเองไม่ใช่หรือว่า เขาโนสน โนแคร์ เพราะเขามีมวลชนสนับสนุนเขาเป็นแสน ทำให้เขามีตัวตนดังที่เห็นเมื่อเขาเห็นจำนวนมวลชนยังสนับสนุนเขาจำนวนมากเสียขนาดนี้ ไยเขาต้องมาสนใจพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎเถรสมาคมอีกเล่า นั้นก็คงเป็นเพราะ เขายึดจำนวนมวลชนเป็นหลักนั่นเองถาม แล้วพระธรรมวินัยว่าอย่างไร กับการแสดงธรรม?ตอบ พระธรรมวินัยบอกไว้ชัดว่า ผู้ที่จะประกาศธรรม เผยแพร่ธรรม จักต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการ๑. แสดงธรรมไปโดยลำดับ๒. อธิบายชี้แจ้งให้เข้าใจตามหลักเหตุและผล๓. แสดงธรรมด้วยความเมตตา๔. แสดงธรรมธรรมโดยมิได้มุ่งหวังอามิส๕. แสดงธรรมโดยไม่กระทบผู้อื่นและยังต้องมีจุดมุ่งหมายในการแสดงธรรมเพื่อ ให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย ให้ผู้ฟังคลายความกำหนัด ความทะยานอยาก เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ฟัง เพื่อความดับภพ ชาติ บวชเรียนมาจนได้ปริญญา เรียนได้ถึงมหาเปรียญ เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังไม่รู้ ไม่รู้ก็ต้องบอกว่า โนคอมเม้นต์แล้วล่ะขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น ไร้จรรยาบรรณ!! แห่แบนข่าวสามสี บิดเบือนเสนอข้อมูลพาดพิงดาราจีน แต่ไม่กล้าขอโทษผ่านรายการ?เนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจาก รายการ “ข่าวสามสี” ที่ถ่ายทอดทางช่อง 3 ได้นำเสนอข่าวว่า จีนจะมีการแบนดาราชายหน้าหวานซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนเพราะความจริงแล้ว ในโพสต์ต้นทางจากจีนต้องการจะสื่อสารว่า ทางการจีนจะมีกฎหมายตรวจสอบการโพสต์ที่เป็นสื่อหยาบคาย หรือเกี่ยวกับการเมือง หรือชักจูงคนไปในทางไม่ดี ซึ่งต่อมาในโลกโซเชียล วิพากษ์วิจารณ์ ว่าแปลภาษาแบบไหน ถึงนำเสนอเนื้อหาไปคนละทิศทางแบบนี้ และยังนำภาพดาราดังของจีนหลายคน ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง มานำเสนอผ่านหน้าจอ จนเกิดความเข้าใจผิดไปหมดทั้งนี้บนทวิตเตอร์ ได้มีการตั้งแฮชแท็ก #แบนข่าวสามสี และวิจารณ์ต่างๆ นานา โดยวอนให้ “หนุ่ม กรรชัย” พิธีกรรายการดังมาช่วยดูด้วย พร้อมถามว่า แบบนี้จะกล้าถามหรือไม่ ว่าทำไมรายการถึงแปลผิด นำเสนอผิดพลาดได้ขนาดนี้รบกวนพี่ “หนุ่ม กรรชัย” เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยค่ะการทำคอนเทนต์แปลข่าวแบบมั่วๆ คนที่ไม่รู้เรื่องวงการบันเทิงจีนมาก่อนจะเข้าใจผิดเอา การยกตัวอย่างรูปศิลปินเหล่านั้นไม่สมควรค่ะ แต่ควรศึกษามาตรการชิงหลางให้ดีก่อนมาเสนอรู้ว่ายกข่าวจากสื่อหลักทางจีนมา แต่เอามาสื่อสารในไทยคนละเรื่องเลย เน้นสุดเลย ว่าชายหน้าหวานถูกแบน แล้วบอกไม่ใช่ศิลปินแต่ก็ไม่แน่ ขัดกันไปนะ ศิลปินที่ถูกยกมาเขาเสียหายไหม คนเห็นหน้า ได้ยินโดนแบน แต่ไม่ได้ตามมาตั้งแต่แรก ก็คงเชื่อ จะพูดถึงมาตรการจีนก็เอาหน้าผู้นำขึ้นมาดิ จะเอารูปดาราที่เค้าไม่ได้ผิดอะไรมาขึ้นทำไมสำหรับกฎหมายดังกล่าวในจีนคือ กฎหมายชิงหลาง (清浪行动) เป็นกฎหมายในการบริหารไซเบอร์สเปซของจีน ที่จะทำหน้าที่คอยตรวจสอบโพสต์ที่เป็นคำหยาบคาย สื่อลามกอนาจาร เกี่ยวกับการเมือง ยาเสพติด หรือสื่อที่ชักจูงคนไปในทางที่ไม่ดีขณะที่ทางรายการ ได้ร่อนจดหมายแถลงการณ์ขอโทษในการนำเสนอที่คลาดเคลื่อน และนำรูปศิลปินจีนมาประกอบ ทำให้แฟนคลับรู้สึกไม่ดี จนมีชาวโซเชียลคอมเม้นต์อีกว่า ตอนนำเสนอไม่ตรวจสอบ ไร้จรรยาบรรณมาก ทำได้แค่เขียนกระดาษขอโทษ 1 หน้า ทำไมไม่กล้านำเสนอขอโทษผ่านรายการไปเลยนอกจากนี้ ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกว่า ระยะหลังสื่อช่องนี้เน้นข่าวสารมากขึ้น ตั้งแต่นายสรยุทธกลับมา ก็ไม่อยากดูข่าวช่องนี้ แต่ถ้าจะนำเสนอข่าวแบบไม่ตรวจสอบ แปลคลาดเคลื่อนไปคนละเรื่องแบบนี้ คงไม่เหมาะสม น่าจะถูกแบนไปตั้งแต่นำเสนอข่าวคนไปเก็บเห็ดแล้วได้ฉีดไฟเซอร์แล้วอย่างไรก็ตาม พบว่า ทางรายการข่าวสามสี ได้คอมเม้นต์ตอบแฟนคลับ ว่า อย่าเพิ่งแบนกันเลย ทำงานผิดพลาดพร้อมขอแก้ไข และจะปรับปรุง พร้อมขอให้รอชมรายการ เนื่องจากอาจจะมีการขอโทษผ่านหน้าจออีกครั้งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น พรรคก้าวไกล ใกล้เจ๊ง ส.ส.เกือบครึ่ง เตรียมย้ายค่ายโดยระบุว่า จบไปแล้ว การอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 475 เสียง ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง ไว้วางใจ 264 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง พร้อมกับ 5 รัฐมนตรี สภามีมติไว้วางใจแต่ที่น่าสนใจ คือ ผลที่ตามมา ของพรรคฝ่ายค้าน ที่มีส.ส.ออกเสียงโหวตสวนมติพรรค ซึ่งทำให้ทางพรรคต้นสังกัด สั่งฟันโทษไปแล้วหลายคน เริ่มจากเพื่อไทย มีเข้าข่ายถูกขับออกจากพรรค 3 คน คือ 1.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ ที่มีทีท่าย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 2.นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี มีพฤติกรรมสวนมติพรรคหลายครั้ง และ 3.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ที่สำคัญคือ “พรรคก้าวไกล” มี ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคเป็นหลายคน และพรรคยังมีการประเมินว่า อาจมี ส.ส. กว่า 16 คน ที่ประกาศตัวเตรียมย้ายไปอยู่ค่ายภูมิใจไทย รวมถึงยังมีการจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆอีกในทางลับทั้งนี้ หลายคน ไม่พอใจผู้บริหารพรรคในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเสนอแก้ มาตรา 112 และการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนของ ส.ส.พรรคหลายคน ซึ่งอยู่ระดับหัวแถว ในการสนับสนุนม็อบจาบจ้วงสถาบันฯจึงทำให้ ส.ส.หลายคนภายในพรรค เริ่มรู้สึกไม่ค่อยพอใจในแนวทางบริหารพรรค เช่น นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ที่ประกาศว่าไม่ไปต่อกับ พรรคก้าวไกล เนื่องจากมีเรื่องความเห็นต่างในประเด็นการแก้ไข มาตรา 112 ทั้งในเนื้อหาและวิธีการแก้ไขแน่นอน, สิ่งที่น่าคิดเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทย ดูเหมือน ยิ่งนานวัน ยิ่งเข้ารถเข้าพงไปกันใหญ่และทำให้การเคลื่อนไหว เพื่อประชาธิปไตย ยิ่ง “ด้อยค่าประชาธิปไตย” ของขบวนการ 3 นิ้ว ชัดขึ้นไล่เรียงตั้งแต่ ม็อบ 3 นิ้ว ยันสาวก 3 นิ้ว ไม่นับม็อบรับจ้างป่วนเมือง ม็อบมีเจ้าของ ทั้งหมด ประชาชนคนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากได้รู้ว่า มีคนบางกลุ่มต้องการล้มสถาบันฯ โดยอ้างต้องการปฏิรูปแค่นั้น แต่เนื้อหา เข้าขั้นนำไปสู่การล้มล้างก็ว่าได้ รวมทั้งพฤติกรรมการเรียกร้องก็มองออกว่า มีเป้าหมายอะไร ซึ่งอย่าลืมว่า เป็นการสวนทางกับความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่ยิ่งพักหลังทั้งม็อบ และสาวกที่แสดงออกทางโลกโซเชียล ไม่ต่างอะไร กับการท้าทายคนไทยที่เห็นต่าง รวมทั้งกล่าวหาต่างๆนานา ทั้งที่คนไทย ก็อยู่ของคนไทยดีอยู่แล้ว “3 นิ้ว” ต่างหาก ที่ตั้งตัวเป็นศาสดา “ประชาธิปไตย” แล้วก็เที่ยวบังคับให้คนไทยเห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วย ก็แสดงว่า โง่บ้าง เป็น สลิ่มบ้าง เป็นขี้ข้า เป็น หมา ก็ว่าไปที่ชัดเจนไปกว่านั้น คือ ม็อบเริ่มแสดงออกถึงการยั่วยุให้เกิดการปราบปรามอย่างรุนแรง ด้วยการปะทะกับตำรวจ คฝ.แทบจะรายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อาวุธเข้าปะทะกับตำรวจ การเผา ทำลายป้อมตำรวจ และทรัพย์สินทางราชการ เหล่านี้ใครก็รู้ว่า ทำให้เห็นธาตุแท้ของม็อบเองเหนืออื่นใด สังเกตให้ดี คนที่อ้างว่า อยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ในเวลานี้ มักจะสนับสนุนและอยู่ข้าง ใครก็ตามที่ด่ารัฐบาล ด่าเจ้า จะด่าแบบไหนก็ได้ ไม่ต้องการเหตุผล หรือ แม้แต่ด่าเอาฮา! คนพวกนี้จะเข้าไปโหนกระแส สนับสนุนทันที โดยไม่สนใจว่า ถูกหรือผิดอีกต่อไปแล้ว นี่คือ สิ่งที่ต้องการให้คนไทยเห็นด้วยอย่างนั้นหรือ???