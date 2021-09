พิษการเมือง! “ปู พงษ์สิทธิ์” โวย “วอยซ์” พาดหัวบิดเบือน “เอ็กซ์ ธิตินันท์” หนุนคนรักสถาบัน “ทักษิณ” เหลี่ยมเดิม

พาดหัวมั่วรับงานรัฐ! “ปู พงษ์สิทธิ์” โวยวอยซ์ทีวี บิดเบือน ชาวเน็ตเมนต์โยงธงชาติอัลบั้มใหม่ คิว “เอ็กซ์ ธิตินันท์” หนุนคนรักสถาบันฯเต็มที่ “ทักษิณ” เหลี่ยมเดิม ยุ “ปชช.” กดดัน ส.ส.ไม่ให้โหวตไว้วางใจ “ประยุทธ์” ไม่งั้นสอบตกน่าสนใจเป็นอย่ายิ่ง วันนี้ (1 ก.ย. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น เพจเฟซบุ๊ก Pu Pongsit Official ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานของเมืองไทย ได้แชร์แบนเนอร์โดยระบุชื่อสื่อทีวีช่องหนึ่ง ถึงการจ้างงานของรัฐบาลต่อศิลปินนักร้องเนื้อหาระบุว่า “จากกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีการนำภาพศิลปิน “พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” พาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทางต้นสังกัด และศิลปิน “พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” ขอชี้แจงว่า “ไม่ได้รับการติดต่อใดๆ และไม่ทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้”อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ก็ทำให้แฟนเพลงของ ปู พงษ์สิทธิ์ เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆอย่างมากมาย บางคนคล้ายตำหนิ โดยเหมารวมถึงภาพหน้าเพจรูปโปรโฟล์ล่าสุดที่ศิลปินนำมาโพสต์จากการออกอัลบั้มใหม่ ที่มีภาพลักษณะของธงไตรรงค์ อันมี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้เกิดการโต้เถียง ชี้แจงกันหลายข้อความด้วยกัน เช่น“รูปธงสามสี คือใช่ใช่มั้ย”Pu Pongsit Official อัลบั้มใหม่จ้า ไปลองฟังเพลงดูได้นะ ว่าหมายถึงใคร https://pupongsit.lnk.to/Kampee2564“ธงสามสีซูมอ่านดีๆ จะมีชื่อเพลงในอัลบั้มนี้ แถมมีโบว์สีขาวผูกข้อมือนะคะ”“80% ประชาชนเกลียด (เกลียด) ดาราที่เห็นผิดเป็นชอบ รัฐบาลทำอะไรประชาชนเห็น 7 ปีที่ทรมาน หวังจะเอาใบบัวปิดช้างตาย ไม่มีทาง มีแค่ในนิทานเท่านั้นแหละ หวังว่า ปู พงษ์สิทธิ์ คงไม่ใช่ใบบัวแน่นอนมั่นใจ #สาวก ปู พงษ์สิทธิ์ เสื้อปู พงษ์สิทธิ์มี เก็บไว้อย่างดี อย่าหาทำ”“เลิกคลั่งให้ได้ก่อนเถอะ”/ “ให้เลิกคลั่งเรื่องอะไรค่ะ?”/“80% ใครสำรวจครับ”/ “ชอบเม้นท์นี้ครับ”/ “มโนตัวเลขเฉย 555”“เท่าที่ติดตามวอยซ์…เค้าไม่ได้เอ่ยชื่อศิลปินนะคะ. ฟังให้จบนะคะ. ตอนแรกเห็นพาดข่าว. ตกใจห่วงพี่ปูมาก. เข้าไปฟัง. เค้าก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อศิลปินนะคะ…แต่พาดหัวไม่ตรงเนื้อหาคะ….ตอนนี้. สังคมแตกแยกคะ..สับสน”Pu Pongsit Official ได้ฟังและได้เห็นเอกสารแล้วครับ คิดว่าถ้าเกิดอ่านหรือเห็นผ่านๆ (ดูแค่รูปและพาดหัวข่าว) อาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้ครับ เหมือนกับว่า มีการจ้างงานและติดต่อมาแล้ว ทั้งที่ไม่เป็นความจริงครับ”ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ข้อความระบุว่า ช่างน่าเกลียด บิดเบือนข้อมูลเกินกว่าเหตุ หาเรื่องด่ารัฐบาลเกินความเป็นจริง 😏โดยระบุว่า- โอ๊คทีวี พาดหัว “จ่ายคนดังหนุนรัฐบาล” แล้วแปะรูป พี่ปู พี่เบิร์ด พี่ตูน- เพจพี่ปู พงษ์สิทธิ์ ชี้แจง ไม่เคยรู้เรื่อง- คนเลยด่า โอ๊คทีวี อ้าวมึง ไหงทำข่าวหมาๆ แบบนี้- ศิโรตม์ ตัวกินไข่ บอกว่า รูปข้างบนเป็นของ โอ๊คทีวี ยืนยันไม่ได้บิดเบือน แต่อันล่างไม่ใช่ของโอ๊คทีวี อันนั่นน่าเกลียด บิดเบือนข้อมูลเกินกว่าเหตุ หาเรื่องด่ารัฐบาลเกินความเป็นจริง- ศิโรตม์ ตัวกินไข่ ชี้แจงว่า มีเอกสารว่า รัฐบาลวางแผนจ้างศิลปินอวยรัฐบาล แต่ไม่ได้บอกว่า ศิลปินรับงานรึเปล่า แล้วแปะเอกสารยืนยันความบอริฉุด- ในเอกสาร คือ จ้างทำเพลงรณรงค์เอาชนะโควิด-19 ไม่ได้มีตรงไหนบอกว่าหนุนรัฐบาลเลย...ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น สวนกระแสทัวร์ลง “เอ็กซ์ ธิตินันท์” หนุนคนรักสถาบันฯ...โดยระบุว่า ออกมาเคลื่อนไหวเดือดสวนกระแสเลยก็ว่าได้ สำหรับ นักแสดงชื่อดัง “เอ็กซ์ ธิตินันท์” ที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความ แสดงจุดยืนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แม้ว่าตอนนี้จะมีนักร้องดัง ดาราดังหลายคน กำลังโดนทัวร์ลง และคอมเมนต์ป่วน เมื่อมีการเคลื่อนไหวโพสต์ถึงในหลวง ร.๙ และเชิดชูสถาบันฯ แต่ทางด้าน “เอ็กซ์ ธิตินันท์” กลับออกมาโพสต์ข้อความอย่างไม่กลัวเกรงโดยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. ในอินสตาแกรม เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เพื่อนของพี่ มีไม่เยอะ แต่ต้องรู้จักชั่ว รู้จักดี สำนึกคุณแผ่นดิน จงรักภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ #ใครทำไม่ได้ก็เชิญไปไกลเลย #อันนี้ไม่เกี่ยวการเมืองนะครับ” จนมีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมาก และคอมเมนต์ที่เข้ามาป่วนทำให้ล่าสุด “เอ็กซ์ ธิตินันท์” ได้โพสต์ข้อความอีกครั้ง ว่า “ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อ อกตัญญูเนรคุณแผ่นดินไปวันๆ แล้วก็ตายนะครับ #บอกคนที่เข้ามาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวลบไปเยอะแล้ว #พี่ไม่เกี่ยวการเมืองนะครับ #ไม่อยากแคป #ไม่อยากจะมีพวกนี้ในโทรศัพท์เปลืองเมม #แต่ถ้ายังเสร่ออีกก็ต้องทำบ้างแล้วหละ #ตังหน่ะมีมั้ย”ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้หลายๆ คนเชียร์ให้เอ็กซ์ฟ้องคนป่วน เพราะ เจนนิเฟอร์ คิ้ม และ บี พีระพัฒน์ ก็โดนคอมเมนต์ป่วนก่อกวนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เจนนิเฟอร์ คิ้ม ยังออกตัวว่า จะไม่ขอสุภาพกับคนที่พาดพิงว่า สถาบันฯ และพ่อหลวงอย่างไรก็ตาม การออกมาเคลื่อนไหวของนักแสดงและดาราดังหลายคนในช่วงนี้ ถือเป็นการประกาศจุดยืนและปกป้องสถาบันฯ และเป็นการปลุกพลังเงียบให้ลุกขึ้นสู้กับกลุ่มป่วนที่คอมเมนต์แบบไม่คิด จนชาวโซเชียลต่างชื่นชมเป็นจำนวนมากด้วยและนอกจากนี้ THE TRUTH โพสต์กรณีวานนี้ (31 ส.ค. 64) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ โทนี่ วู้ดซัม กล่าวในคลับเฮาส์ CareTalk X CareClubHouse “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยคน” ของกลุ่มแคร์ ว่า“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ต้องมียุทธศาสตร์ เตรียมตัวเข้าสู่ new normal ไม่เช่นนั้นประเทศเอาตัวไม่รอด เช่น นายกฯ นิวซีแลนด์ ตอนนี้จับผู้ติดเชื้อเดลตา ได้คนหนึ่ง แต่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ยิ่งกว่าขับเครื่องบินไอพ่น ไล่จับนก ลงทุนเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ อย่าไปคิดว่าเราควบคุมเชื้อโรคได้สิ่งที่ดีที่สุดคือ ให้อำนาจประชาชน ในการลิขิตชีวิตเขาเองท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด คือ ต้องให้วัคซีนเขาให้เพียงพอ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอ ขณะนี้ตนฉีดซิโนฟาร์มมา 2 เข็ม พอภูมิเริ่มลดต้องฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 3 ตอนนี้ตนฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 4 แล้ว ดังนั้น ต้องรีบนำวัคซีน mRNA เข้ามา หรือ แอสตร้าเซนเนก้าต้องวางแผน วางยุทธศาสตร์ ให้ประชาชนฉีดวัคซีน 60-70% ถึงจะเป็นการให้อำนาจประชาชนด้านวัคซีน และเร่งการตรวจ เช่น บางประเทศแจกชุดตรวจ ATK เพราะประชาชนจะได้ช่วยตัวเองได้ รัฐบาลก็ไปจัดระบบสาธารณสุขให้แข็งแรง วัคซีนต้องสั่งมาไว้ก่อน วันนี้กู้เงินมายังใช้ในด้านสาธารณสุขน้อยไป แล้วให้เศรษฐกิจเดินตามปกติ ไม่เช่นนั้นคน ปสด.หมดแล้ววันนี้ ท่านบอกว่า ท่านไม่ทำผิดอะไร เพราะสวดมนต์ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สวดมนต์แล้วทำผิดก็มี ทุกคนในชีวิตมีผิดพลาดได้ แต่วันนี้ที่ผิดมากคือท่านเหนียวเกาะเก้าอี้โดยที่ท่านทำงานไม่ได้ วันนี้ถึงเวลาที่เสียสละ หาคนที่มีฝีมือช่วยบ้านเมืองเถอะ ผมไม่ไว้วางใจท่านแน่นอน ต้องเสียสละแล้วทั้งนี้ นายทักษิณ กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาว่า ประชาชนที่อยากจะเปลี่ยนนายกฯ ทุกเขตเลือกตั้ง ไปหา ส.ส. บอก ส.ส.ว่า อย่ายกมือไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าไว้วางใจ คราวหน้ามาลง ส.ส.ไม่เลือกแน่นอน เพราะทำให้คนเดือดร้อน คนตกงาน ขายของไม่ได้ 2 วันนี้รีบเดินไปบ้าน ส.ส.บอกว่าเราไม่เอาแล้ว นายกฯ คนนี้ ขอให้ยกมือไม่ไว้วางใจ ถ้ายังยกมือครั้งหน้าไม่เลือกแน่นอน“ส.ส.กลัวนะ ส.ส.เหมือนไก่ชน ถ้าเลือกตั้งชนะเหมือนไก่ชนที่ชนะ ถ้าเลือกตั้งแพ้เหมือนไก่ชนที่แพ้ ถ้าแพ้ขายกิโลกรัมละ 35 บาท ถ้าชนะขายตัวละ 3 แสน ถึงล้าน” ผู้แทนกลัวสอบตกทุกคน ถ้าชาวบ้านพร้อมใจไปกันทุกเขตเลือกตั้ง ผมว่าไปกดดันเลย แล้ว ส.ส.จะยกมือได้อย่างสบายใจ เพราะประชาชนกดดันไม่งั้นเขาสอบตก เป็นการให้อำนาจ ส.ส.ทางอ้อม”แน่นอน, ดูเหมือนสังคมไทย ได้เดินเข้าสู่สงครามเลือกข้างเรียบร้อยโดนเฉพาะเลือกข้างระหว่าง ฝ่าย “3 นิ้ว” กับ ฝ่ายจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เลือกข้างระหว่างฝ่ายต้องการขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ กับ ฝ่ายสนับสนุนและปกป้องรัฐบาลประยุทธ์ เลือกข้างระหว่าง ฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ(ล้มล้างทั้งหมด) กับฝ่ายที่พยายามปกป้อง รักษาชาติบ้านเมือง และสถาบันหลักของประเทศสังเกตได้จากการแสดงออกของแต่ละบุคคล การออกมาตอบโต้ โต้เถียง ล้วนแล้วแต่เห็นได้ชัดว่า เลือกข้างไปแล้ว และยังพบว่า มีบางฝ่ายพยายามทำสงครามความคิด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดประชาชนให้สนับสนุนฝ่ายตนอีกด้วย ซึ่งถ้ากลุ่มเป้าหมายไม่ยอม ก็ต้องโดนทัวร์ลง หรือหาเรื่องมาแฉ ทำร้ายทำลายให้ไม่มีที่ยืนในสังคมและนี่เอง ทำให้ดารา นักร้อง คนดัง เริ่มทำตัวลำบากในการที่จะแสดงออก และแม้แต่รับงานทางธุรกิจ ก็อาจถูกนำไปเชื่อมโยงโจมตีจากฝ่ายที่เลือกข้างทางการเมืองอยู่แล้วได้ อย่าง กรณีศิลปินดารา ที่ถูกกล่าวหาทั้งหลาย ก็หนีไม่พ้นประเด็นดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตาม เริ่มมีหลายคนที่กำลังแสดงออกให้เห็นว่า จุดยืนรักสถาบันฯไม่ใช่ความผิด ไม่ใช่ความชั่วร้าย แต่กลับเป็นเรื่องดีที่คนทั้งประเทศยอมรับ ทำไมต้องกลัวใครเอาทัวร์มาลง เพราะประเทศประชาธิปไตย ทุกคนย่อมมีความเห็นต่างกันได้ เพียงแต่ไม่แตกแยกก็ถือว่าดีแล้ว นี่คือ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเช่นกันสำหรับกรณี “ทักษิณ” ประเด็นที่น่าชี้ให้เห็นก็คือ ความเหลี่ยมจัดทางการเมือง ที่วันนี้ก็ยังแสดงออกให้เห็น ถ้าใครยังไม่ลืม ก็คงนึกออก สมัยเป็นนายกฯ นายทักษิณต้องการได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลายทั่วประเทศ จึงมีการพูดกดดันประชาชนเอาไว้ว่า พื้นที่ไหนที่เลือกพรรคไทยรักไทย พื้นที่นั้นจะได้รับการพัฒนาก่อน อะไรประมาณนี้และก็ไม่ต่างจากกรณีที่ยุแยงประชาชน ให้ไปกดดัน ส.ส.ของตัวเอง ไม่ให้โหวตไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ โดยขู่ว่า ถ้าโหวตไว้วางใจนายกฯจะไม่เลือก “ทักษิณ” อ้างว่า ส.ส.ทุกคนกลัวสอบตก และเชื่อว่าจะได้ผลเห็นหรือยังว่า “ทักษิณ” ก็ยังเป็น “ทักษิณ” วันยังค่ำ ต่อให้ใช้ชื่อ โทนี่ วู้ดซัม อีกชื่อหนึ่งก็ตาม แล้ว ยังจะเชื่อได้หรือ ว่าจะไม่ทุจริตคอร์รัปชัน เหมือนที่ต้องโทษและมีคดียาวเป็นหางว่าว ก็นับว่าน่าคิดเหมือนกัน!?